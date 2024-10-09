Keyless Everywhereに移行する

2019-11-01

時が経つのは早いものです。Heartbleedの脆弱性が発見されたのは5年半前です。Heartbleedの名が広く世間に知れわたったのは、専用のWebページとロゴが作られた最初のバグだったからだけではなく、インターネットそのものの脆さを露呈したからです。暗号ライブラリの小さなバグであるHeartbleedは、オンライン上のほとんどすべてのWebサイトのユーザーの個人情報を漏洩する可能性がありました。 ...