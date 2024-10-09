Cloudflare 於 2026 年 2 月 20 日發生服務中斷。部分使用 Cloudflare「自帶 IP」（Bring Your Own IP，簡稱 BYOIP）服務的客戶，其通往網際網路的路由透過邊界閘道通訊協定 (BGP) 被撤銷。 ...

我們宣布推出「橙色警戒：小規模故障」，旨在讓 Cloudflare 的每個人都專注於一組高優先級工作流程，目標只有一個：確保造成前兩次全球性服務中斷的原因不再重演。 ...

2025 年 12 月 5 日，Cloudflare 大約在世界標準時間 8:47 開始，發生了嚴重的流量中斷。事件大約持續了 25 分鐘後獲得解決。我們對造成客戶和網際網路的影響深表歉意。該事件並非由攻擊引起，而是由於套用組態變更以嘗試緩解近期影響 React 伺服器元件的全產業漏洞所致。 ...

Cloudflare 於 2025 年 11 月 18 日發生服務中斷。本次服務中斷是由於 Bot Management 特徵檔案的產生邏輯中存在錯誤所觸發，導致許多 Cloudflare 服務受到影響。 ...

一名高級威脅行為者 GRUB1，利用 Salesloft 旗下 Drift 聊天智慧體與 Salesforce 之間的整合介面，非法取得了 Cloudflare 及許多其他公司的 Salesforce 租用戶存取權限。 ...

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