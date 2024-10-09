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Cloudflare 部落格

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事後檢討

2025 年 12 月 5 日 Cloudflare 服務中斷

2025-12-05

服務中斷事後檢討

2025 年 12 月 5 日，Cloudflare 大約在世界標準時間 8:47 開始，發生了嚴重的流量中斷。事件大約持續了 25 分鐘後獲得解決。我們對造成客戶和網際網路的影響深表歉意。該事件並非由攻擊引起，而是由於套用組態變更以嘗試緩解近期影響 React 伺服器元件的全產業漏洞所致。...

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2020年7月18日

2020 年 7 月 17 日 Cloudflare 故障

我們骨幹網路 (backbone network) 的某項設定錯誤導致網際網路設備和 Cloudflare 服務今天 (7/17) 故障了 27 分鐘。我們發現整個網路的流量下降了大約 50%。鑑於我們的主幹架構，這次故障沒有影響到整個 Cloudflare 網路，而是僅限於局部。...

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