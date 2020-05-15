2020 年一季度网络层 DDoS 攻击趋势

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在进行 2020 年一季度的总结时，我们着手去了解 DDoS 攻击趋势在全球避难这种史无前例的时刻有无发生变化，具体发生了怎样的变化。许多国家或地区的流量自那时起增长了 50％ 以上，但DDoS 攻击是不是同样也有增多？

流量增加通常见于假日季节。在假日期间，人们可能会花更多时间上网；或者购物、订餐、玩在线游戏，或者从事其他各类网上活动。对于提供各种在线服务的公司而言，使用量增多将转化为每分钟收入的增长。

这些高峰时段如果发生停机或服务质量下降，可能会导致用户流失，并在很短时间内损失大量收入。ITIC 估计，服务中断的平均成本为每分钟 5,600 美元，这可推算为每小时超过 30 万美元。因此，攻击者在假日发动更多 DDoS 攻击来借机牟利也不足为奇了。

当前的疫情有着类似的因果关系。人们不得不宅在家里，越来越依赖网络服务来完成日常事务，使互联网流量和 DDoS 攻击急剧攀升。

按比特率衡量，2020 年一季度观察到的攻击大多规模相对较小。如下图所示，2020 年一季度有 92％ 的攻击低于 10 Gbps，而 2019 年四季度则是 84％。

深入分析就会发现，一季度 10 Gbps 以下攻击分布与上季度相比发生了一个有趣的变化。在四季度，47％ 的网络层 DDoS 攻击的峰值低于 500 Mbps，而一季度则上升到了 64％。

就数据包速率而言，大多数攻击的峰值都低于每秒 100 万 pps（包/秒）。从这个速率和比特率来看，攻击者不再将精力和资源集中在生成高速率洪水上（每秒比特数或数据包数）。

然而，不仅数据包速率和比特率在下降，攻击持续时间也在缩短。如下图所示，一季度有 79％ 的 DDoS 攻击持续 30 至 60 分钟，而四季度有 60％ 的攻击持续 30 分钟至 60 分钟，这个比例增加了 19％。

这三种趋势可以作如下解释：

发动 DDoS 攻击的代价很低，也不需要太多技术背景。DDoS 即服务工具为几无技术专长的不良行为者提供了一个潜在途径，让他们能够以经济高效的方式借助有限的带宽来快速、轻松地发动 DDoS 攻击。根据 Kaspersky 的数据，DDoS 攻击服务的费用低至 300 秒攻击（5 分钟）只需 5 美元。另外，业余攻击者可以轻松利用免费工具生成大量数据包。正如我们将在下一部分中所见，在一季度的所有 DDoS 攻击中，有将近 4％ 是使用公开可用的Mirai 代码变体生成的。

虽然 10 Gbps 以下的攻击看起来规模很小，但仍然足以影响防护不力的互联网资产。小而快的攻击或许已证实能为攻击者带来高投资回报，他们以勒索公司赎金为目标，而不是破坏互联网资产可用性。

虽然 2020 年一季度观察到的大部分攻击低于 10 Gbps，但较大规模攻击依然猖獗。下图显示 Cloudflare 在 2019 年四季度和 2020 年一季度观察到并缓解的最大比特率网络层 DDoS 攻击的趋势。该季度观察到的最大规模攻击出现在 3 月份，峰值比特率刚过 550 Gbps。

持久型攻击者在攻击失败后不会轻易放弃，他们会一而再、再而三地尝试。他们会对目标发动多次攻击，常常利用多种攻击向量。在2019 年四季度的假日季节，攻击者一天之中针对一个 Cloudflare IP 持续发动了多达 523 次 DDoS 攻击。每个受攻击的Cloudflare IP 平均每天遭受 4.6 次 DDoS 攻击。

在一季度，随着世界进入 COVID-19 封锁期，我们观察到的攻击次数比每月平均水平增加了许多。上次看到这种增长是在2019 年四季度的假日季节。但有一个有趣的差别，攻击者现在似乎不如假日季节那般持久。在 2020 年一季度，每个 Cloudflare IP 地址平均攻击持久率掉到了每天 2.2 次攻击，单个 IP 最多 311 次攻击；比之前的假日季节减少了 40％。

在过去两个季度的 DDoS 攻击中，使用的平均攻击向量数稳定在每个 IP 每天 1.4 左右，最高为 10。

在上个季度，我们在L3/4 观察到超过 34 种不同类型的攻击。一季度以 SYN 攻击占大多数（60.1％），其次是 ACK 攻击（12.4％），CLDAP 攻击位列第三（5.3％）。SYN 与 ACK DDoS 攻击 (TCP) 在一季度 L3/4 攻击向量总数中所占比例达到 72%。

热门攻击向量

危机有时不幸成为罪恶机会

与 2020 年 1 月和 2 月相比，3 月份的 DDoS 攻击数量有所增加。攻击者发现危机时期是发动更多 DDoS 攻击的好机会，如下图所示。

此外，随着政府部门开始强制执行封锁和就地避难命令，攻击者在 3 月下半月采取了大规模的攻击行动。与上半月（3 月 1 日至 15 日）相比，下半月（3 月 16 日至 31 日）观察到的攻击次数增加了 55％。另外，峰值在 300-400 Gbps 的攻击有 94% 是在 3 月份发动的。

阻止或大或小的 DDoS 攻击，更加靠近源头

DDoS 格局变幻莫测，拥有全面的自适应 DDoS 保护解决方案非常重要。在上述攻击洞见的背景下，Cloudflare 采取了以下方法来保护我们的客户，并在这样的变化中保持领先地位。

随着攻击在速度和持续时间上的缩水，传统供应商长达 15 分钟的缓解时间 SLA 已不再符合现实。Cloudflare 在大多数情形下均可在 10 秒内缓解网络层 DDoS 攻击，这对阻击持续时间一再变短的攻击来说至关重要。因为有我们 DDoS 检测与缓解系统最新增强功能的帮助，我们才能以如此快的速度大规模检测和缓解 DDoS 攻击。欢迎您进一步阅读与这些增强功能相关的信息。

越来越多的 DDoS 攻击被局部化，这意味着采用清理中心方法的传统 DDoS 解决方案不再可行，它们的全局覆盖范围存在限制，而且会成为阻塞点，因为 DDoS 流量需要从这些中心回传往返。Cloudflare 独特的分布式架构为其遍布全球 200 个城市的每个数据中心提供支持，提供完整的 DDoS 缓解功能。

大型分布式容量耗尽攻击仍然存在，老奸巨猾的攻击者会在寻得机会时加以利用。将来可能会出现超过 1 Tbps 的攻击，因此缓解大型 DDoS 攻击的能力是当今 DDoS 解决方案的关键要素。Cloudflare 拥有世界上互连程度最高的网络之一，容量超过 35 Tbps，即使规模最大的 DDoS 攻击也能自如应对。庞大的网络容量与全球分布式体系结构相结合，使 Cloudflare 可以缓解规模大小不等的攻击，而且能更靠近源头。

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