Cloudflare Radar 2021 年度回顧

2021-12-23

2021 年，我們仍然在新冠疫情的影響下生活，網際網路流量也同樣深受影響。儘管學習和鍛煉已開始近乎恢復至常態（視乎國家/地區情況），但疫情對人們工作和通訊方式持續了近兩年的影響似乎仍未消散，封鎖或限制措施仍然影響著人們上網的地點和方式 ...