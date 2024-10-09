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Cloudflare 博客

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HTTPS

加密SNI：修复其中一个核心Internet漏洞

2018-09-24

生日周产品新闻安全隐私HTTPS可靠性1.1.1.1DNS

Cloudflare于2010年9月27日推出。从那时起，我们就把9月27日定为我们的生日。这个星期四是我们的8岁生日。 从我们的第一个生日开始，我们就利用这个机会推出新产品或服务。多年来，我们得出的结论是，庆祝我们生日的正确方式，与其推出我们可以从中赚钱的产品，不如做一些回馈用户和整个互联网的礼物。我的联合创始人米歇尔昨天在一篇很棒的博客文章中提到了这一传统。...

Cloudflare进入“星际”（InterPlanetary）- Cloudflare的IPFS网关介绍

2018-09-17

Crypto Week安全IPFSUniversal SSLSSLDNSSECHTTPS研究密码学

今天，我们很高兴能够介绍Cloudflare的IPFS网关，这是一种从InterPlanetary文件系统（IPFS）访问内容的简便方法，不需要在您的计算机上安装和运行任何特殊软件就可以访问内容。我们希望我们在cloudflare-ipfs.com上托管的网关能够为许多新的可靠性和安全性高的Web应用程序服务。IPFS网关是第一个作为我们分布式Web网关项目的一部分而发布的产品，它是我们为新的分布式Web技术所作出的所有努力的成果。...

使用自动HTTPS重写修复混合内容问题

2016-09-22

HTTPSAutomatic HTTPSSSLMixed Content Errors产品新闻安全Crypto Week

CloudFlare旨在终结未加密的互联网。但我们在网络上一谈论到HTTPS就会面临一个先有鸡还是先有蛋的问题。 很久以前，建立支持HTTPS的网站很困难，昂贵且速度慢。后来出现了像CloudFlare的Universal SSL这样的服务，它使得从http：//切换到https：//就像点击按钮一样简单。只需点击一下网址，就可以通过HTTPS提供一个新建的免费SSL证书。...