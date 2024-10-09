Ashcon Partovi

Cloudflareの可観測性
2022-03-18
すべてのネットワーク活動を一枚のガラスを通して見るような透明性を確保することは、常にCloudflareの目標の1つでした。今日、私たちはCloudflareの観測可能性に関する将来のビジョンについて概説しています...
2022-03-18
すべてのネットワーク活動を一枚のガラスを通して見るような透明性を確保することは、常にCloudflareの目標の1つでした。今日、私たちはCloudflareの観測可能性に関する将来のビジョンについて概説しています...
2021-11-16
開発者の仕事の多くは、一貫性と可用性、正しさとスピードなど、トレードオフの関係にあります。技術的には様々なトレードオフがあるでしょうが、開発者としては絶対にしてはいけないことがあると考えています。...
2021-11-16
Cloudflare WorkersでJavaScriptモジュールのサポートを開始します。JavaScriptで記述されたWorkerの例を見れば、過去数年間にインターネット上で出現するようになった次のコードスニペットに気付くかもしれませ...
2021-11-16
まず、Workerのスクリプトです。これは、シンプルかつエレガントなものでした。わずか数行のコードで、HTTPリクエストを書き換えたり、ヘッダーを追加したり、Webサイトを素早く修正することができます。...
2019-05-21
本日、Workers KVの一般利用が開始し、業務目的の利用準備が完了したことをお知らせします！...