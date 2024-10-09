Magic Firewall 变得更加智能
2021-12-09
今天，我们非常高兴地发布了 Magic Firewall 的一套更新 ，新增了现代云防火墙必需的安全性和可见性功能。为了改善安全性，我们增加了威胁情报集成和地理位置锁定。为改善可见性，我们在边缘部署包捕获，在数据包到达边缘时接近实时地查看包数据...继续阅读 »
2021-12-09
今天，我们非常高兴地发布了 Magic Firewall 的一套更新 ，新增了现代云防火墙必需的安全性和可见性功能。为了改善安全性，我们增加了威胁情报集成和地理位置锁定。为改善可见性，我们在边缘部署包捕获，在数据包到达边缘时接近实时地查看包数据...继续阅读 »
2021-12-06
Cloudflare 日复一日地积极保护服务免受复杂的攻击。对于 Magic Transit 的用户，DDoS 保护能够检测并减少攻击，而 Magic Firewall 则允许自定义包级规则，使客户能够弃用硬件防火墙设备...
2020-10-16
今天，我们很高兴地发布 Magic Firewall™，这款通过 Cloudflare 提供的网络级防火墙能够保护您的企业安全。Magic Firewall 为您的远程用户、分支机构、数据中心和云基础结构提供安全保障。...