2026 年 2 月 20 日 Cloudflare 服務中斷事件
2026-02-21
Cloudflare 於 2026 年 2 月 20 日發生服務中斷。部分使用 Cloudflare「自帶 IP」（Bring Your Own IP，簡稱 BYOIP）服務的客戶，其通往網際網路的路由透過邊界閘道通訊協定 (BGP) 被撤銷。...繼續閱讀 »
2026-02-21
Cloudflare 於 2026 年 2 月 20 日發生服務中斷。部分使用 Cloudflare「自帶 IP」（Bring Your Own IP，簡稱 BYOIP）服務的客戶，其通往網際網路的路由透過邊界閘道通訊協定 (BGP) 被撤銷。...繼續閱讀 »
2025-12-19
我們宣布推出「橙色警戒：小規模故障」，旨在讓 Cloudflare 的每個人都專注於一組高優先級工作流程，目標只有一個：確保造成前兩次全球性服務中斷的原因不再重演。...
2025-12-05
2025 年 12 月 5 日，Cloudflare 大約在世界標準時間 8:47 開始，發生了嚴重的流量中斷。事件大約持續了 25 分鐘後獲得解決。我們對造成客戶和網際網路的影響深表歉意。該事件並非由攻擊引起，而是由於套用組態變更以嘗試緩解近期影響 React 伺服器元件的全產業漏洞所致。...
2025-11-18
Cloudflare 於 2025 年 11 月 18 日發生服務中斷。本次服務中斷是由於 Bot Management 特徵檔案的產生邏輯中存在錯誤所觸發，導致許多 Cloudflare 服務受到影響。 ...
2025-09-02
一名高級威脅行為者 GRUB1，利用 Salesloft 旗下 Drift 聊天智慧體與 Salesforce 之間的整合介面，非法取得了 Cloudflare 及許多其他公司的 Salesforce 租用戶存取權限。...
2025年6月12日
2025 年 6 月 12 日，包括 Workers KV、Access、WARP 和 Cloudflare 儀表板在內的多項 Cloudflare 服務出現長達 2 小時 28 分鐘的中斷。...
2024年6月26日
新的 DDoS 規則導致 Cloudflare 客戶的錯誤回應和延遲增加。以下是問題的原因以及我們得到的經驗教訓...
2024年4月08日
就在一个關鍵資料中心完全斷電四個月後，我們遇到了完全相同的情況。以下是我們這次的做法，以及後續行動...
2023年11月04日
從世界標准時 2023 年 11 月 2 日（星期四）11:43 開始，Cloudflare 的控制平面和分析服務經歷了一次服務中斷。以下是詳細資料...
2023年11月01日
2023 年 10 月 30 日，由於 Workers KV 使用的部署工具設定錯誤，多個 Cloudflare 服務在 37 分鐘內不可用。我們對這一事件的發生及其對客戶造成的影響深感抱歉，本著透明原則與改進的態度，我們在此分享詳情...
2023年10月20日
2023 年 10 月 18 日（星期三），我們發現我們的系統遭到攻擊，並且可以追溯到 Okta。由於我們反應迅速，我們已確認沒有 Cloudflare 客戶資訊或系統受到此事件的影響...
2023年10月04日
2023 年 10 月 4 日，Cloudflare 遇到 DNS 解析問題。一些使用者可能已經收到對有效查詢的 SERVFAIL DNS 回應。在這篇部落格中，我們將討論失敗的內容、發生的原因，以及我們可以採取哪些措施來確保這種情況不再發生...
2023年7月11日
由於 .com 和 .net TLD 名稱伺服器的源站 DNS 解析失敗，亞太地區的使用者遭遇連線錯誤...
2023年1月25日
2023 年 1 月 24 日，因為管理服務權杖的發布代碼發生錯誤，導致數個 Cloudflare 服務有 121 分鐘的時間無法使用。此事件使得多種 Cloudflare 產品降級...
2022年6月21日
今天，2022 年 6 月 21 日，Cloudflare 遭遇一次服務中斷，影響了我們 19 個資料中心的流量...
2020年7月18日
我們骨幹網路 (backbone network) 的某項設定錯誤導致網際網路設備和 Cloudflare 服務今天 (7/17) 故障了 27 分鐘。我們發現整個網路的流量下降了大約 50%。鑑於我們的主幹架構，這次故障沒有影響到整個 Cloudflare 網路，而是僅限於局部。...