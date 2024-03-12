Email Security (CN)

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2022年9月20日 13:30

Cloudflare Area 1 — 如何持续改进电子邮件安全性

Cloudflare 于 2020 年开始使用 Area 1，并于 2022 年开始收购该公司。令我们印象最深的是，当我们部署 Area 1 时，一夜之间，基本完全解决了网络钓鱼的问题（90% 以上的网络攻击都是由网络钓鱼造成的）。但我们的愿景远不止防止网络钓鱼攻击...

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2022年6月20日 12:57

隆重推出适用于电子邮件链接的浏览器隔离，阻止高级钓鱼威胁

我们正在将 Area 1 集成到我们更广泛的 Zero Trust 套件中，作为这一激动人心的过程的一部分，Cloudflare Gateway 客户很快就能启用针对电子邮件链接的远程浏览器隔离。通过电子邮件链接隔离，获得无与伦比的保护级别，免受基于电子邮件的复杂多渠道攻击...

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