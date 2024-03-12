Email Security (CN)

《2023 年网络钓鱼威胁报告》根据 12 个月内的电子邮件安全数据，分析了数百万封恶意电子邮件、品牌假冒案例、身份欺骗和其他主要攻击趋势 ...

在全球范围内，品牌假冒问题一直是个大问题。设置 SPF、DKIM 和 DMARC 策略是降低风险、防止域名被诈骗电子邮件利用的好方法。但是，维护正确的 SPF 配置可能成本高昂，而且非常耗时，这就是我们推出 Cloudflare DMARC Management 的原因 ...

我们使用 Cloudflare Workers 平台及相关的系列产品构建全新服务。阅读本篇博客文章，即可了解我们如何在 API 技术基础上开发全新的 DMARC Management 解决方案 ...

为了攻破信任防线并诱骗毫无戒备的受害者，绝大多数情况下威胁行为者会使用热门事件作为诱饵。需要密切关注有关硅谷银行 (SVB) 暴雷事件的新闻，并对利用 SVB 作为诱饵来实施随机网络钓鱼攻击的行为保持警惕 ...