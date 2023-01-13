CIO Week (CN)

CIO Week 2023 回顾
2023/01/13
了解 Cloudflare 在 CIO Week 期间宣布的所有旨在帮助组织实现 IT 和安全现代化的新产品、合作伙伴和创新...继续阅读 »
2023/01/13
了解 Cloudflare 在 CIO Week 期间宣布的所有旨在帮助组织实现 IT 和安全现代化的新产品、合作伙伴和创新...继续阅读 »
2023/01/13
使用 Google Cloud Platform、Azure、Oracle Cloud、IBM Cloud 和 Amazon Web Services 的客户现在可以从他们的私有云实例直接连接到 Cloudflare...
2023/01/13
现在，Zero Trust 管理员可以使用熟悉的调试工具（即众所周知且钟爱的工具，例如 ping、traceroute 和 MTR）来测试与在其 Tunnel 后面运行的专用网络目的地的连接性...
2023/01/13
今天隆重宣布一项全新集成，旨在让 IT 团队能够使用更少的工具完成更多工作，并实现新的用例。只有采用 Cloudflare “服务无处不在”架构，这些用例才成为可能...
2023/01/13
使用 Gateway DNS，为适用于托管服务提供商的 Cloudflare Zero Trust 添加新功能...
2023年1月13日 14:00
China Express 是一套连接与性能产品，旨在为中国用户提高应用程序性能...
2023年1月12日 14:02
现在，Cloudflare Access 和 Gateway 均支持跨域身份管理系统 (SCIM) 协议...
2023年1月12日 14:00
Cloudflare CASB 为 Salesforce 和 Box 新增了两项新的 SaaS 集成...
2023年1月12日 14:00
客户现在可以将 O365 域载入 Area 1，为部署方法增加更多灵活选项...
2023年1月12日 14:00
考虑多个解决方案拼凑在一起给 CIO 带来的复杂性，我们正在扩大与 Microsoft 的合作，以打造最好的 Zero Trust 解决方案之一...
2023年1月12日 06:49
对于偶然最终进入收件箱并可能被点击的链接而言，Email Link Isolation(电子邮件隔离)是一张安全网。这一额外保护使 Cloudflare Area 1 成为防止网络钓鱼攻击领域最全面的电子邮件解决方案...
2023年1月11日 13:00
Cloudflare CASB 与 DLP 如何协同保护静态敏感数据...
2023年1月11日 13:00
客户可以利用电子邮件安全和 Cloudflare One 的强大功能，以防企业网络数据丢失...
2023年1月10日 14:00
如今，超过 10,000 家组织信任并选用 Cloudflare One 来连接和保护其用户、设备、应用程序和数据。在 CIO Week 期间，我们与某些最大型的企业客户的领导者展开交流对话，以便更好地了解他们为什么选择了 Cloudflare...
2023年1月10日 14:00
凭借 Magic WAN 连接器，Cloudflare 让网络连接更简便：因为您可以在任何物理网络或云网络中安装这个轻量级软件包，用于自动连接、引导和调整 IP 流量...