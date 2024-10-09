2021 年第四季度 DDoS 攻击趋势

2022-01-10

2021 年上半年出现了大规模的勒索软件和勒索 DDoS 攻击活动，导致世界各地的关键基础设施频繁中断（包括美国最大的管道系统运营商之一），在一个针对学校、公共领域、旅游组织和信用联盟等的 IT 管理软件曝光了一个漏洞。 ...