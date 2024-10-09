宣布面向所有人的 SaaS Cloudflare

2021-04-15

软件即服务 (SaaS) 是 IT 市场中增长最快的业务领域之一。SaaS 提供商可以是任何东西，从网络主机提供商到订阅服务，再到电子商务平台。虽然知名的 SaaS 供应商都是行业巨头，但每天都有新的 SaaS 公司被创建，并有可能成为下一个 Salesforce。 ...