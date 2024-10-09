Cloudflare의 새로운 마이그레이션 허브 덕분에 마이그레이션이 그 어느 때보다 쉬워졌습니다

2023-06-21

오늘 Turpentine을 다시 출시하고 Cloudflare의 새로운 마이그레이션 허브를 소개하게 되어 기쁩니다. 마이그레이션 허브는 프로세스를 투명하게 하고 간소화하는 새로운 마이그레이션 가이드를 제공하여 모든 마이그레이션 요구 사항을 한 곳에서 충족할 수 있습니다 ...