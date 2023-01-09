デジタルエクスペリエンスモニタリングのご紹介

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今日、あらゆる形態と規模の組織は、エンドユーザーのデジタルエクスペリエンスへの可視性と洞察力を欠いています。このため、IT管理者やネットワーク管理者は、組織全体の生産性を妨げる制御不可能な問題に対して脆弱であると感じることがしばしばあります。問題が必然的に発生した場合、チームは責任のなすりあいになってしまいます。ファーストマイル、中間、ラストマイルのどの部分に根本原因があるかどうかは確かではなく、それぞれのオーナーにチケットを提出する必要性が生じます。理想的には、各チームは干し草の中から針を見つけるために調査を始めます。しかし、それぞれがリソースを使い尽くすと、もう一度責任のなすりあいが上流に向きます。この問題を解決するために、当社は新しい製品「デジタルエクスペリエンスモニタリング」を構築し、管理者がエンドユーザーの接続性とパフォーマンスに影響する問題を特定し、解決できるようにしました。

早期アクセスを手に入れるために、今すぐサインアップしてください。この製品の仕組みと近い将来に発表されるその他の製品について詳しくは、引き続きご覧ください。

当社のビジョン

昨年を通して、Cloudflareが独自の視点を持つインテリジェンスを、Zero Trustプラットフォームに組み込まれたインターネットの強化に役立てたいというフィードバックを、多くのユーザーから受け取りました。本日、当社はそれを発表できることに興奮しています。今後数週間を通して、当社のデジタルエクスペリエンスモニタリング製品では、ユーザー、アプリケーション、およびネットワークのパフォーマンスと接続性について、他に類を見ない可視性を提供する多くの機能をリリースする予定です。

世界275都市以上にデータセンターがあるCloudflareは、平均して毎秒3900万件のHTTPリクエストと毎秒2200万件のDNSリクエストを処理しています。そして、10億を超えるユニークなIPアドレスがネットワークに接続されており、地球上のインターネットトラフィックの最も代表的な見解を持っています。インターネット上のこの独自の見解は、お客様のユーザーのデジタルエクスペリエンスについて深い洞察を提供することが可能です。デジタルエクスペリエンスモニタリングは、Zero Trustデプロイメントの航空交通管制塔であり、各ユーザーが目的地に到着するのを可能な限り迅速かつ円滑に支援するために必要なデータドリブンの洞察を提供します。

デジタルエクスペリエンスモニタリングの研究は、ユーザーから始まりました。ユーザーは、ユーザー、アプリケーション、ネットワークの可用性とパフォーマンスを監視するために、単一のダッシュボードを必要としました。最終的に、このダッシュボードは、生産性に影響を与える問題をユーザーが迅速かつ容易に解決できるように、エンドユーザーの毎分のエクスペリエンスを一貫して理解するのを助ける必要があります。簡単に言えば、ユーザーは、自分の組織内のすべてのユーザーのネットワークトラフィックパスに、ホップごとの可視性を必要とします。

ユーザーとの話し合いから、このレベルの洞察を提供することがますます重要になっており、「Work-from-anywhere」が普及する世の中で、ますます困難になってきていることを当社は認識しています。

この製品を使うことで、難しい質問に答える力をユーザーに与えたいと思います。「CEOがなぜ海外出張中にSharePointにアクセスできないのか？」など、誰もがキューに表示されたら避けたいと思うようなチケットの質問です。ホテル内のWi-Fiの電波状況が悪かったのでしょうか？デバイス上のCPUが高負荷であったのでしょうか？それとも全く別の原因でしょうか？

適切なツールがなければ、これらの質問に答えることはほとんど不可能です。それにもかかわらず、この調査は、幸福な結末があるかどうかにかかわらず、時間のかかる作業となることは確かです。従来、調査はこのように行われます。IT専門家は、エンドポイントの健全性（すなわち、CPUまたはRAMの利用）、Wi-Fi信号の強度、またはローカルネットワークの輻輳のプロファイルを含むファーストマイルを調査することによって調査を開始します。運が良ければ、問題は特定され、痛みはここで中止になります。

残念ながら、チームはこれらの理論を証明するために必要なツールをほとんど持っていないため、不満を感じ、ユーザーとアプリケーションの間のすべてのものを調査し始めます。ここでは、ローカルインターネットサービスプロバイダー（ISP）での障害や同様の問題を探すかもしれません。繰り返しになりますが、たとえそれが問題であると信じるに足る理由があったとしても、合理的な疑いを超えてこれを証明することは困難である可能性があります。

不本意ながら、ラストマイルに進むことになります。ここでは、問題のアプリケーションが利用可能であることを検証し、もし利用可能であれば、このアプリケーションへの有意義な接続（最初のバイトまでの時間（TTFB）、初めてページを開くまでにかかる時間（FCP）、パケットロス）をどの程度迅速に確立できるかを検討します。多くの場合、調査責任者はホップごとの劣化を説明しようとした後、回答よりも多くの質問を残すことになります。そして、チケットが閉じられるまでに、CEOは帰国便に乗ることになり、問題はもはや解決の必要性がなくなります。

デジタルエクスペリエンスモニタリングでは、発見が至難の業である情報を素早く見つけ、パフォーマンスと接続性に関連する問題を解決するために必要なツールを構築しました。しかし、私たちはまた、可用性やパフォーマンスは、お客様の完全なエクスペリエンスを測るための簡単明瞭な尺度であることを認識しています。もちろん、洞察や分析だけでなく、優れたユーザーエクスペリエンスには多くのものがあります。私たちは、健全なデプロイメントの他の重要な指標として、サポートチケットの量、連絡率、解決までの時間に関する他の重要な測定指標に引き続き細心の注意を払っています。内部的には、Cloudflareと共有する場合、このテレメトリデータは、サポートチームが問題を迅速に検証し、報告し、Zero Trustの全体的なエクスペリエンスを継続的に改善するのに役立ちます。

「CIOとして、Cintasに技術とシステムを備えることに力を注いでいます。これは、北米全域でサービスを提供している100万以上の企業に当社の約束を果たすことに役立ちます。より多くのクラウドベースの技術を活用し、顧客に差別化されたエクスペリエンスを提供することで、Cloudflareは、その約束を実現するのに不可欠な要素です。」- Cintas CIO、Matthew Hough氏

将来の展望

今後数週間で、3つの新機能を発表します。ここでは、早期アクセスに申し込んだときに利用できるものを見ていきましょう。

Zero Trustフリートステータス

ソフトウェアのデプロイにおける共通の課題の1つは、それが使用環境でどのように機能しているかを理解することです。Zero Trustでは、これは、例えば、エンドユーザーの何人が、私たちのデバイスエージェントであるCloudflare WARPを実行しているかに関する答えを得るかを意味するかもしれません。次に、これらのユーザーのうち、デプロイメントの初期フェーズでエージェントを有効、一時停止、または無効にしたユーザーの数を確認したいかもしれません。これらの回答を見つけたらすぐに、WARPエージェントを一時停止しているユーザーと、Cloudflareに接続しているデータセンターとの間に相関関係があるかどうかを確認することができます。Zero Trustフリートステータスでは、このような回答を得ることができます。これらの洞察は、組織レベルとユーザーレベルの両方で利用可能です。

合成型アプリケーションモニタリング

多くの場合、IT専門家に報告される問題は、自らのコントロールの範囲外となります。例えば、普及したSaaSアプリケーションの障害は、完全に生産的な日を損なうことにつながるかもしれません。しかし、これらの問題は、ユーザーがそれらを報告し始める前に知ることができれば、対処がはるかに容易になるでしょう。例えば、この先見性によって、問題を組織にプロアクティブに伝達し、お客様の受信箱向けにITチケットが大量に投入されるのを避けることが許可されます。合成型アプリケーションモニタリングでは、Zero Trust管理者に、パブリック側のエンドポイントに対する合成的なアプリケーションテストを作成する機能を提供します。

このツールを使用すると、ユーザーは特定のパブリックIPまたはホスト名を宛先とする定期的なトレースルートおよびHTTP GETリクエストを開始することができます。ダッシュボードでは、グローバルおよびユーザーレベルの分析を表示し、管理者が組織全体の傾向を容易に識別できるようにします。また、ユーザーは、これらの障害の影響を最も受けている個々のユーザーまたはデバイスを識別するために、結果をフィルタリングできます。

ネットワークパスの可視化

上述の合成型アプリケーションモニタリングレポートを通して特定のユーザーまたはデバイスの問題が特定されると、管理者は、パブリック側のエンドポイントへのクリティカルパスを概説するホップごとのテレメトリデータを確認できます。管理者は、このデータをグラフで表示し、Zero Trustのコンテキスト外で関連するデータをエクスポートできます。

Gartner®によると、「2026年までに、『デジタルエクスペリエンスモニタリング（DEM）』の使用は2021年の20%未満から増加し、I&Oリーダーの少なくとも60%がアプリケーション、サービス、エンドポイントのパフォーマンスをユーザーの視点から測定するために使用するようになる」とされています。当社のロードマップの最上位にある項目は、当社のインテリジェンスをZero Trustのデプロイメントに導くCloudflareのアプローチの始まりに過ぎません。

この製品に対し最も期待していることは、Zero Trustプランのすべてのユーザーが、追加のコストをかけずに利用を開始し、より高度な機能や使用法のためにプランをアップグレードすることができるということです。これらの初期機能が利用可能になった際に通知を受け、アーリーアクセスを手に入れるため、当社の順番待ちリストに是非ご登録ください。

Gartner Market Guide for Digital Experience Monitoring、2022/03/28、Mrudula Bangera、Padraig Byrne、Gregg SiegfriedGARTNERは、Gartner, Inc.や米国内外の関連会社の登録商標およびサービスマークであり、ここでは許可を得て使用しています。無断転載を禁じます。