Email Security (CN)

Security Week 2024 总结
2024/03/11
本文将回顾 Security Week 2024 期间发布的博客文章...继续阅读 »
2024/03/11
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2023/08/16
《2023 年网络钓鱼威胁报告》根据 12 个月内的电子邮件安全数据，分析了数百万封恶意电子邮件、品牌假冒案例、身份欺骗和其他主要攻击趋势...
2023/03/17
在全球范围内，品牌假冒问题一直是个大问题。设置 SPF、DKIM 和 DMARC 策略是降低风险、防止域名被诈骗电子邮件利用的好方法。但是，维护正确的 SPF 配置可能成本高昂，而且非常耗时，这就是我们推出 Cloudflare DMARC Management 的原因...
2023/03/17
我们使用 Cloudflare Workers 平台及相关的系列产品构建全新服务。阅读本篇博客文章，即可了解我们如何在 API 技术基础上开发全新的 DMARC Management 解决方案...
2023/03/14
为了攻破信任防线并诱骗毫无戒备的受害者，绝大多数情况下威胁行为者会使用热门事件作为诱饵。需要密切关注有关硅谷银行 (SVB) 暴雷事件的新闻，并对利用 SVB 作为诱饵来实施随机网络钓鱼攻击的行为保持警惕...
2022年12月12日 14:00
Cloudflare 电子邮件安全工具在 2022 年美国中期选举期间竭力确保竞选者的电子邮件收件箱安全无虞...
2022年12月12日 14:00
我们很高兴与您分享，我们在雅典项目下的产品已扩展为包含 Cloudflare 的 Area 1 Email Security 套件，帮助州政府和地方政府防御各种各样的网络钓鱼攻击，确保选民数据安全无虞...
2022年9月20日 13:30
Cloudflare 于 2020 年开始使用 Area 1，并于 2022 年开始收购该公司。令我们印象最深的是，当我们部署 Area 1 时，一夜之间，基本完全解决了网络钓鱼的问题（90% 以上的网络攻击都是由网络钓鱼造成的）。但我们的愿景远不止防止网络钓鱼攻击...
2022年6月20日 13:28
Area 1 拥有庞大的钓鱼活动 TTP、种子基础设施和威胁模式数据集，现已与 Cloudflare 的广大网络和对 DNS 源站、电子邮件或 Web 流量的全球洞察相结合...
2022年6月20日 13:14
传统 SEG 架构是为过去的电子邮件环境而构建。了解如何无缝过渡到云原生、先发制人的电子邮件安全...
2022年6月20日 12:57
我们正在将 Area 1 集成到我们更广泛的 Zero Trust 套件中，作为这一激动人心的过程的一部分，Cloudflare Gateway 客户很快就能启用针对电子邮件链接的远程浏览器隔离。通过电子邮件链接隔离，获得无与伦比的保护级别，免受基于电子邮件的复杂多渠道攻击...
2022年2月23日 22:00
Cloudflare 的使命是帮助构建更好的互联网。我们已经投入巨资建设世界上最强大的云网络，为我们的用户提供更快、更安全、更可靠的互联网。今天，我们向增强我们保护客户的能力迈出了一大步...