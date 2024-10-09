GooglebotからGPTBotへ：2025年にあなたのサイトをクロールしているのは誰か
2025-07-01
2024年5月から2025年5月にかけて、クローラートラフィックが18％増加し、GPTBotは305％、Googlebotは96％増加しました。...
Lisbon, Portugal
Sr Data Editor and Storyteller
After years as a journalist covering technology, cinema, sports (soccer/football), and mobility (including hosting a TV show about it), I’m now telling data-driven and other stories at Cloudflare.
2025-07-01
2024年5月から2025年5月にかけて、クローラートラフィックが18％増加し、GPTBotは305％、Googlebotは96％増加しました。...
2025-03-10
人気が高い生成AIサービス、新規参入した生成AIサービス、トラフィックの発信元などを詳しく見ていきます。...
2024-08-14
パリ2024オリンピックが終了し、当社が分析した結果、このイベントがフランスおよびその他の国のインターネットに与える影響と、特定のWebプロパティへの影響、そしてシモーネ・バイルズ選手などに関連するサイバー脅威とメールの急増が明らかになりました...
2023-12-12
過去2年間に実施した同様のレポートを基に、2023年のインターネットプロパティ・トップランキングを作成しました...
2023-08-31
この読書リストでは、Radarに新しく追加されたものや、今年私たちが観察し、記事にしたインターネットの混乱やトレンドのいくつかを紹介します...
2023-08-21
2023年現在、サイバーセキュリティ対策は、サイバー攻撃に巻き込まれ、対処が困難な事態になることを避けたい人にとって、引き続き必須項目となっています。ここでは、今年のトレンド、攻撃から保護するために知っておくべきこと、Cloudflareを使用して保護するための読み物リストを紹介します...
2023-03-13
フィッシング攻撃は、ユーザーを欺くためにあらゆる種類の方法でやってきます。最もよくあるのは間違いなく電子メールですが、他にもあります。「フィッシングTop 攻撃で最もなりすまされたブランドトップ50」の記事に続き、これらの詐欺に引っかかる前に捕まえるためのヒントをご紹介します...
2022-12-22
Cloudflare Radar 2022 Year In Reviewをお届けします。インタラクティブなチャート、グラフ、マップを使って、この1年を通じてインターネット上で何が変化したかをご覧ください...
2022-08-11
2022年現在、サイバー攻撃に巻き込まれ、対処が困難な事態になることを避けたい人にとって、サイバーセキュリティ対策はこれまで以上に欠かせないものになっています。ここでは、攻撃から保護する方法についてのガイドにもなる、攻撃について知っておくべき情報の一覧を紹介します...
2021-12-23
2021年も新型コロナウィルス感染症の影響下での暮らしが続き、インターネットトラフィックにも影響を受けました。学習とエクササイズは（国によって差はあるものの）何とか通常に近い状態に戻り始めましたが、...
2021-12-20
年月の経過と共にインターネットトラフィックは増加し続けています（少なくとも今まではそうで、パンデミックも「追い風」になっています）...