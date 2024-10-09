コンテンツ独立記念日：報酬なしのAIクロールは許さない！
2025-07-01
今日はコンテンツ独立記念日：Cloudflareは、世界の主要な出版社やAI企業の大多数とともに、AIクローラーがクリエイターに報酬を支払わない限り、デフォルトでブロックする方針へと移行します。...続きを読む »
2025-07-01
今日はコンテンツ独立記念日：Cloudflareは、世界の主要な出版社やAI企業の大多数とともに、AIクローラーがクリエイターに報酬を支払わない限り、デフォルトでブロックする方針へと移行します。...続きを読む »
2025-07-01
Cloudflare Radarでは、特定のAIモデルがサイトをクロールする頻度と比較して、どの程度の頻度でサイトにトラフィックが送信されるかを表示できるようになりました。この情報は、サイト所有者がどのAIボットを許可またはブロックするかを決定するのに役立ちます。 ...
2025-07-01
2024年5月から2025年5月にかけて、クローラートラフィックが18％増加し、GPTBotは305％、Googlebotは96％増加しました。...