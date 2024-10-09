CloudflareのAI WAFがIvanti Connect Secureのzero-day脆弱性をプロアクティブに検出した経緯
2024-01-23
2024年1月17日にCloudflareが2つの脆弱性に特化した緊急ルールを発表したことで、AIモデルを活用していない顧客は、これらの脅威に対処する上で大きなメリットを得ることができました...続きを読む »
2024-01-23
2024年1月17日にCloudflareが2つの脆弱性に特化した緊急ルールを発表したことで、AIモデルを活用していない顧客は、これらの脅威に対処する上で大きなメリットを得ることができました...続きを読む »
2021-12-15
CVE-2021-44228 に続いて、Log4J の 2 つ目の CVE が、 CVE-2021-45046 として報告されました。CVE-2021-44228 に対して以前にリリースしたルールは、この新しい CVE に対して...
2021-12-10
昨日（2021年12月9日）、一般的なJavaベースのロギングパッケージである Log4j に非常に深刻な脆弱性があることが公表されました。この脆弱性により、攻撃者はリモートサーバー上でコードを実行することができます。いわゆるリモートコード実行（RCE）です。JavaとLog4jは広く使われているため、これは Heartbleed や ShellShock以来、インターネット上で最も深刻な脆弱性の一つと考えられます。...
2021-12-10
人気の高い Apache Log4j ユーティリティ ( CVE-2021-44228 )に影響を与えるゼロデイエクスプロイトが2021年12月9日に公開され、リモートコード実行（RCE）に至ります。...