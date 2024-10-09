Zero Trust for SaaS：在自定义主机名上部署 mTLS
2022-03-22
SaaS 提供商现可通过我们的 Access 产品在客户的域上启用双向 TLS 身份验证...继续阅读 »
2022-03-22
SaaS 提供商现可通过我们的 Access 产品在客户的域上启用双向 TLS 身份验证...继续阅读 »
2022-02-10
Vectrix 帮助 IT 和安全团队检测其 SaaS 应用程序的安全问题。我们监测 SaaS 应用中的数据和用户，提醒团队注意一系列问题，包括未授权的用户访问、文件暴露、错误配置和影子 IT 等。...
2021-10-22
在几个月前的开发者周期间，我们推出了 Cloudflare for SaaS 的测试版： 为 SaaS 提供商提供一站式服务，希望为其客户提供快速的加载时间、无与伦比的冗余和强大的安全性...
2021-04-15
软件即服务 (SaaS) 是 IT 市场中增长最快的业务领域之一。SaaS 提供商可以是任何东西，从网络主机提供商到订阅服务，再到电子商务平台。虽然知名的 SaaS 供应商都是行业巨头，但每天都有新的 SaaS 公司被创建，并有可能成为下一个 Salesforce。...