Human NativeがCloudflareに加わります
2026-01-15
Cloudflareは、コンテンツを検索可能で有用なデータに変換することに特化したAIデータマーケットプレイスであるHuman Nativeを買収し、インターネットの新たな経済モデルの構築を加速させます。...続きを読む »
2026-01-15
Cloudflareは、コンテンツを検索可能で有用なデータに変換することに特化したAIデータマーケットプレイスであるHuman Nativeを買収し、インターネットの新たな経済モデルの構築を加速させます。...続きを読む »
2025-03-10
人気が高い生成AIサービス、新規参入した生成AIサービス、トラフィックの発信元などを詳しく見ていきます。...
2024-09-27
今年のCloudflareバースデーでは、新しいWAFルールの構築を支援するAIアシスタント機能を拡張し、Radarに新しいAIボットとクローラートラフィックのインサイトを追加し、お客様に新しいAIボットブロック機能を提供いたしました。...
2024-07-03
コンテンツ制作者が安全なインターネットを維持するために、当社はすべてのAIボットをブロックする全く新しい「簡単なボタン」を発表しました。これは無料プランをご利用のお客様を含め、すべてのお客様にご利用いただけます...