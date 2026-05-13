Browser Run 現在執行於 Cloudflare Containers 之上，速度更快，擴展性更強

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我們透過在 Cloudflare Containers 的基礎上重建，為 Browser Run 實現了更高的使用限制、更快的效能及更好的可靠性。

現在您可以透過 Workers 繫結每分鐘啟動 60 個瀏覽器，並同時執行最多 120 個——這是先前限制的 4 倍。此外， Quick Action 的回應時間下降了超過 50%。您無需進行任何變更：這些改進已於今日上線。除此之外，我們現在能以更快的速度發布修正和新功能。請繼續閱讀，瞭解我們如何實現這些改進並查看相關數據。

提醒一下：Browser Run 是什麼？

Browser Run 讓開發人員能夠以程式化方式控制執行於 Cloudflare 全球網路之上的無頭瀏覽器執行個體並與之互動。這對於 Web 應用程式的端對端測試、安全調查可疑 URL，以及利用瀏覽器輕鬆轉譯 PDF 文件等功能非常有用，同時也能執行其他快速操作，例如擷取螢幕畫面和提取內容。最近，它更成為 AI 智慧體與網路互動的重要推動者。我們正將 Browser Run 打造為一個能以大規模、負責任的方式使用自動化瀏覽器的首選平台。

在採用 Cloudflare Containers 之前，我們是與 瀏覽器隔離 (BISO) 共用基礎架構。雖然技術上類似，但 BISO 使用的容器映像檔較大，導致啟動與開發速度變慢。更關鍵的是，BISO 瀏覽器缺乏最佳化的全球分佈，影響了韌性與延遲表現。此外，BISO 典型使用者偏向長時間、穩定的工作階段，與 Browser Run 短暫、高突發性的使用模式相衝突，進而造成擴展瓶頸與可用性延遲。

所幸，經過內部大量開發後，Cloudflare 於 去年推出了支援 Durable Object (DO) 的 Containers 公開測試版 ，這意味著我們已準備好嘗試採用，最終使兩個產品平台都受益。正如大多數成功的產品平台一樣，只要技術可行，我們始終堅持基於自身平台進行建置；這樣做的目的是為了確保我們能在外部客戶遭遇任何痛點之前，率先感知並解決這些問題。

我們開始了漸進式遷移，在傳入請求路徑中插入一個 Worker，為少數使用者提供由 Container 驅動的瀏覽器，同時保留 BISO 提供的瀏覽器。開發期間的這種雙重支援至關重要：它讓我們能夠比較效能、隔離實作錯誤，並最終對 Container 驅動方法帶來的好處充滿信心。

在逐步擴大採用範圍時，我們先針對所有「Quick Actions」端點使用 Container 瀏覽器，接著對透過 Workers 瀏覽器繫結連線的免費帳戶使用，然後是隨用隨付帳戶，以驗證穩定性；最後才推廣至所有其餘的合約客戶，確保整個轉換過程無需客戶採取任何動作或重新部署既有的 Worker。

然而，在我們這端，要熟悉一個新穎且不穩定的早期 Containers 平台介面，也面臨到全新的挑戰。這個平台的文件稀少、可觀測性不足，而且重疊時區的同事也不多。不過，我們作為 「零號客戶」 (Customer Zero) 向內部團隊提供的回饋，能夠形成緊密的意見回饋循環，進而帶來重大的升級，這也讓外部客戶受益。儘管如此，初期還是遇到許多阻礙，鑑於這尚處於積極開發中的「封閉測試」階段，其中大部分阻礙其實都在意料之中。其他需要克服的障礙則源自於新的技術環境。

舉例來說，一旦我們的瀏覽器能夠在全球運作，我們的架構就必須調整。具備 DO 功能的 Containers 會盡可能在靠近傳入請求的位置建立 Durable Object，但與之相連的 Container 可能在地球的另一端啟動。對於像是「啟動我的應用程式」這種一次性訊息來說，這沒有問題。但是，當您在它們之間建立 WebSocket，並且為了單一個螢幕畫面截取請求而交換數十條訊息時，那些在全球之間傳輸所多出來的毫秒級延遲就會累積起來，變得不容忽視。

我們的解決方案是什麼呢？建立預先暖機的 DO 後端瀏覽器容器的區域集區，以限制 DO 與容器之間的最大距離（進而限制最大延遲）。當請求進來時，我們會在該區域內挑選離使用者最近的 DO-容器配對。這樣可以同時保持兩個躍點的低延遲：從使用者到 DO，以及從 DO 到容器。這為我們的整體架構增加了一些活動部件，但我們認為只要能夠觀測到每個瀏覽器的全球狀態，以便根據變動的需求來配置與重新配置容量，這就非常值得。這在某種程度上是 Workers KV 的完美使用案例。

從去年初開始，對我們無頭瀏覽器的需求就一直在增加。簡而言之，AI 智慧體開發者發現了 Browser Run，並很快地讓請求量超出了我們現有的容量。我們很快就遇到了瓶頸：無法以可擴展的方式快速調整集區容量來滿足這項新需求。KV 大約 30 秒的最終一致性，開始成為我們關鍵請求路徑上的瓶頸。可能當您檢查 KV 時，看到某個容器標示為「可用」，但等到您路由到它時（30 秒後），它已經被佔用了。這種延遲會造成競爭條件和瀏覽器的過度配置，嚴重限制了我們擴展以應對需求高峰的速度。

從 KV 遷移至 D1 + Queues

先前，我們將每個容器的狀態儲存在 KV 中。這表示，由於快取 TTL 的關係，我們可能會不斷取得一分鐘前的狀態（最近 KV 已將最低快取 TTL 改為 30 秒 ，但即便如此，這個值還是太高）。

我們決定將容器狀態遷移到 D1 執行個體中。D1 的交易特性在此非常適合。一旦我們將瀏覽器指派給使用者，它就獨屬於該使用者。瀏覽器不是共用資源。SQLite 交易確保了原子性分配，並防止兩個請求可能同時搶佔同一個瀏覽器的競爭條件。

以下是我們取得瀏覽器查詢的簡化版本：

WITH candidate_pool AS ( -- candidate pool logic to pick based on latency and other rules ) UPDATE containers SET status = 'picked' WHERE sessionId IN ( SELECT sessionId FROM candidate_pool ORDER BY RANDOM() LIMIT ?5 ) RETURNING data

我們為 每個地點 保留 D1 分片。考慮到我們可能同時執行數千個容器，而且每個容器每 5 秒需要更新其狀態，我們一直遇到一個問題： 資料庫會過載 。舉例來說，如果每次寫入需要 1 毫秒，我們每秒最多只能寫入 1000 次。這意味著每次寫入一列時，我們只能擁有 5000 個容器，超過就會使資料庫過載。

然而，如果我們批次處理這些寫入作業，就可以獲得更高的數值，因為批次寫入的時間並不會比單次寫入長多少，因此我們可以將輸送量提高數個數量級。在我們的情況中，我們使用 100 列的批次，這表示現在每個地點最多可以更新 500,000 個容器。這樣的餘裕意味著容量規劃不再是瓶頸。

目前，我們批次寫入的 P95 是 0.1 毫秒！

為了批次寫入，我們使用了 Queues ：每 5 秒鐘，每個容器會計算自己的狀態，並將其加入到所屬地點的佇列中。然後，我們 設定一個批次大小為 100、批次逾時為 1 秒的 Worker 消費者 ：

{ ... "queues": { "consumers": [ { "queue": "production-core-containers-queue-weur", "max_batch_size": 100, "max_batch_timeout": 1, "max_retries": 1, }, ... ] ... } }

透過這樣的設定，我們能將可接受的延遲時間控制在遠低於 2 秒。儘管如此，佇列積壓仍可能導致狀態過時。當這種情況發生時，每個區域會退回到指定的備用區域，直到主要佇列跟上進度為止。

快速動作的額外好處

有了專屬的基礎架構，我們現在可以升級瀏覽器容器映像檔，而不會產生不必要的副作用，或是讓其他產品（如 BISO）變得臃腫。這為最佳化快速動作（例如擷取螢幕畫面和內容擷取）打開了大門。過去，我們的 Worker 會與遠端瀏覽器建立 WebSocket，然後逐一傳送指令：開啟頁面、導覽到 URL、等待頁面載入，然後擷取螢幕畫面。每個步驟都必須完成後，才能開始下一個步驟。

然而，現在我們將所有參數透過單一 HTTP 請求直接傳送給容器，整個流程在內部執行，不需要在 Worker 和瀏覽器之間來回通訊。

我們觀察到平均快速動作回應時間急遽下降，因為使用者能夠在更短的時間內從瀏覽器工作階段取得所需的資訊：減少等待瀏覽器就緒的時間，並加快處理其 DevTools Protocol 訊息的速度。

克服了在新的規模下進行即時狀態管理的挑戰，意味著我們能有更多時間在實驗場中探索並開發新功能，例如我們最近推出的 /crawl 端點 。

更好的瀏覽器靈活性

我們也因為擺脫了共用的瀏覽器隔離容器，而獲得了另一個重要好處：更快速的升級。

當我們的瀏覽器在共用的產品基礎架構上執行時，升級 Chrome 意味著需要跨多個團隊和產品進行協調，而每個團隊和產品都有自己的開發藍圖和優先事項。然而，現在我們執行自己的容器映像檔，就能以更快的節奏進行升級。例如，WebGL（一項備受期待的功能）現在已可用於基於瀏覽器的渲染，同時 WebMCP（適用於 Web 的模型情境通訊協定）也實現了新的智慧體互動模式。這兩項功能之所以能實現，是因為我們可以控制瀏覽器版本和標誌，而不會對 Cloudflare 的其他產品產生不必要的副作用。

簡而言之，我們在大規模釋放瀏覽器潛能（尤其是針對智慧體開發領域）的征途上，才剛踏出第一步。我們誠摯地邀請您也加入其中——歡迎查閱我們的 相關文件 。

開始使用

Browser Run 適用於所有 Workers 方案。從 快速入門指南 開始，探索 Quick Actions ，或嘗試 /crawl 端點 ，以從任何網頁深度擷取資料，並跟隨連結遍歷整個網站。