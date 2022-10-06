Total TLS：一键为自己的所有主机名部署 TLS

3 分钟阅读时间

我们今天隆重推出 Total TLS，一键即可为客户域的每一个子域颁发单独的 TLS 证书。

默认情况下，所有 Cloudflare 客户都获得一张免费的 TLS 证书，覆盖其域的顶点和通配符（example.com，*.example.com）。现在，使用 Total TLS，客户只需一键点击就可以获得对其所有子域的额外覆盖。启用后，客户将不再需要担心其默认 TLS 证书没有覆盖的子域发生不安全连接错误，因为 Total TLS 将对到子域的所有流量进行加密。

Cloudflare TLS 证书产品入门

通用 SSL — “简易”选项

2014 年，我们推出了通用 SSL（Universal SSL） — 为每一位 Cloudflare 客户提供的免费 TLS 证书。通用 SSL 被设计为简单的“通用”解决方案。对于使用 Cloudflare 作为权威 DNS 提供商的客户，该证书覆盖顶点和通配符，例如 example.com 和 *.example.com。虽然通用 SSL 证书为大多数客户提供了足够的覆盖，但一些客户有更深层次的子域，如 a.b.example.com，他们希望 TLS 覆盖这些子域。对于这些客户，我们打造了高级证书管理器（ Advanced Certificate Manager）—一个可定制的证书颁发平台，允许客户使用自己选择的主机名颁发证书。

对于那些需要灵活性和选择的客户，我们构建了高级证书，作为高级证书管理器的一部分提供。通过高级证书，客户可以指定包含在证书上的具体主机名。

那意味着，如果我的通用 SSL 证书不够用，我可以使用高级证书 UI 或 API 来请求一个覆盖 “a.b.example.com” 和 “a.b.c.example.com” 的证书。今天，我们允许客户在一个高级证书上放置最多 50 个主机名。唯一要注意的是：客户必须告诉我们要保护哪些主机名。

这可能看起来微不足道，但我们的一些客户有成千上万的子域名需要保护。我们有些客户拥有从 a.b.example.com 到 a.b.c.d.e.f.example.com 的子域名，如果要保护这些子域名，客户必须使用高级证书 API 告诉我们想保护的主机名。像这样的过程容易出错，不易扩展，而且我们的一些大客户已经拒绝了这个解决方案。

取而代之，客户希望 Cloudflare 为他们颁发证书。如果 Cloudflare 是 DNS 提供商，那么 Cloudflare 应该知道哪些子域需要保护。理想情况下，Cloudflare 应该为通过 Cloudflare 网络代理流量的每个子域颁发一张 TLS 证书，这就是 Total TLS 的作用所在。

Total TLS 闪亮登场：简易、可定制、可扩展。

Total TLS 是一键式解决方案，它会向 Cloudflare 发出信号，自动为您域中的每个被代理 DNS 记录颁发 TLS 证书。一旦启用，Cloudflare 将为每个被代理主机名发布单独的证书。通过这种方式，您可以根据需要添加任意数量的 DNS 记录和子域，而不必担心它们是否会被 TLS 证书覆盖。

如果您有一个针对 a.b.example.com 的 DNS 记录，我们将使用主机名 a.b.example.com 颁发一张 TLS 证书。如果您有一个针对 *.a.b.example.com 的通配符记录，我们将为 “*.a.b.example.com” 颁发一张 TLS 证书。如下示例展示这在仪表板中边缘证书（Edge Certificates）表中的样子：

现已可用

Total TLS 现已作为高级证书管理器的一部分可用，适用于以 Cloudflare 作为权威 DNS 提供商的域。将 Cloudflare 用作 DNS 提供商带来的巨大好处之一是，我们将始终代表您添加适当的域控制验证（DCV）记录，以确保证书的成功颁发和更新。

启用 Total TLS 非常简单 — 可通过 Cloudflare 仪表板或 API 进行。在 Cloudflare 仪表板的 SSL/TLS 选项卡中，导航到 Total TLS。在这里，选择颁发 CA—— Let’s Encrypt，Google Trust Services 或“无偏好（No Preference，如果希望让 Cloudflare 代表您选择 CA）”，然后点击切换按钮以启用该功能。

我们希望为所有客户解决的一个痛点是可见度。通过查看支持工单和与客户交谈，我们意识到的事情之一是，客户并不总是知道其域名是否被 TLS 证书所覆盖，这样一个简单的疏忽可能导致停机或错误。

为了防止这种情况发生，如果我们发现客户正在创建、查看或编辑的代理 DNS 记录没有具备覆盖它的 TLS 证书，我们现在将向其发出警告。通过这种方式，我们的客户可以在主机名公开之前获得 TLS 证书，以防止访问者遇到这个错误：

参与使命

Cloudflare热爱构建帮助保护所有互联网资产的产品。有兴趣与我们一起实现这个使命吗？欢迎加入！