Cloudflare for SaaS for All，现已全面上市！

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在几个月前的开发者周期间，我们推出了 Cloudflare for SaaS 的测试版： 为 SaaS 提供商提供一站式服务，希望为其客户提供快速的加载时间、无与伦比的冗余和强大的安全性。

从那时起，我们看到许多开发人员与我们的技术集成，使他们能够将时间花在构建解决方案上，而不是专注于运行快速、安全和可扩展的基础结构的负担—毕竟，这就是我们来这里的目的。

今天，我们非常高兴地宣布 Cloudflare for SaaS 已普遍推出，因此，无论大小客户，每个客户都可以使用 Cloudflare for SaaS 继续扩展和构建其 SaaS 业务。

什么是 Cloudflare for SaaS？

如果您经营的是一家 SaaS 公司，那么您的客户就会完全依赖您的服务。这意味着您有责任保持他们的域快速、安全和受保护。但这并不简单。您需要通过一份很长的清单才能将解决方案交到客户手中：

设置源服务器

加密客户的流量

让您的客户保持在线

提升全球客户的网络性能

支持虚域

保护免受攻击和机器人自动程序攻击

规模增长

提供见解和分析

除此之外，您还需要专注于构建解决方案和业务。作为一名资源有限的开发人员或初创公司，这可能会使您的产品发布延迟数周或数月。

这就是我们要帮助的！我们拥有众多工程团队，他们的唯一重点是开发能够处理这些任务中的每一项的产品，因此您不必这样做！

Cloudflare 解决方案：

设置源服务器 → Workers

加密客户的流量 → SSL for SaaS

让您的客户保持在线 → Cloudflare 的全球 Anycast 网络

提升全球客户的网络性能 → Argo Smart Routing/Caching

支持虚域 → 自定义主机名

保护免受攻击和机器人自动程序攻击 → WAF 和机器人管理

规模增长 → Workers

提供见解和分析 → 自定义主机名分析

从今天开始，Cloudflare for SaaS 可按免费、专业和 Business 计划购买。我们想确保定价对开发人员有意义。在构建时，您不知道您将拥有多少客户，因此我们希望通过使定价尽可能简单来提供灵活性：只为您使用的客户付费。

使用该服务的每个客户域都称为自定义主机名。对于每个自定义主机名，我们会自动提供一个 TLS 证书。但不仅如此！除了 TLS 证书之外，您的每个自定义主机名都继承了您在 SaaS 区域中设置的全套 Cloudflare 产品。从机器人自动程序管理到 Argo Smart Routing，您可以将这些附加组件扩展到您的客户，以保护和加速您的域。

自定义主机名每月花费两美元。我们只会在每个自定义主机名加载后向您收费，并根据您的创建时间进行调整。这意味着，如果您在月初创建了 10 个自定义主机名，并在月中创建了 10 个自定义主机名，那么在月底您将收到 30 美元的账单。

这样，您只需为您提供的自定义主机名付费。这也是一个很大的激励，确保您在客户流失后进行清理。

如果您是企业客户，并且希望详细了解 Cloudflare for SaaS 可以带来的好处，请务必查看我们关于最新发展的博客文章。

仅在测试期间，我们就看到了在这个平台上构建的令人难以置信的项目。我们想展示这些开发人员，向您展示什么是可能的。更好的是，其中一些已经建立在我们的 Workers 平台上！我们很想看看你在做什么。加入我们的 Discord 频道并展示您的作品！ 对我们有功能要求吗？ 让我们知道！

mmm.page 是一个拖放式网站构建器，它使创建自动响应的拼贴式网站变得非常简单：具有重叠文本、图像、GIF、YouTube 视频、Spotify 嵌入以及（很多）更多内容的网站。为了让它更简单，所有标准的网站设计单调—正常运行时间、可用性、性能、可靠性、响应性、搜索引擎优化等—都在后台处理，因此您只需担心添加内容并按您想要的方式排列。

在_他们的_后台下是 Cloudflare。 Cloudflare 的 CDN 允许服务器端页面的灵活性以及静态页面的即时加载时间—更不用说服务器成本降低了 80%。仅自定义主机名就可以通过处理域名和 SSL 管理（否则很难做到完美和可靠）节省数月的开发时间。

他们已经将 Workers 用于越来越多的任务，如果使用他们当前的后端体系来实现，这些任务将花费更多的时间—Workers 易于部署且成本相对较低，这是让他们不断选择的原因。

从长远来看，人们希望网页能被用作一种信号灯，以一种易于制作但又不受限制的方式向他人表达你感兴趣的东西，尤其是那些不太容易用文字描述或捕捉的东西。他们期待着一个拥有更多 DIY 微型网站的世界。Cloudflare 在处理许多困难的技术管道方面发挥了至关重要的作用，让他们有更多时间来研究设计和功能开发，从而使他们更接近这一希望。

Lightfunnels

Lightfunnels 是一个性能驱动的电子商务和潜在客户开发平台。它专注于为其用户及其客户提供快速、可靠和高转化率的销售渠道。

借助 Cloudflare for SaaS，Lightfunnels 允许用户通过使用 SSL 轻松连接他们自己的域名以在他们的渠道上使用来保护他们的品牌。

该平台通过 Cloudflare Workers 处理大量电子商务流量。这有助于 Lightfunnels 从最靠近客户的边缘（无论在世界何处）为页面提供服务，从而实现极快的页面加载速度。

Workers 还配备了强大的 Caching API，可消除大量的后端访问并减轻其服务器的压力。

“我们的目标是建立市场上表现最佳的电子商务和潜在客户开发平台。页面加载速度对性能起着重要作用。将 Cloudflare for SaaS 与 Cloudflare Workers 结合使用，可以轻松构建可靠、安全且快速的基础结构。”- Lightfunnels 联合创始人兼首席执行官 Yassir Ennazk

Ventrata

Ventrata 是一个面向大型景点和旅游运营商的 SaaS 多渠道预订平台。他们为在其他域上运行的客户提供预订网站和 B2B 预订门户。 Cloudflare for SaaS 使他们能够利用 Cloudflare 的所有工具，包括防火墙、图像 Caching、Workers 和自定义主机名上的免费 TLS 证书，同时允许他们的客户完全控制他们的品牌。他们的实现只涉及 4 行代码，不需要任何基础结构/DevOps 帮助，这在以前是不可能的。

如果您被接受为 Cloudflare for SaaS 测试版的一部分，您将在下周收到关于迁移到付费版本的通知。

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