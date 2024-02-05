Research (CN)

Privacy Pass：升级到最新协议版本
2024/01/04
在这篇文章中，我们将探讨 Privacy Pass 协议的最新变化。我们还很高兴地推出 Privacy Pass 协议最新 IETF 草案的公开实施，其中包括一组可用于实施 Privacy Pass 源站、发行者和证明者的开源模板...继续阅读 »
2024/01/04
在这篇文章中，我们将探讨 Privacy Pass 协议的最新变化。我们还很高兴地推出 Privacy Pass 协议最新 IETF 草案的公开实施，其中包括一组可用于实施 Privacy Pass 源站、发行者和证明者的开源模板...继续阅读 »
2023/12/22
要提供能为用户带来价值的软件和 Web 服务，往往需要对用户行为进行测量。在本博客中，我们将讨论能够在不侵犯用户隐私的情况下收集此类测量数据的新兴加密和统计技术...
2023/09/29
Cloudflare 宣布后量子加密技术成为正式发布系统...
2023/09/29
我们很高兴地宣布为改善互联网上每个人的隐私做出了贡献。Encrypted Client Hello 是一项新标准，可防止网络窥探用户访问的网站，现已在所有 Cloudflare 计划中可用...
2023年9月04日 13:00
在本博客中，我们将对“连接合并”进行更深入的探讨，并特别关注大规模的管理问题...
2023年3月16日 13:00
Cloudflare 研发了最先进的加密技术，可供每个人免费使用，并且今天开始进入测试阶段 ...
2023年1月27日 14:00
以 Geo Key Manager v2 的故事为例，使用公钥密码学的变体——基于属性的加密，重构分布式系统的访问控制...
2022年10月27日 13:00
我们对 Oblivious HTTP 进行了正式的计算机辅助安全分析。Oblivious HTTP 是一个新兴的 IETF 标准，应用程序可以用它来提高用户隐私性...
2022年10月03日 13:01
私密、安全互联网的未来面临重大考验；正因为如此，今天我们为所有客户启用了后量子加密技术...
2022年10月03日 13:00
今天，我们激动万分，宣布很快将为 Cloudflare 安全提供零配置选项。只要发现可以自动升级 Cloudflare 与用户源站之间的安全连接，我们就会这样做...
2022年10月03日 13:00
今天，我们向此目标迈出重要两步：cloudflared 2022.9.1 添加了 后量子 标记，使从 cloudflared 到我们网络的连接（连接 3）成为后量子安全连接...
2021年10月14日 17:15
对大规模运营而言，IP 寻址抑制了网络和 web 导向服务的创新。对于每一个架构更改，当然在开始设计新系统时，我们被迫问的第一组问题就是：...
2021年10月10日 15:36
Cloudflare 的使命反映我们的抱负：帮助建设更好的互联网。实现这个使命需要多管齐下的方法，包括持续的产品创新，战略决策，并大胆挑战有关互联网结构和潜力的既有假设。Cloudflare Research 于两年前创立，旨在探索利用基础和应用计算机科学研究来帮助改变竞争环境的机会。...
2021年10月01日 12:59
本文中，我们开始在 web 的发展背景中说明 Web3，以及 Cloudflare 将如何帮助对其提供支持。 ...