Cloud CNIがお客様のクラウドをCloudflareへプライベートに接続
2023-01-13
Google Cloud Platform、Azure、Oracle Cloud、IBM Cloud、Amazon Web Servicesをお使いのお客様は、プライベートクラウドインスタンスからCloudflareへの直接接続ができるようになりました...続きを読む »
2023-01-13
Google Cloud Platform、Azure、Oracle Cloud、IBM Cloud、Amazon Web Servicesをお使いのお客様は、プライベートクラウドインスタンスからCloudflareへの直接接続ができるようになりました...続きを読む »
2023-01-10
Cloudflareは「Magic WAN Connector」で接続をさらに容易にします。「Magic WAN Connector」は、あらゆる物理ネットワークまたはクラウドネットワークにインストールして任意のIPトラフィックを自動的に接続、誘導、シェーピングさせる軽量ソフトウェアパッケージです...
2023-01-08
本日から、皆さんと皆さんのチームが日々の業務で成し遂げておられる成果を称えるCIO Weekが始まります。当社は今週、皆さんがユーザーや管理者の体験を改善しながら使命を達成し続けるのに役立つ機能、導入事例、ツールを集めてご紹介します...
2021-12-05
最高情報責任者（CIO）の世界は変化しました。今日の企業ネットワークは、わずか5年前、10年前と比べても全く異なるものになっています。こうした変化が、可視性とセキュリティにギャップが生じ、高コストと運用負担が発生し、ネットワークを脆弱にしています。...