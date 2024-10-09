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João Tomé

João Tomé

Lisbon, Portugal

Sr Data Editor and Storyteller

After years as a journalist covering technology, cinema, sports (soccer/football), and mobility (including hosting a TV show about it), I’m now telling data-driven and other stories at Cloudflare.

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