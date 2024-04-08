Workers AI (CN)

升级版 Workers AI：现已正式发布且具备更多新增功能
2024/04/02
今天，我们欣然发布包括 Workers AI、Cloudflare 的推理平台进入 GA 阶段以及支持使用 LoRA 对模型进行微调，并支持从 HuggingFace 进行一键部署等一系列消息。 Cloudflare Workers 现已支持 Python 编程语言及更多功能...继续阅读 »
2024/04/02
今天，我们欣然发布包括 Workers AI、Cloudflare 的推理平台进入 GA 阶段以及支持使用 LoRA 对模型进行微调，并支持从 HuggingFace 进行一键部署等一系列消息。 Cloudflare Workers 现已支持 Python 编程语言及更多功能...继续阅读 »
2024/04/02
Workers AI 现在支持使用 LoRA 对模型进行微调。但是，LoRA 的定义及其工作原理是什么呢？在这篇文章中，我们将探讨模型微调、LoRA 甚至是一些数学原理，分享 LoRA 底层工作原理的详细信息...
2024/03/14
Workers AI 和 AI Gateway 团队最近与本古里安大学的安全研究人员密切合作，通过我们的公共漏洞悬赏计划提交了一份研究报告。通过这个流程，我们发现并完全修补了一个可能会影响所有大型语言模型 (LLM) 提供商的漏洞。以下是完整的内容...
2024/03/04
宣布推出用于安全性分析的 AI 助理。现在能够比以往更轻松地获得有关 Web 安全的强大洞察。使用新的集成式自然语言查询界面探索安全性分析...
2023/11/23
我们很高兴地宣布，Stable Diffusion 和 Code Llama 现已作为 Workers AI 的一部分提供，在 Cloudflare 全球网络覆盖的 100 多个城市运行...
2023年11月21日 14:00
今天，我们很高兴地宣布，我们已将 Mistral-7B-v0.1-instruct 添加到 Workers AI 中...
2023年11月14日 14:00
Workers AI 现在支持使用 server-sent events（服务器发送事件）对我们目录中的 LLM 模型（包括 Llama-2）进行流式文本响应...