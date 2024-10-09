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Cloudflare ブログ

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João Tomé

João Tomé

Lisbon, Portugal

Sr Data Editor and Storyteller

After years as a journalist covering technology, cinema, sports (soccer/football), and mobility (including hosting a TV show about it), I’m now telling data-driven and other stories at Cloudflare.

https://joaotome.com

パリ2024オリンピックの振り返り：インターネットのトレンド、サイバー脅威、注目の瞬間

2024-08-14

RadarOlympicsインターネットトラフィックSports傾向

パリ2024オリンピックが終了し、当社が分析した結果、このイベントがフランスおよびその他の国のインターネットに与える影響と、特定のWebプロパティへの影響、そしてシモーネ・バイルズ選手などに関連するサイバー脅威とメールの急増が明らかになりました...

オンラインセキュリティと2023年の攻撃情勢に関する8月の読み物リスト

2023-08-21

Reading Listセキュリティ攻撃DDoSランサム攻撃Phishing傾向

2023年現在、サイバーセキュリティ対策は、サイバー攻撃に巻き込まれ、対処が困難な事態になることを避けたい人にとって、引き続き必須項目となっています。ここでは、今年のトレンド、攻撃から保護するために知っておくべきこと、Cloudflareを使用して保護するための読み物リストを紹介します...

フィッシングから安全を保つには

2023-03-13

Security WeekPhishingセキュリティCloud Email Security

フィッシング攻撃は、ユーザーを欺くためにあらゆる種類の方法でやってきます。最もよくあるのは間違いなく電子メールですが、他にもあります。「フィッシングTop 攻撃で最もなりすまされたブランドトップ50」の記事に続き、これらの詐欺に引っかかる前に捕まえるためのヒントをご紹介します...

2022年の攻撃！「保護を強化する」ための8月の読み物リスト

2022-08-11

Reading Listセキュリティ攻撃DDoSランサム攻撃Phishing

2022年現在、サイバー攻撃に巻き込まれ、対処が困難な事態になることを避けたい人にとって、サイバーセキュリティ対策はこれまで以上に欠かせないものになっています。ここでは、攻撃から保護する方法についてのガイドにもなる、攻撃について知っておくべき情報の一覧を紹介します...