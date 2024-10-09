Notificationsの新機能

2021-12-11

2019年に戻って、当社はブログで、あなたのアカウントに通知を設定するための一元化されたハブとして、当社ブランドの新しい通知センターを紹介しました。それ以来、設定できる新しいタイプの通知については多く語ってきましたが、通知プラットフォーム自体の更新についてはそれ ...