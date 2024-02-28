Pingora 開放原始碼：我們用於構建可程式設計網路服務的 Rust 框架

今天，我們很自豪能夠對 Pingora 開放原始碼，這是一個 Rust 架構，我們一直用該架構來建立服務，為 Cloudflare 上的很大一部分流量提供支援。Pingora 是在 Apache License v2.0 下發佈的。
正如我們之前的部落格文章中提到的，Pingora 是一個 Rust 非同步多執行緒架構，可以幫助我們建立 HTTP 代理服務。自我們發佈上一篇部落格文章以來，Pingora 已在我們的全球網路中處理了近千萬億的網際網路請求。
我們正在對 Pingora 開放原始碼，以幫助在我們自己的基礎結構之外建立更好、更安全的網際網路。我們希望為我們的客戶、使用者和其他人提供工具、想法和靈感，以使用記憶體安全架構建置自己的網際網路基礎架構。鑑於業界和美國政府越來越意識到記憶體安全的重要性，擁有這樣一個架構尤其重要。基於這一共同目標，我們與網際網路安全研究小組 (ISRG) Prossio 專案合作，幫助推動 Pingora 在網際網路最關鍵基礎架構中的採用。
在上一篇部落格文章中，我們討論了構建 Pingora 的原因和方式。在這篇文章中，我們將討論您為什麼要使用以及如何使用 Pingora。
Pingora 同時為代理、用戶端和伺服器提供構建區塊。除了這些元件外，我們還提供了一些實用程式庫，來實作事件計數、錯誤處理和快取等常見邏輯。
Pingora 提供程式庫和 API 來在 HTTP/1 和 HTTP/2、TLS 或 TCP/UDP 之上建立服務。作為代理，它支援 HTTP/1 和 HTTP/2 端對端、gRPC 和 websocket 代理。（HTTP/3 支援已在規劃中。）它還具有可自訂的負載平衡和容錯移轉策略。在合規性和安全性方面，它支援常用的 OpenSSL 和 BoringSSL 庫，這些庫具有 FIPS 合規性和後量子加密。
除了提供這些功能之外，Pingora 還提供篩選器和回呼，以允許使用者完全自訂服務應如何處理、轉換和轉寄請求。這些 API 對於 OpenResty 和 NGINX 使用者來說尤其熟悉，因為許多 API 直觀地對應到 OpenResty 的「*_by_lua」回呼。
在操作上，Pingora 提供零停機時間的優雅重新啟動，以在不捨棄任何傳入請求的情況下自行升級。syslog、Prometheus、Sentry、OpenTelemetric 和其他必備的可觀察性工具也可以輕鬆與 Pingora 整合。
如果符合以下情況，則您應該考慮 Pingora：
**安全性是您的首要任務：**對於用 C/C++ 編寫的服務，Pingora 是一種記憶體更安全的替代方案。雖然有些人可能會爭論程式語言之間的記憶體安全，但從我們的實踐經驗來看，我們發現自己不太可能犯下導致記憶體安全問題的編碼錯誤。此外，由於我們花更少的時間來解決這些問題，因此我們在實作新功能時效率更高。
**您的服務對效能敏感：**Pingora 快速且有效率。正如我們之前的部落格文章中所解釋的，由於 Pingora 的多執行緒架構，我們節省了大量的 CPU 和記憶體資源。對於對系統成本和/或速度敏感的工作負載來說，時間和資源的節省可能非常引人注目。
**您的服務需要大量自訂：**Pingora 代理架構提供的 API 是高度可程式設計的。對於希望建立自訂的進階閘道或負載平衡器的使用者而言，Pingora 提供了強大而簡單的實作方法。我們將在下一節中提供範例。
讓我們構建一個簡單的負載平衡器來探索 Pingora 的可程式化 API。負載平衡器將以循環方式輪流選擇 https://1.1.1.1/ 或 https://1.0.0.1/ 作為上游。
首先，讓我們建立一個空白的 HTTP 代理。
任何實作
ProxyHttp 特徵（類似 C++ 或 Java 中的介面概念）的物件都是 HTTP 代理。唯一需要的方法是
upstream_peer()，每個請求都會呼叫該方法。此函數應傳回一個
HttpPeer，其中包含要連線的原始 IP 以及連線方式。
pub struct LB();
#[async_trait]
impl ProxyHttp for LB {
async fn upstream_peer(...) -> Result<Box<HttpPeer>> {
todo!()
}
}
接下來我們來實作循環選擇。Pingora 架構已經為
LoadBalancer 提供了常見的選擇演算法，例如循環和雜湊，所以我們就使用這些方法。如果使用案例需要更複雜或自訂的伺服器選擇邏輯，使用者可以簡單地在此函數中自行實作。
由於我們連線的是 HTTPS 伺服器，因此還需要設定 SNI。如果需要，也可以在 HttpPeer 物件中設定憑證、逾時和其他連線選項。
pub struct LB(Arc<LoadBalancer<RoundRobin>>);
#[async_trait]
impl ProxyHttp for LB {
async fn upstream_peer(...) -> Result<Box<HttpPeer>> {
let upstream = self.0
.select(b"", 256) // hash doesn't matter for round robin
.unwrap();
// Set SNI to one.one.one.one
let peer = Box::new(HttpPeer::new(upstream, true, "one.one.one.one".to_string()));
Ok(peer)
}
}
最後，讓我們將服務付諸實踐。在此範例中，我們對來源伺服器 IP 進行硬編碼。在現實工作負載中，當呼叫
upstream_peer() 或在背景中時，也可以動態探索來源伺服器 IP。建立服務後，我們只需告訴 LB 服務監聽 127.0.0.1:6188 即可。最後我們建立了一個 Pingora 伺服器，該伺服器將是執行負載平衡服務的處理序。
我們來嘗試一下：
fn main() {
let mut upstreams = LoadBalancer::try_from_iter(["1.1.1.1:443", "1.0.0.1:443"]).unwrap();
let mut lb = pingora_proxy::http_proxy_service(&my_server.configuration, LB(upstreams));
lb.add_tcp("127.0.0.1:6188");
let mut my_server = Server::new(None).unwrap();
my_server.add_service(lb);
my_server.run_forever();
}
我們可以看到代理正在工作，但來源伺服器拒絕了我們並顯示 403。這是因為我們的服務只是代理由 curl 設定的主機標頭 127.0.0.1:6188，這會擾亂來源伺服器。我們如何讓代理糾正這一點？這可以簡單地透過新增另一個名為
upstream_request_filter 的篩選器來完成。在連線來源伺服器之後和傳送任何 HTTP 請求之前，此篩選器會對每個請求執行。我們可以在此篩選器中新增、移除或變更 http 請求標頭。
curl 127.0.0.1:6188 -svo /dev/null
> GET / HTTP/1.1
> Host: 127.0.0.1:6188
> User-Agent: curl/7.88.1
> Accept: */*
>
< HTTP/1.1 403 Forbidden
我們再試一次：
async fn upstream_request_filter(…, upstream_request: &mut RequestHeader, …) -> Result<()> {
upstream_request.insert_header("Host", "one.one.one.one")
}
這次成功了！完整範例可在此處找到。
curl 127.0.0.1:6188 -svo /dev/null
< HTTP/1.1 200 OK
下面是一個非常簡單的圖表，說明了該請求如何流經我們在本範例中使用的回呼和篩選器。Pingora 代理架構目前在請求的不同階段提供更多篩選器和回呼，以允許使用者修改、拒絕、路由和/或記錄請求（和回應）。
在幕後，Pingora 代理架構負責連線集區、TLS 交握、讀取、寫入、剖析請求以及任何其他常見的代理任務，以便使用者可以專注於對他們而言重要的邏輯。
Pingora 是一個函式庫和工具組，而不是可執行二進位檔。換句話說，Pingora 是為汽車提供動力的引擎，而不是汽車本身。儘管 Pingora 已做好生產準備以供業界使用，但我們瞭解許多人想要一個包含電池、具有低程式碼或無程式碼設定選項的即用型 Web 服務。在 Pingora 之上建立該應用程式將是我們與 ISRG 合作的重點，以擴大 Pingora 的影響力。請繼續關注該專案的未來公告。
其他需要牢記的注意事項
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在這篇部落格中，我們宣佈了 Pingora 架構開放原始碼。我們展示了網際網路實體和基礎架構可以從 Pingora 的安全性、效能和可自訂性中受益。我們還示範了使用 Pingora 是多麼容易以及它是如何可自訂的。
無論您是建立生產 Web 服務還是嘗試網路技術，我們都希望您能在 Pingora 中找到價值。這是一個漫長的旅程，但與開放原始碼社群分享這個專案從一開始就是一個目標。我們要感謝 Rust 社群，因為 Pingora 是使用許多優秀的開放原始碼 Rust crate 構建而成。遷移到記憶體安全的網際網路可能感覺像是一場不可能實現的旅程，但我們希望您加入我們。