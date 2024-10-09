Keyless Everywhereに移行する
2019-11-01
時が経つのは早いものです。Heartbleedの脆弱性が発見されたのは5年半前です。Heartbleedの名が広く世間に知れわたったのは、専用のWebページとロゴが作られた最初のバグだったからだけではなく、インターネットそのものの脆さを露呈したからです。暗号ライブラリの小さなバグであるHeartbleedは、オンライン上のほとんどすべてのWebサイトのユーザーの個人情報を漏洩する可能性がありました。...続きを読む »
2019-11-01
時が経つのは早いものです。Heartbleedの脆弱性が発見されたのは5年半前です。Heartbleedの名が広く世間に知れわたったのは、専用のWebページとロゴが作られた最初のバグだったからだけではなく、インターネットそのものの脆さを露呈したからです。暗号ライブラリの小さなバグであるHeartbleedは、オンライン上のほとんどすべてのWebサイトのユーザーの個人情報を漏洩する可能性がありました。...続きを読む »
2019-10-29
ドメインネームシステム（DNS）はインターネットのアドレス帳に相当します。cloudflare.com、あるいはその他のサイトにアクセスする際、ブラウザーは DNSリゾルバーに対しそのウェブサイトの IP アドレスを要求します。この時のDNSクエリと応答は残念なことに通常無防備です。DNSを暗号化することにより、ユーザーのプライバシーとセキュリティは向上します。この記事では、DNS を暗号化する 2 種類の方式、つまり DNS over TLS (DoT) および DNS over HTTPS (DoH) について説明します。また、その仕組みについても説明します。...
2019-10-28
Cloudflareでは、すべてのインターネットユーザーに便益をもたらす新しいプライバシー保護テクノロジーをサポート・開発する事業に取り組んでいます。2017年11月に当社は学術界との共同研究により開発されたプライバシーパスプロトコルのサーバー側サポートを発表いたしました。プライバシーパスとは、要約すると、その信用が供与された場所と時期を明らかにすることなく...
2019-06-21
Cloudflareは、セキュリティの不十分なインターネットプロトコルにセキュアなバージョンを展開し、誰でもそれを無料で利用できるようにすることで業界をリードしてきました。2014年には、既存の無料HTTPプランで利用いただける、世界初の無料でセキュアなHTTPSサービス（Universal SSL）を立ち上げました。1.1.1.1 DNS リゾルバーを提供開始したとき、新しいセキュアなバージョンのDNS（DNS over HTTPSとDNS over TLS）もサポートしました...
2019-06-18
インターネット上の信頼性は、公開鍵暗号基盤（PKI）に支えられています。PKIがデジタル証明書を発行することでサーバーはWebサイトをセキュアに保つことができ、暗号化された信頼できる通信の基盤を提供します。...
2019年6月17日
暗号ウィーク2019の幕開けとして、暗号化に関して長く続いた問題に対応する新たなソリューションを発表できることを、嬉しく思っています。この問題の背景にある技術面の理解を深めるには、詳細情報が記載された次の記事をご覧ください。...
2016年9月22日
Cloudflareは、暗号化されていないインターネットに終止符を打つことを目指しています。しかし、WebのHTTPSの移行については、ニワトリとタマゴのように、どちらが先かと言う問題があります。...