最近的一系列互联网中断事件

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Cloudflare Radar 持续监测互联网中发生的大规模中断。7 月中旬，我们发布了《2024 年第二季度互联网中断摘要》，而在本文中，我们研究了第三季度第一个月检测到的几次值得注意的中断，包括在孟加拉国、叙利亚、巴基斯坦和委内瑞拉观察到的流量异常。

孟加拉国

孟加拉国学生因反对政府工作配额和失业率上升而爆发暴力抗议，政府于 7 月 18 日下令全国关闭移动互联网连接，据称是为了“确保公民安全”。这次政府下令的关闭最终导致该国互联网几乎完全中断，宽带网络也被迫下线。在国家层面，孟加拉国的互联网流量在接近当地时间 21:00（UTC 时间 15:00）时降至接近零。该国公布的 IP 地址空间当时也降至接近零，这意味着该国几乎所有网络都与互联网断开了连接。

然而，在全国范围的关闭之前，我们观察到孟加拉国的几家网络提供商都出现了服务中断现象，这或许预示着即将发生的事情。在 AS24389 (Grameenphone)，互联网完全中断始于当地时间 7 月 18 日 01:30（UTC 时间 7 月 17 日 19:30），互联网流量和公布的 IP 地址空间彻底丢失。

AS25245 (Banglalink) 的中断始于当地时间 7 月 18 日 02:15（UTC 时间 7 月 17 日 20:15），互联网流量和公布的 IP 地址空间均降至零。

在 AS24432 (Robi Axiata)，于 7 月 18 日当地时间 06:30（UTC 时间 00:30）左右开始出现互联网中断，互联网流量和公布的 IP 地址空间均在当时消失。

AS58715 (Earth Telecommunication) 的互联网流量于当地时间 7 月 18 日 18:00（UTC 时间 12:00）开始下降，四小时后降至零。公布的 IP 地址空间于当地时间 21:00（UTC 时间 15:00）开始下降，并于当地时间 21:25（UTC 时间 15:25）完全消失。

AS63526 (Carnival Internet) 是彻底关闭前最后中断的网络服务提供商之一，其流量在当地时间 20:45（UTC 时间 14:45）丢失，并且其公布的所有 IP 地址空间在接下来的一个小时内被撤回。

在关闭前几天，孟加拉国国家层面的中位数带宽和延迟都相当稳定。然而，Cloudflare Radar 在国家层面的互联网质量测量显示，中位数带宽明显增加，而中位数延迟同时下降，这两者都可能是由于移动网络提供商断开互联网连接导致测量数据丢失。

互联网全面关闭五天后，孟加拉国的宽带互联网服务提供商于 7 月 23 日开始恢复连接。邮政、电信和信息技术部副部长表示，最初的恢复工作被称为“试运行”，优先考虑银行、商业部门、科技公司、出口商、外包提供商和媒体机构。当地时间 19:00（UTC 时间 13:00）左右，公布的 IP 地址空间开始增加，随着部分网络重新连接到互联网，流量也开始呈上升趋势。

从上面讨论的网络提供商来看，AS63526 (Carnival Internet) 和 AS58715 (Earth Telecommunication) 上的流量在 7 月 27 日当地时间 06:00（UTC 时间 00:00）左右开始增加，这些提供商显然包含在宽带恢复的后期阶段中。然而，移动提供商的流量直到 7 月 28 日当地时间 15:00（UTC 时间 09:00）左右才开始恢复，AS24389 (Grameenphone)、AS45245 (Banglalink) 和 AS24432 (Robi Axiata) 的流量都在该时间或稍晚时开始大幅增长。

叙利亚

叙利亚对互联网关闭并不陌生，因为每年在全国考试期间都会发生这种情况，目的是防止考试作弊。我们最近一篇题为《叙利亚、伊拉克和阿尔及利亚最近的考试期间互联网关闭情况》的博客文章研究了 2024 年第一轮考试，此次考试于 5 月 26 日至 6 月 13 日期间进行。

第二轮考试于 7 月 25 日开始，随之而来的是长达数小时的互联网关闭，具体时间安排如下，由 Syrian Telecom 在其 Facebook 页面上发布（通过 Google Lens 进行英文翻译）。

下图清晰地显示了考试前四天实施的互联网关闭情况，分别发生在 7 月 25 日、28 日、29 日和 30 日。

但是，您还会注意到，在 7 月 30 日计划关闭后不久，叙利亚的互联网流量和公布的 IP 地址空间中又出现了另一次中断。根据 Syrian Telecom 的一篇（翻译版本）Facebook 帖子：“在对位于其中一个技术大厅 [数据中心] 的一台空调进行定期维护时，发生了爆炸，导致互联网电路暂时停止服务。”此问题导致中断持续约 8 小时，中断时间从当地时间 11:00 至 19:00（UTC 时间 08:00 至 16:00），在 AS29256 (Syrian Telecom) 的流量和公布的 IP 地址空间图表中均可以看到。

巴基斯坦

7 月 31 日，巴基斯坦经历了大规模互联网中断，持续了大约两个小时，时间是当地时间 13:30 至 15:30（UTC 时间 08:30 至 10:30）。国家层面的流量仅下降了约 45%，但 AS17557 (PTCL) 的流量几乎完全丢失，而 AS24499 (Telenor Pakistan) 的流量下降了近 90%。这两家网络提供商合计服务约 900 万用户，是该国排名前五的互联网服务提供商。

据报道，巴基斯坦电信管理局 (PTA) 将中断归咎于影响巴基斯坦电信有限公司 (PTCL) 网络的国际海底电缆技术故障。然而，另一份已发布的报告指出，“根据我们的消息来源，政府最新版用于阻止内容的防火墙配置错误，导致互联网连接中断。”（这篇文章中提供了有关该防火墙的更多信息。）下面的图表来自 Cloudflare Radar 上即将发布的 TCP 重置/超时数据，显示在当地时间 13:30 至 15:30（UTC 时间 08:30 至 10:30）期间，在 PTCL 和 Telenor Pakistan 上，在初始同步 (SYN) 数据包用于建立新 TCP 连接后立即终止的连接数量增加（“后 SYN”），与观察到的中断时间一致。换句话说，在中断期间，到达 Cloudflare 的 SYN 数据包的速率大部分时间保持稳定，但其他 TCP 数据包的速率有所下降，这表明防火墙的解释可能是合理的。

巴基斯坦电信管理局 (PTA) 发布的 Facebook 帖子仅强调，该问题已得到解决，“PTA 正在调查具体问题，以避免今后再发生此类情况。”

无论实际原因如何，此次中断对该国金融市场产生了明显影响，一份已发布的报告指出：“由于全国范围内的互联网中断，KSE-100 指数周三大幅下跌，在交易的最后一个小时暴跌超过 740 点。分析师将突然下跌归因于投资者在有限的市场数据下陷入恐慌性抛售。”

委内瑞拉

过去，一些国家曾实施政府指令的互联网关闭，以限制组织或交流与有争议的选举相关的抗议和示威活动。尽管在 7 月 28 日委内瑞拉举行有争议的总统选举后出现了此类抗议和示威活动，但互联网并未随之关闭。然而，在监测委内瑞拉选举前后几天的互联网流量时，Cloudflare Radar 团队确实观察到流量与前一周同期相比有几次明显下降。

继 7 月 28 日（选举日）当地时间 05:00（UTC 时间 09:00）飙升 35% 之后，投票站开放后流量开始下降，到当地时间 09:00（UTC 时间 13:00）下降幅度高达 23%。选举后的第二天，7 月 29 日当地时间 06:15（UTC 时间 10:15）和当地时间 18:45（UTC 时间 22:45）的流量比前一周同期下降幅度高达 28%。

虽然观察到的流量下降似乎是自然现象，而不是互联网关闭造成的，但值得注意的是，委内瑞拉有多个网站被封锁。Internet Society Pulse 在选举前两天发表的一篇博客文章报道称，“委内瑞拉目前有大约 60 个网站被封锁，包括 8 个媒体网站以及 3 个对新闻和虚假信息进行事实核查的网站”，并引用了开放网络干扰观测站 (OONI) 的数据。

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