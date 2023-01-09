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如今，各种形态和规模的组织往往缺乏对其最终用户的数字体验的了解和洞察。这样一来，IT 和网络管理员常常感觉很难应对超出自己掌控范围的问题，这些问题会妨碍整个组织中的工作效率。当问题不可避免地出现时，团队往往会相互指责。他们不确定根本原因在于开头、中间还是末尾，只好针对每个团队的各自负责人提交工单。理想情况下，每个团队会迅速开展调查，找出犹如“大海一针”的东西。但是，各方都耗尽所有资源之后，他们又再次开始指责上游。为了帮助解决这一问题，我们构建了数字体验监测这款新产品，使管理员能够确定并解决影响最终用户连接和性能的问题。

首先，注册以抢先体验。如有兴趣进一步了解其工作原理，以及我们在不久的未来还将推出其他哪些产品，请继续浏览下文。

我们的愿景

过去一年，用户向我们提供了极多的反馈，表示希望从我们的独特视角看到 Cloudflare 拥有的情报，帮助我们的 Zero Trust 平台中嵌入的互联网更加强大。今天，我们很高兴地宣布这一点已经实现了。在接下来几个星期，我们将为我们的数字体验监测产品发布一些功能，使您能够以无与伦比的清晰度，深刻了解您的用户、应用程序和网络的性能和连接。

凭借遍布全球超过 275 个城市的数据中心，Cloudflare 平均每秒可处理 3900 万个 HTTP 请求和 2200 万个 DNS 请求。鉴于有超过 10 亿个唯一的 IP 地址连接到我们的网络，我们对全球互联网流量的了解可以说是最具代表性的了解之一。利用这种对互联网的独特视角，您可以获得对您用户的数字体验的深度洞察。您可以将数字体验监测视为您的 Zero Trust 部署的空中交通控制塔，为您提供所需的数据驱动型洞察，以帮助每个用户尽快、尽可能流畅地到达目的地。

开始研究数字体验监测时，我们是从用户开始着手的。用户想要通过单一仪表板来监测用户、应用程序和网络可用性及性能。最终，此仪表板需要帮助用户一致地理解其最终用户每一分钟的体验，以便快速轻松地解决影响工作效率的问题。简单来说，用户想要获取对其组织中每一位用户的网络流量路径的逐跃点可见性。

从我们与用户的交流来看，我们明白，在随处办公程度日益提高的世界，提供这种程度的洞察变得更加重要而又艰难。

通过此产品，我们想让您能够回答难以回答的问题。我们都希望能够避免的那种工单中的问题，例如“为什么首席执行官在国外旅行时无法访问 SharePoint？”会不会是酒店的 Wi-Fi 信号强度太差？设备上的 CPU 利用率太高？或其他什么完全不同的因素？

没有合适的工具，几乎无法回答这些问题。无论如何，几乎可以肯定的是，这种调查工作会非常耗时，无论结果是好消息还是坏消息。按照传统做法，调查会是这样的。IT 专业人士会开始调查，仔细查看开端部分，这可能包括端点的运行状况（即CPU 或 RAM 利用率）的运行状况、Wi-Fi 信号强度或本地网络拥堵情况。运气特别好的情况下，问题会被找出来，皆大欢喜。

遗憾的是，团队往往没有所需的工具来证明这些理论，无奈之下，他们只好考察用户与应用程序之间的一切情况。这里我们可能会查探本地互联网服务提供商 (ISP) 是否存在中断或类似问题。同样地，即使我们确实有理由相信这就是问题所在，也很难排除合理怀疑地证明这一点。

我们只好勉强转而考察末尾部分。这里，我们会设法验证相关应用程序是否可用，如果是，我们能多快建立与此应用程序的有意义连接（首字节时间、首次内容渲染、丢包）。在试图考虑逐个跃点的降级之后，主调查员面临的问题比得出的解答更多。到工单可以结束的时候，首席执行官已经登上回家的航班，问题也不再有意义。

使用数字体验监测，我们已开始构建您所需要的工具，以便快速找到犹如“大海一针”的东西，并解决与性能和连接相关的问题。但是，我们也明白，可用性和性能只不过是测量我们客户的完整体验的简便手段。当然，要实现良好的用户体验，需要的远不止是洞察和分析。我们会继续密切关注关于支持工单数量、联系速率和解决时间的其他关键指标，作为正常运行的部署的其他重要指标。在内部，与 Cloudflare 共享时，这些遥测数据将有助于我们的支持团队快速验证和报告问题，持续改进总体 Zero Trust 体验。

“作为首席信息官，我专注于为 Cintas 配备相应的技术和系统，帮助我们为我们在北美地区服务的 100 多万家企业兑现我们的承诺。随着我们利用更多基于云的技术来为我们的客户创造差异化体验，Cloudflare 对于兑现这一承诺起着不可或缺的作用。”- Matthew Hough，Cintas 首席信息官

展望未来

在接下来几周，我们将推出三项新功能。下面介绍了当您注册进行抢先体验时可以期待的内容。

Zero Trust 车队状态

部署软件的常见挑战之一是了解软件在真实环境中的表现情况。对于 Zero Trust 来说，这可能意味着试图回答您有多少最终用户在运行我们的设备代理 Cloudflare WARP 等问题。然后，在这些用户当中，您可能想要了解有多少用户在部署的早期阶段启用、暂停或禁用了代理。解答这些问题之后不久，您可能想要了解暂停其 WARP 代理的用户与他们连接到 Cloudflare 所通过的数据中心之间是否有任何关联。通过 Zero Trust 车队状态，您可以找到这些问题的答案。这些洞察将同时在组织范围以及每个用户的层面提供。

合成应用程序监测

报告给 IT 专业人员的问题常常超出其控制范围。例如，某个热门的 SaaS 应用程序发生中断，可能打乱原本非常富有成效的一天工作。但是，如果您在用户开始报告问题之前就了解这些问题，解决起来就轻松得多。例如，利用这种先见之明，您就可以主动将问题上报给组织，比发往您收件箱的大量 IT 工单抢先一步。通过合成应用程序监测，我们将使 Zero Trust 管理员能够创建对面向公众的端点的合成应用程序测试。

利用该工具，用户可以发起定期路由跟踪和发往给定公共 IP 或主机名的 HTTP GET 请求。在仪表板中，我们会呈现全局和用户层面的分析，使管理员能够轻松识别整个组织中的趋势。用户还将能够进一步过滤结果，确定受这些中断影响最大的个别用户或设备。

网络路径可视化

通过上面突显的合成应用程序监测报告识别出给定用户或设备的问题之后，管理员就能够查看逐个跃点的遥测数据，其中概括了面向公众的端点的关键路径。管理员将能够查看以图形方式表示的这些数据，并导出在 Zero Trust 上下文之外可能有意义的任何数据。

下一步

按照 Gartner® 的说法，“到 2026 年，至少 60% 的 I&O 领导者都将使用数字体验监测 (DEM) 来从用户的视角测量应用程序、服务和端点性能，而在 2021 年这一比例还不到 20%。”我们的路线图顶部的项目只是开端，Cloudflare 会继续致力于将我们的情报引入您的 Zero Trust 部署中。

也许我们对此产品感到最兴奋的是，所有参与 Zero Trust 计划的用户都将能够在不产生额外费用的情况下开始使用，然后升级其计划以获取更高级的功能，从而更多地加以使用。加入我们的等候名单，即可在这些初始功能可用时获得通知，并抢先体验。

Gartner 数字体验监测市场指南，2022 年 3 月 28 日，Mrudula Bangera、Padraig Byrne、Gregg Siegfried。GARTNER 是 Gartner Inc. 和/或其美国和/或国际附属公司的注册商标和服务标志，在此经许可使用。保留一切权利。