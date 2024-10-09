处处无钥匙
2019-11-01
时光飞逝。距离Heartbleed漏洞被发现刚刚超过五年半。Heartbleed之所以家喻户晓，不仅因为它是第一个具有自己的网页和徽标的漏洞，还因为它揭示了整个互联网的脆弱性。由于Heartbleed的存在，密码库中的一个小小漏洞就可以暴露几乎所有在线网站用户的个人数据。...继续阅读 »
2019-11-01
时光飞逝。距离Heartbleed漏洞被发现刚刚超过五年半。Heartbleed之所以家喻户晓，不仅因为它是第一个具有自己的网页和徽标的漏洞，还因为它揭示了整个互联网的脆弱性。由于Heartbleed的存在，密码库中的一个小小漏洞就可以暴露几乎所有在线网站用户的个人数据。...继续阅读 »
2019-10-28
在Cloudflare，我们致力于支持和开发新的隐私保护技术，使所有互联网用户受益。在2017年11月，我们宣布了对Privacy Pass协议的服务器端支持，这是我们与学术界合作开发的一项工作。简单地说，Privacy Pass允许客户提供信任证明，而无需透露提供信任的时间和地点。该协议的目的是让任何人都可以证明自己受到服务器的信任，而该服务器无法通过分配好的信任来跟踪用户。...
2019-06-21
Cloudflare一直是先驱者，致力于对不安全互联网协议部署其安全版本并使任何人都可以免费使用。2014年，我们推出了世界上第一个免费、安全地HTTPS服务（Universal SSL），用来配合我们现有的免费HTTP计划。...
2019-06-18
公众对互联网的信任是以公钥基础设施（PKI）为基础的。PKI通过签发数字证书，授予服务器安全服务网站的能力，为加密和真实的通信提供了基础。...
2019年6月17日
在2019年加密周（Crypto Week 2019）开幕之际，我们非常激动能够宣布一个新的解决方案，用以解决密码学中一个长期存在的问题。要更好地理解此问题背后的技术，请参阅下一篇文章以获得更深入的了解。...
2018年9月20日
两年前的这个星期，Cloudflare引入了机会性加密技术，该功能为那些还没有转变为HTTPS的网站提供了额外的安全和性能优势。事实上，在过去，一些网站只使用HTTP ---是不是很奇怪？这里的“机会性”意味着服务器通过HTTP Alternative Service请求头宣告了对HTTP / 2的支持，希望任何识别该协议的浏览器都可以在后续的域请求中利用这些优势。...
2018年9月17日
今天，我们很高兴能够介绍Cloudflare的IPFS网关，这是一种从InterPlanetary文件系统（IPFS）访问内容的简便方法，不需要在您的计算机上安装和运行任何特殊软件就可以访问内容。我们希望我们在cloudflare-ipfs.com上托管的网关能够为许多新的可靠性和安全性高的Web应用程序服务。IPFS网关是第一个作为我们分布式Web网关项目的一部分而发布的产品，它是我们为新的分布式Web技术所作出的所有努力的成果。...
2016年9月22日
CloudFlare旨在终结未加密的互联网。但我们在网络上一谈论到HTTPS就会面临一个先有鸡还是先有蛋的问题。 很久以前，建立支持HTTPS的网站很困难，昂贵且速度慢。后来出现了像CloudFlare的Universal SSL这样的服务，它使得从http：//切换到https：//就像点击按钮一样简单。只需点击一下网址，就可以通过HTTPS提供一个新建的免费SSL证书。...