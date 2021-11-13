Cloudflare 阻止了一次將近 2 Tbps 的多項量 DDoS 攻擊

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本週稍早，Cloudflare 自動偵測到並緩解了一次高峰接近 2 Tbps 的 DDoS 攻擊。這是我們目前為止遇到的最大規模攻擊。它是一種多向量攻擊，結合了 DNS 放大攻擊和 UDP 洪水攻擊。整個攻擊僅持續一分鐘。攻擊由大約 15,000 個機器人發起，在 IoT 裝置和未修補的 GitLab 執行個體上執行原始 Mirai 程式碼的變體。

DDoS 攻擊高峰幾近於 2 Tbps‌‌

網路層 DDoS 攻擊增加了 44%

上一季，我們觀察到多次 TB 強度的 DDoS 攻擊，此次攻擊延續了這種攻擊強度日益增加的趨勢。我們第三季 DDoS 趨勢報告中另一個重要的發現是，網路層 DDoS 攻擊實際上的環比增長率為 44%。雖然第四季尚未結束，我們已再次觀察到多次以 Cloudflare 客戶為目標的 TB 強度攻擊。

DDoS 攻擊高峰為 1-1.4 Tbps

Cloudflare 如何緩解此攻擊？

一開始，我們的系統會持續分析「路徑外」的流量樣本，以便我們能夠以非同步方式偵測 DDoS 攻擊，而不會造成延遲或影響效能。偵測到攻擊流量後（在幾次秒內），我們的系統就產生一個即時的簽章，精確地與攻擊模式進行比對以緩解攻擊，而不會影響合法的流量。

產生之後，就會將該特征作為短暫的緩解規則傳播到 Cloudflare 邊緣最佳的位置，以進行最符合成本效益的緩解。在這個特定的案例中，如同多數的 L3/4 DDoS 攻擊，該規則是以內嵌方式推播至 Linux 核心 eXpress 資料路徑 (XDP)，以迅速捨棄攻擊封包。

Cloudflare 的 DDoS 防護系統概念圖

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協助打造更安全的網際網路環境

Cloudflare 的使命是協助為所有人打造更美好的網際網路──安全、更快速且更可靠的網際網路。DDoS 防護團隊的願景源自這一使命：我們的目標是讓 DDoS 攻擊的影響成為歷史。無論是 Meris 殭屍網路（曾發動部分有史以來最大規模的 HTTP DDoS 攻擊）、最近對 VoIP 提供者的攻擊，還是這種對網際網路設備進行 DDoS 攻擊的 Mirai 變體，Cloudflare 的網路都會自動偵測並緩解 DDoS 攻擊。Cloudflare 能夠為所有類型的網際網路設備提供安全、可靠、效能佳且可自訂的平台。若要進一步瞭解 Cloudflare 的 DDoS 防護解決方案，請與我們聯絡。如需親身評估 Cloudflare 的免費方案，請在此註冊。