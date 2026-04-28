閉鎖、停電、紛争：2026年第1四半期におけるインターネット障害を振り返る

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2026年第1四半期では 政府の指示による閉鎖 が顕著でした。ウガンダやイランで長期間のインターネット遮断があり、前年の同四半期に政府の指示による閉鎖が観測されなかったのとは対照的です。この四半期には、3回にわたり発生したキューバ全土の電力系統の崩壊を含め、 停電 による複数のインターネット障害も観察されました。ウクライナでは、 軍事活動 が通信網に混乱をきたし続けているほか、中東地域のハイパースケーラークラウドインフラも影響を受けました。 ポルトガルでは 、荒天によりインターネット接続が断たれ、 コンゴ共和国では 、ケーブルの損傷により接続が中断しました。米国のVerizon Wirelessが 技術的問題 に直面し、ギニアと英国のプロバイダー顧客において 不明な問題 が発生し、一時的に接続性が中断しました。

この記事は観測および確認された障害の概要を説明するものであり、当四半期中に発生した問題を網羅的に、あるいは完全にリストアップするものではありません。検出されたトラフィック異常のさらに多くのリストは、 Cloudflare Radar Outage Center でご覧いただけます。なお、本記事内では、観察された障害の影響を示すためにバイト単位およびリクエスト単位のトラフィックグラフの両方を使用していますが、どの指標を使用するかは、障害の影響をより適切に示せるかによって選択されています。

政府主導の遮断

ウガンダ

1月15日の大統領選挙に先立ち、 ウガンダ 当局は全国でインターネットを遮断しました。ウガンダ通信委員会（UCC）は、現地時間1月13日18:00（15:00 UTC）以降、公共のインターネットへのアクセスを停止するよう 移動体通信事業者に指示 しました。UCCは「誤った情報、偽情報、選挙違反、関連リスクを抑制する」ため、遮断が必要だったと 報じられました 。実施された措置により、ウガンダインターネットエクスチェンジポイント（UIXP）内での国内通信量は、 およそ72Gbpsから1Gbpsへ大幅に低下 しました。

同様に、Cloudflareのデータでは、遮断が始まってから ウガンダ からのトラフィックがほぼ完全に消失し、現職大統領のヨウェリ・ムセベニ氏の7期目当選が決まりインターネット接続が 一部回復した 現地時間1月17日23:00（20:00 UTC）まで、ほぼゼロの状態が続いたことが示されています。

インターネットの完全復旧は、 1月26日にUCCによって発表 されました。その際、モバイルネットワーク事業者である MTN Uganda と Airtel Uganda の両社は、規制が解除されたことをソーシャルメディア上で確認しました。この遮断を受けて、 UCCおよび通信会社に対する訴訟 が起こされ、 CIPESA を含むデジタル権利組織から批判を受けました。

ウガンダは、2021年の選挙でも インターネットアクセスを遮断 しています。当局は何度も、今回は今までとは違うと予想していたものの、先日1月5日には「今までと異なることを示唆する主張は誤りであり、誤解を招いている」と 説明 していました。

イラン

イラン市民は、全国的なインターネット遮断が2回あったため、2026年第1四半期のほぼ全日をオフラインか、あるいは接続が深刻に制限された状態で過ごしました。最初の遮断は現地時間1月8日20:00（16:30 UTC）頃に始まりました。最初の数日間で見られた影響については、 イランのインターネット遮断に関する当社のブログ記事 で探求しています。イランからのトラフィックは、1月21日までほぼゼロのままでした。ごくわずかなトラフィックが戻ってきましたが、24時間ほど後に姿を消しました。1月25日にも同様の一時的な回復があり、その後1月27日からトラフィックが急速に回復し始めました。

1月8日、トラフィックが急に減少する数時間前から、告知されたIPv6アドレス空間がほぼ完全に消失し始めていました。 Asiatech（AS43754） は圧倒的に最大の要因で、/48換算で446万分のIPv6アドレス空間を失い、イランの全IPv6空間損失の約9.4%を単独で占めました。 RASANA（AS31549） が2番目に大きく、/48換算で419万分（国内全体の約8.8%）を失いました。予想通り、結果としてイランにおけるIPv6トラフィックの割合はゼロになりました。この変化と全国的なトラフィック損失との間のタイミングのギャップを考えると、これは、これから起こることの兆候であった可能性はあるものの、直接的な原因ではないと思われます。遮断期間中、告知されたIPv4アドレス空間には若干のシフトが見られましたが、その停止期間中のレベルは概ね一貫していました。これらの観測結果から、フィルタリングといった他の手段で遮断が実施されたことがわかります。

1月から2月初めにかけて、Cloudflare Radarのソーシャルメディアの投稿（ X 、 Bluesky 、 Mastodon ）で発信しました。これは、その期間中のイランにおける接続状況を観測したもので、皆様に公開しています。

2月28日、イランへの軍事攻撃が激化する中、2回目の全国的なインターネット遮断が始まりました。 Cloudflare Radar は、現地時間10:30（UTC 07:00）頃から イラン からのトラフィックが急減し始めたことを確認しました。トラフィック量は以前のレベルの1%を大きく下回り、国から送信される WebとDNSトラフィックはごくわずかでした 。

この遮断が開始されるころに、告知されたIPアドレス空間の大幅な変化は観測されませんでした。IPv4空間はほとんど変わらず、IPv6空間は一貫して変動していたため、2番目の接続遮断の原因は、「ルートの取り消し」ではなかったことが示されています。

IPアドレス空間の継続的な告知と、わずかであっても同国からのトラフィックが存在することにより、この遮断がいわゆる 「ホワイトリスト」と「ホワイトSIMカード」 を使用した巧みなフィルタリングによって効果的に達成されたという報告を裏付けています。これにより、特定のユーザーに対して承認されたインターネットサイトだけがアクセス制限されます。

イランは四半期末まで事実上、オフラインの状態が続きました。4月下旬現在、この遮断は概ね継続しており、近年見られる中でも最も長期にわたるインターネット障害の1つとなっています。

コンゴ共和国

3月15日、 コンゴ共和国 で ドゥニ・サス＝ンゲソ大統領の42年の統治を延長する 大統領選挙が行われている最中、同国内で インターネット接続の途絶 がほぼ全面的に発生しました。現地時間6:30（05:30 UTC）頃からトラフィックが急減し、選挙期間中からその直後にかけて、およそ60時間にわたってゼロに近い状況が続きました。トラフィックは現地時間3月17日18:20（17:20 UTC）頃に回復し始め、すぐに通常のレベルに戻りました。コンゴ当局がトラフィックの減少について公式説明を行うことはありませんでしたが、 類似の遮断が2021年と2016年の選挙期間中にも実施 されていました。

軍事行動

1月7日～8日、 ウクライナ で エネルギーインフラに対するロシアの攻撃 があり、 ドニプロペトロウシク およびその周辺地域で停電が発生し、インターネット接続に支障をきたしました。 Cloudflare Radar は、現地時間1月7日22:45（UTC 20:45）頃からこの地域からのトラフィックが大幅に低下しているのを観測し、トラフィックは1週間前の水準を50%近くまで下回りました。現地時間1月8日6:00（UTC 4:00）頃から復旧が始まりました。

1月26日にロシアが攻撃を行い、 ハルキウ の エネルギーインフラ にドローンとミサイルが発射されました。 Cloudflare Radar は、現地時間19:15（17:15 UTC）頃からこの地域からのトラフィックが約50％減少したことを確認しました。徐々に電力が回復したことにより、1月27日までに復旧が進みました。

Amazon Web Services中東（アラブ首長国連邦およびバーレーン）

今四半期で最も異例な混乱の一つは、現在も続く地域紛争に関連するドローン攻撃が引き金となり、 Amazon Web Services の中東データセンターが物理的に損傷したことでした。3月1日午前（UTC）にAmazonは、物体の衝突によりUAEデータセンターで火災が発生したと 報告しました 。翌日、同社はドローンにより「直接攻撃された」のはUAE（ me-central-1 リージョン）にある2つの施設であり、バーレーン（ me-south-1 リージョン）にある施設は近隣の攻撃で損傷し、オフライン状態になったと 確認 しました。

Cloudflareの Cloud Observatory によるデータでは、3月1日～2日にかけて me-central-1 と me-south-1 の接続失敗率が上昇し、数日間高止まりしていたことが確認されました。接続の失敗は、Cloudflareがキャッシュされないコンテンツや、キャッシュ内にない、またはキャッシュから期限切れのコンテンツを取得しようとして配信元サーバーに正常に接続できないときに発生します。これらのグラフは、影響を受けた地域のサーバーに接続しようとした際に、失敗率が上昇したことを示しています。

AWS Health ダッシュボードの ステータス投稿 で、Amazonは、「これらの攻撃により構造的な損傷が発生し、インフラへの電力供給が中断され、一部のケースでは、追加の水害を引き起こす火災抑制活動が必要になりました」と認めました。中東では不安定な状態が続いており、オペレーションが「予測不可能」になる可能性があるとして、影響を受けたリージョンにワークロードを持つ顧客に対し、データのバックアップや他のAWSリージョンへの移行を検討するよう同社は呼びかけました。

3月23日、バーレーンにあるAWSのme-south-1リージョンが、ドローンの継続的な活動を受けて さらなる中断 に見舞われました。

停電

1月15日、ブエノスアイレスで夏の熱波のさなかに 停電が発生しました 。この停電により、現地時間の17:30から19:30（20:30～22:30 UTC）に、 ブエノスアイレス エリア（ Telecom Argentina（AS7303） 、 Telecentro（AS27747） 、 IPLAN（AS16814） など）の多数のプロバイダーにおける顧客に対して、インターネット接続にわずかな障害が発生しました。この間、これらのネットワークからのトラフィックは減少しました。トラフィックは、停電開始から約2時間後には通常の水準に回復しました。

モルドバおよびウクライナ

ウクライナの 電力網 でも1月31日に緊急停電が発生し、 モルドバ やウクライナの一部地域（ キーウ 、 ハルキウ など）で広範囲に及ぶ停電が発生しました。モルドバは、ウクライナの電力網の問題を受けて大規模な停電に見舞われたと 報じられ 、ウクライナのエネルギー相は、国境を越えた影響を以下のように 説明 しました。「本日午前10時42分（08:42 GMT）、技術的な誤動作が発生し、ルーマニアとモルドバの送電網間の400キロボルト送電線と、ウクライナ西部と中央部間の750キロボルト送電線が同時に停止しました。」モルドバ、キーウ、ハルキウ発のトラフィックは、現地時間10:42頃（08:42 UTC）から減少し始め、 前週比最大46%減少した 後、現地時間14:00（12:00 UTC）頃に復旧しました。

パラグアイ

2月18日、重要な送電線が運用不能になった後、広範囲にわたる停電が パラグアイ を襲いました。 国家電気公社（ANDE） が、Xに一連の最新情報を投稿し、今回の事故および電力復旧に向けた取り組みについて報告しました。現地時間15:15（18:15 UTC）頃から、 パラグアイ でのインターネットトラフィックは先週比で 72%まで減少しました 。この障害は約3時間続き、現地時間18:30（21:30 UTC）頃までには復旧しました。

ドミニカ共和国

ドミニカ共和国 の 相互接続全国電力系統（SENI） で2月23日に大きな障害が発生し、大規模な停電が生じました。国営電力会社の Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana（ETED） は、障害とその復旧作業の進捗状況をX上で更新していました。現地時間10:50（14:50 UTC）頃からインターネット通信量が急減し、現地時間2月24日深夜00:00（04:00 UTC）頃に復旧しました。これは、ETEDが「電力セクター関係者によると、相互接続全国電力系統（SENI）が今週月曜日の午後11:53に完全復元した...」と投稿した 情報 と合致しています。

キューバ

3月の間に3回、キューバは別々に 全国電力系統（SEN） の崩壊を経験しました。これにより、広範なインターネット障害が発生し、同国の電力インフラ状況の深刻さが浮き彫りになりました。（停電により、キューバでは2025年 9月 、 3月 、2024年 10月 にもインターネット接続が妨げられました。）

3月4日に発生したキューバの国家電力系統での断線を発端に、カマグエイからピナール・デル・リオへと連鎖的に停電が広がり、ハバナを含む島の西半分への電力供給が停止しました。ソーシャルメディアには、 OSDE/UNE（キューバ電力公社） による障害報告が記載されています。Cloudflare Radarのデータでは、現地時間12:15（17:15 UTC）頃から トラフィックがほぼ半分にまで低下 したことが判明しています。トラフィックは現地時間3月5日05:01（10:01 UTC）頃までに 回復しました 。

3月16日に 2回目の停電 が発生し、キューバの全国電力系統全体が遮断されました。 EnergíaMinas Cuba は、Xで最新状況を報告しました。Cloudflare Radarのデータでも、現地時間3月16日13:35（17:35 UTC）頃からキューバからのトラフィックが著しく減少し、 約65％に減少している ことが確認されました。現地時間3月17日20:00（3月18日00:00 UTC）頃には、トラフィックが通常水準に戻りました。この停滞は30時間以上続きました。

3度目の停電 の発生は、その数日後の3月21日～22日でした（わずか1週間で2件）。 EnergíaMinas Cuba および OSDE/UNE は、Xで再び最新状況を報告しました。Cloudflare Radarのデータは、現地時間3月21日18:30（22:30 UTC）頃から キューバからのトラフィックが著しく減少している ことを示しており、これは前週比で最大77%減少しました。現地時間3月22日 21:39（3月23日01:39 UTC）頃にトラフィックが回復しました。

アメリカ領ヴァージン諸島

3月24日の米領ヴァージン諸島水電局（WAPA）からの Facebookの投稿 によると、リッチモンド発電所での発電ロスと地中配電ケーブルの損傷が相まって、 米領ヴァージン諸島 の セント・クロイ島 と セント・トーマス島 に影響を与える停電が発生しました。Cloudflare Radarのデータは、米領ヴァージン諸島の主要なインターネットサービスプロバイダーである地元プロバイダー VI Powernet（AS14434） からのトラフィックが、現地時間12:15（16:15 UTC）頃からほぼゼロに近い状態まで低下し、現地時間14:45（18:45 UTC）頃に復旧したことを示しています。VI Powernetではほぼ完全に機能停止となったものの、他のプロバイダーが存在していたため、セント・トーマス諸島のトラフィック数は約60%減少、セント・クロイ諸島のトラフィック数は約40%減少するにとどまりました。

荒天

ポルトガル

1月28日、嵐「Kristin（クリスティン）」がポルトガルに上陸し、全国的な被害と停電を引き起こしました。深夜から現地時間8:00（00:00～08:00 UTC）までに、市民保護庁には1,500件近い インシデントが報告され 、被害が最も大きかったのはレイリア地区とコインブラ地区でした。大規模なインフラ破壊が報告され、現地時間7:00（07:00 UTC）時点で約85万件のE-Redesの顧客が停電した状態となりました。

この停電により、ポルトガル全土でインターネット接続が混乱しました。 Cloudflare Radar では、特に レイリア 、 サンタレン 、 コインブラ の各地域で現地時間1月28日04:10頃（04:10 UTC）から観測されました。レイリアではインターネットトラフィックが最大70%減少し、コインブラでは52%減少しました。

復旧の進捗は遅く、 290,000人以上の顧客 が1月30日になっても電力が復旧せず、Cloudflareはその後数週間にわたり 地域トラフィックの段階的な回復 を追跡し続けました。（コインブラでは、嵐の数日後に通常レベルまで回復しました。）嵐から3週間以上が経った後も、レイリアでは6,000人を超える顧客が、電力を失っていると 報告しています 。

ケーブルの破損

コンゴ共和国

新年直後、 コンゴ共和国 では海底ケーブル WACS（West Africa Cable System） の障害によってインターネット接続が妨げられました。 Congo Telecom（AS37451） が Xに投稿した内容 によると、「WACSケーブルの国際事故」によりインターネット障害が発生しており、バックアップソリューションが作動したとのことです。 Cloudflare Radar によると、現地時間1月2日00:00（1月1日23:00 UTC）頃より コンゴ共和国 からのトラフィックが大きく減少し、通常レベルの82%を下回ったことがわかりました。 その後のCongo Telecomによる投稿 では、修理作業が続いており、ユーザーはピーク時間に速度低下を経験する可能性があると確認されました。トラフィックは現地時間1月4日15:00（14:00 UTC）頃までに通常の水準に回復しました。

技術的な問題

Verizon Wireless（アメリカ）

1月14日、 ソフトウェアの問題 により、 米国 Verizon Wireless（AS6167） の顧客に対する音声・データサービスが影響を受けました。Verizonは、障害が1月14日に始まり、22:15 ET（1月15日03:15 UTC）に解決されたことを 公式声明で発表 しました。 @VerizonNewsによるXへの度重なる投稿 により、加入者は夜通し最新情報を入手できました。Cloudflare Radarのデータによると、1月14日12:30 ET（17:30 UTC）頃にトラフィックが軽微に低下しており、障害の発生と一致しています。

グレナダ

2月9日～10日、 Flow Grenada（AS46650） という グレナダ の主要なインターネットプロバイダーの顧客は、約12時間続く島全体のサービス中断を経験しました。同プロバイダーはこのサービスの停止について Facebookに投稿 していますが、根本原因についての詳細は明らかにされていません。Cloudflare Radarのデータによると、ネットワークからのトラフィックは、現地時間2月9日11:30（15:30 UTC）頃に低下し始め、現地時間20:00（2月10日午前0時 UTC）頃に完全に消失し、現地時間23:30（2月10日03:30 UTC）頃までに回復しました。ルーティングデータは、トラフィックがゼロに落ち込むのと同時に、告知されたIPv4空間が完全に損失したことを示しています。障害が最初に発生した時点と完全停止の前後に BGPアナウンスが大幅に急増した ことから、全体のイベントがルーティングに関連していた可能性があります。

原因不明

Orange Guinée（ギニア）

Orange Guinée（AS37461） を利用している ギニア の顧客は、現地時間1月6日10:45（10:45 UTC）頃から 電話をかけることも、インターネットを利用することもできなくなりました 。Orange Guinéeは その後 、技術的なインシデントにより、携帯電話およびインターネットサービスに影響を与える「例外的な障害」が発生したと確認したため、チームはサービス復旧に向けて対応しました。サービスは、同日の現地時間14:00（14:00 UT）頃に復旧しました。インシデントの根本原因について、公開されている詳細情報はありません。

3月25日、英国のブロードバンドプロバイダー TalkTalk（AS13285） の 顧客 が広範なサービスの中断を報告しました。 TalkTalkは、Xでこの問題を認めました が、根本原因を公に開示することはありませんでした。 Cloudflare Radar では、現地時間07:00（07:00 UTC）頃からプロバイダーからのトラフィックが前週比約50%減少した後、現地時間08:15（08:15 UTC）頃にサービスが復旧したことが観測されました。

大規模な混乱に見舞われた四半期

2026年第1四半期は、極めて深刻かつ長引くインターネット障害が例年にないほど多くみられました。特にウガンダやイランでの長期にわたるインターネット遮断など、政府指導による主要なインターネット遮断は、政治的統制の道具としてインターネットアクセスがどのように武器化され続けているかを浮き彫りにしています。1か月の間に3回も発生したキューバ全土での送電網崩壊は、インフラの脆弱性を浮き彫りにする憂慮すべき事態であり、通信網に直接的な影響を及ぼしています。また、中東でAWSデータセンターに対するドローン攻撃が行なわれたことにより、活発な軍事衝突が直接的かつ物理的に主要クラウドインフラに損害を与えるという形で、前例のない事態へとエスカレートしました。その結果、そこにホストされているWebサイトおよびアプリケーションにとって大きな災厄となりました。