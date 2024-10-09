ChatGPT 的競爭對手 Kwai 的悄然崛起：2025 年熱門網際網路服務
2025-12-15
2025 年，隨著 ChatGPT 獲得強大的挑戰者，AI 競爭變得更加激烈。Instagram 用量攀升，X 用量下降，而 Shopee、Temu 和 Kwai 等平台重塑了全球網際網路使用方式。我們的 2025 年 DNS 數據顯示了網際網路模式的演變。...
Lisbon, Portugal
Sr Data Editor and Storyteller
After years as a journalist covering technology, cinema, sports (soccer/football), and mobility (including hosting a TV show about it), I’m now telling data-driven and other stories at Cloudflare.
2025-12-15
2025 年，隨著 ChatGPT 獲得強大的挑戰者，AI 競爭變得更加激烈。Instagram 用量攀升，X 用量下降，而 Shopee、Temu 和 Kwai 等平台重塑了全球網際網路使用方式。我們的 2025 年 DNS 數據顯示了網際網路模式的演變。...
2025-03-10
瞭解哪些生成式 AI 服務更受歡迎、生成式 AI 服務領域的新加入者、生成式 AI 服務的流量成長趨勢、流量來源以及其他資訊。...
2024-12-09
根據 Cloudflare 的排名，2024 年流行的網際網路服務格局凸顯了生成式 AI 的崛起、電子商務的轉變以及 Google 和 Facebook 等平台的持續主導地位...
2023-08-31
在此閱讀清單中，我們將重點介紹 Radar 的一些新增內容，以及我們今年觀察到並在貼文中發佈的一些網際網路中斷和趨勢...
2023-08-21
到 2023 年，對於那些不想冒險陷入網路攻擊並面臨艱難後果的人來說，網路安全仍然是必需的。以下閱讀清單包含今年的趨勢、您需要瞭解的攻擊相關知識以及如何使用 Cloudflare 進行保護的指南...
2022-12-22
我們滿懷激動之情地發佈了《Cloudflare Radar 2022 年度回顧》，您可以使用其中的互動式圖表、圖形和分佈圖，來探索過去這一年網際網路所發生的變化...
2022-11-03
當發生重要選舉時，一個國家的網際網路流量會受到什麼影響。在巴西，第一輪總統選舉使網際網路流量下降了 10%，但週日決選的幅度更大：下降了 21%...
2021-12-23
2021 年，我們仍然在新冠疫情的影響下生活，網際網路流量也同樣深受影響。儘管學習和鍛煉已開始近乎恢復至常態（視乎國家/地區情況），但疫情對人們工作和通訊方式持續了近兩年的影響似乎仍未消散，封鎖或限制措施仍然影響著人們上網的地點和方式...
2021-12-20
年復一年，網際網路流量持續增長（至少到目前為止以及在疫情的「幫助」下如此），網際網路應用程式，包括網站、IoT 裝置或行動應用程式，一年來在不斷發展，具體情況取決於其是否吸引使用者。...