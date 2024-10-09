Magic Firewall 变得更加智能

2021-12-09

今天，我们非常高兴地发布了 Magic Firewall 的一套更新 ，新增了现代云防火墙必需的安全性和可见性功能。为了改善安全性，我们增加了威胁情报集成和地理位置锁定。为改善可见性，我们在边缘部署包捕获，在数据包到达边缘时接近实时地查看包数据 ...