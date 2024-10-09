HTTPトラフィックの異常に関する通知の導入
2023-10-31
本日、トラフィックの異常通知を発表できることを嬉しく思います。これは、インターネットプロパティで、トラフィックパターンに予期せぬ変化があった場合に、積極的にアラートします...続きを読む »
2023-10-31
本日、トラフィックの異常通知を発表できることを嬉しく思います。これは、インターネットプロパティで、トラフィックパターンに予期せぬ変化があった場合に、積極的にアラートします...続きを読む »
2023-09-26
Cloudflare Radarは、国およびASNで検出されたトラフィックの異常のOutage Centerへの表示、API経由での異常情報の公開を開始しました。また、トラフィックの異常に関する通知が購読できるRadar通知を開始しました...
2022-01-17
Cloudflareによって自動的に検出および軽減されたHTTP DDoS攻撃に関するリアルタイムアラートを受信する機能が、Freeプランをご利用のお客様にご利用いただけるようになったことを発表でき嬉しく思います。...
2021-12-11
2019年に戻って、当社はブログで、あなたのアカウントに通知を設定するための一元化されたハブとして、当社ブランドの新しい通知センターを紹介しました。それ以来、設定できる新しいタイプの通知については多く語ってきましたが、通知プラットフォーム自体の更新についてはそれ...