我們將持續致力於 1.1.1.1 共用 DNS 解析程式的隱私權防護。

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整整 8 年前的今天， 我們推出了 1.1.1.1 公用 DNS 解析程式 ，旨在打造世界上 速度最快捷 且最私密的解析程式。我們深知，對於處理「網際網路電話簿」的服務而言，信任就是一切。正因為如此，在發布之時，我們做出了獨特的承諾，即公開確認我們在處理個人資料時言行一致。我們不僅僅是讓您相信我們的承諾，還在 2020 年 聘請了一家獨立的公司來檢查我們的工作 。我們分享了未來更新此類審查的意圖。我們也呼籲其他服務提供者也這麼做，但據我們所知，還沒有任何主要的共用解析程式曾讓其 DNS 隱私權做法接受獨立審查。

在 2020 年審查時，1.1.1.1 解析程式推出不到兩年，而檢查的目的是證明我們的系統履行了我們就 1.1.1.1 解析程式運作方式做出的所有承諾，甚至包括不影響個人資料或使用者隱私權的承諾。

自那時起，Cloudflare 技術堆疊的規模和複雜性顯著增長。例如，我們 打造了全新的平台 ，為我們的 1.1.1.1 解析程式和其他 DNS 系統提供支援。因此，我們認為審查我們的系統至關重要，特別是我們的 1.1.1.1 解析程式隱私權承諾，並再次接受了嚴格且獨立的審查。

今天，我們將分享由同一家四大會計師事務所進行的最新隱私權審查結果。請參閱我們的 合規性頁面 瞭解獨立審查。

在 2024 日曆年結束之後，我們開始了為獨立稽核人員收集、準備證據的全面程序。這項審查花費了幾個月時間，要求 Cloudflare 的多個團隊提供證據，證明我們的隱私權控制正在發揮作用。在獨立稽核人員完成審查後，我們很高興分享最終報告，該報告提供了我們履行承諾的保證：我們的系統像承諾的那樣私密。最重要的是，我們對 1.1.1.1 解析程式的核心隱私權保障保持不變，並已透過獨立審查得到確認：

Cloudflare 不會向第三方出售或分享公用解析程式使用者的個人資料，亦不會使用公用解析程式中的個人資料向任何使用者投放廣告。

Cloudflare 只會保留或使用被詢問的內容，而不會用於識別詢問者的資訊。

來源 IP 位址會匿名化，並於 25 小時內刪除。

我們還希望公開兩點。受限：正如我們在 2020 年部落格（公佈先前審查結果）中說明的那樣 ，隨機取樣的網路封包（最多全部流量的 0.05%，包括 1.1.1.1 公用解析程式使用者的查詢 IP 位址）僅用於網路疑難排解和攻擊緩解。

其次，本次審查的範圍僅集中於我們對隱私權的承諾。早在 2020 年，我們的第一次審查就審查了我們所有的陳述，不僅包括我們的隱私權承諾，還包括我們如何處理匿名交易和偵錯記錄資料（「共用解析程式記錄」）的描述，以便我們的共用解析程式能夠合法運作並用於研究目的。隨著時間的推移，我們使用這些資料來支援諸如 Cloudflare Radar （在我們最初的 1.1.1.1 審查後發布）等服務，這改變了我們處理這些記錄的方式，儘管這對個人資訊或個人隱私權沒有任何影響。

正如我們在 6 年前的第一次審查中所指出的 ：我們從來不想知道個人在網際網路上做什麼，並且我們已採取技術措施來確保我們無法做到。在 Cloudflare，我們認為保障隱私權應為預設設定。藉由主動接受這些獨立審查，我們期許能為業界其他公司設定標準。我們深信，無論是直接瀏覽 Web 還是代表自己部署 AI 主體，每一位使用者都值得擁有一個不會追蹤其行動軌跡的網際網路。此外，Cloudflare 堅定地履行在 《隱私權政策》 中做出的承諾，即我們不會以任何方式將從 DNS 查詢 1.1.1.1 解析程式收集的任何資訊與任何其他 Cloudflare 或第三方資料相結合，來用於識別單一最終使用者。