时光飞逝。距离Heartbleed漏洞被发现刚刚超过五年半。Heartbleed之所以家喻户晓，不仅因为它是第一个具有自己的网页和徽标的漏洞，还因为它揭示了整个互联网的脆弱性。由于Heartbleed的存在，密码库中的一个小小漏洞就可以暴露几乎所有在线网站用户的个人数据。 ...

域名系统（DNS）是互联网的地址簿。当您访问cloudflare.com或任何其他站点时，您的浏览器将向DNS解析器询问可以找到站点的IP地址。不幸的是，这些DNS查询和回应通常是不受保护的。加密DNS将改善用户隐私和安全性。在本文中，我们将研究两种用于加密DNS的机制，称为DNS over TLS（DoT）以及DNS over HTTPS（DoH），并解释它们的工作原理。 ...

在Cloudflare，我们致力于支持和开发新的隐私保护技术，使所有互联网用户受益。在2017年11月，我们宣布了对Privacy Pass协议的服务器端支持，这是我们与学术界合作开发的一项工作。简单地说，Privacy Pass允许客户提供信任证明，而无需透露提供信任的时间和地点。该协议的目的是让任何人都可以证明自己受到服务器的信任，而该服务器无法通过分配好的信任来跟踪用户。 ...

Cloudflare一直是先驱者，致力于对不安全互联网协议部署其安全版本并使任何人都可以免费使用。2014年，我们推出了世界上第一个免费、安全地HTTPS服务（Universal SSL），用来配合我们现有的免费HTTP计划。 ...

公众对互联网的信任是以公钥基础设施（PKI）为基础的。PKI通过签发数字证书，授予服务器安全服务网站的能力，为加密和真实的通信提供了基础。 ...