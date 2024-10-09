2021 年第四季度 DDoS 攻击趋势
2022-01-10
2021 年上半年出现了大规模的勒索软件和勒索 DDoS 攻击活动，导致世界各地的关键基础设施频繁中断（包括美国最大的管道系统运营商之一），在一个针对学校、公共领域、旅游组织和信用联盟等的 IT 管理软件曝光了一个漏洞。...继续阅读 »
2022-01-10
2021 年上半年出现了大规模的勒索软件和勒索 DDoS 攻击活动，导致世界各地的关键基础设施频繁中断（包括美国最大的管道系统运营商之一），在一个针对学校、公共领域、旅游组织和信用联盟等的 IT 管理软件曝光了一个漏洞。...继续阅读 »
2021-12-06
Cloudflare 日复一日地积极保护服务免受复杂的攻击。对于 Magic Transit 的用户，DDoS 保护能够检测并减少攻击，而 Magic Firewall 则允许自定义包级规则，使客户能够弃用硬件防火墙设备...
2021-10-01
过去一个月内，多家 VoIP（基于 IP 的语音通话）提供商遭受到自称 REvil 的实体发动的分布式拒绝服务（DDoS）攻击。这些多手段攻击同时使用针对关键 HTTP 网站和 API 端点的 L7 攻击，以及针对 VoIP 服务器基础设施的 L3/4 攻击。...