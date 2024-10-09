まずは無料プランから|営業担当へのお問い合わせ|

Cloudflare ブログ

新規投稿のお知らせを受信されたい方は、サブスクリプションをご登録ください：

NaaS

「Magic WAN Connector」の発表：次世代ネットワークへの最も簡単なオンランプ

2023-01-10

CIO WeekCloudflare OneZero TrustNaaSMagic WAN Connector

Cloudflareは「Magic WAN Connector」で接続をさらに容易にします。「Magic WAN Connector」は、あらゆる物理ネットワークまたはクラウドネットワークにインストールして任意のIPトラフィックを自動的に接続、誘導、シェーピングさせる軽量ソフトウェアパッケージです...