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Cloudflare 部落格

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Cloudflare Zero Trust (TW)

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2022年3月17日 上午9:59

Cloudflare 和 CrowdStrike 攜手合作，在各種裝置、應用程式和企業網路間提供 CISO 安全控制

今天，我們很高興地宣佈推出與 CrowdStrike 的幾項新整合。這些整合會將 Cloudflare 遼闊網路和 Zero Trust 套件的強大功能，與 CrowdStrike 的端點偵測和回應 (EDR) 及事件補救產品結合在一起...

Security Week (TW)
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