CIO Weekと企業ネットワークの未来へようこそ

2021-12-05

最高情報責任者（CIO）の世界は変化しました。今日の企業ネットワークは、わずか5年前、10年前と比べても全く異なるものになっています。こうした変化が、可視性とセキュリティにギャップが生じ、高コストと運用負担が発生し、ネットワークを脆弱にしています。 ...