HPKEを使用したリクエストペイロードの暗号化

2021-02-19

管理ルールチームには最近、ルールに合うリクエストの箇所をみて、ファイアウォールルールのデバックをEnterpriseのユーザーに許可するというタスクが与えられました。これにより、ルールが中止している特定の攻撃を特定したり、リクエストが誤検知された理由や、ルールをどのように改良すればこれを改善できるのかがより簡単にわかるようになります。 ...