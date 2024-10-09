使用多域控制器验证确保证书颁发安全
2019-06-18
公众对互联网的信任是以公钥基础设施（PKI）为基础的。PKI通过签发数字证书，授予服务器安全服务网站的能力，为加密和真实的通信提供了基础。...继续阅读 »
2019-06-18
公众对互联网的信任是以公钥基础设施（PKI）为基础的。PKI通过签发数字证书，授予服务器安全服务网站的能力，为加密和真实的通信提供了基础。...继续阅读 »
2018-09-17
今天，我们很高兴能够介绍Cloudflare的IPFS网关，这是一种从InterPlanetary文件系统（IPFS）访问内容的简便方法，不需要在您的计算机上安装和运行任何特殊软件就可以访问内容。我们希望我们在cloudflare-ipfs.com上托管的网关能够为许多新的可靠性和安全性高的Web应用程序服务。IPFS网关是第一个作为我们分布式Web网关项目的一部分而发布的产品，它是我们为新的分布式Web技术所作出的所有努力的成果。...
2016-09-22
CloudFlare旨在终结未加密的互联网。但我们在网络上一谈论到HTTPS就会面临一个先有鸡还是先有蛋的问题。 很久以前，建立支持HTTPS的网站很困难，昂贵且速度慢。后来出现了像CloudFlare的Universal SSL这样的服务，它使得从http：//切换到https：//就像点击按钮一样简单。只需点击一下网址，就可以通过HTTPS提供一个新建的免费SSL证书。...