Cloudflare Zero Trust (TW)

管理員現在可以輕鬆稽核其 Cloudflare One 原則使用的所有作用中使用者工作階段和相關資料。這可以實現兩全其美的效果：極其精細的控制，同時保持更高的疑難排解和診斷能力 ...

實作 Zero Trust 的難度很大，各種努力可能會停滯不前。面對不斷升級的網路攻擊，Zero Trust 安全性變得日益重要，增設 Zero Trust 長 (CZTO) 成為一種迫切的需求 ...

今天，我們宣佈推出 Wildebeest，這是一個開放原始碼、易於部署且與 ActivityPub 和 Mastodon 相容的伺服器，完全基於 Cloudflare 的 Supercloud 構建 ...

採用防網路釣魚攻擊第二因素（如符合 FIDO2 的 YubiKey）是防止網路釣魚攻擊的首選方式。自 2021 年 2 月，Cloudflare 才開始使用防網路釣魚攻擊第二因素，而這些因素就是我們為了實現目標所採取的措施 ...