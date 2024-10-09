Cloudflare의 새로운 마이그레이션 허브 덕분에 마이그레이션이 그 어느 때보다 쉬워졌습니다
2023-06-21
오늘 Turpentine을 다시 출시하고 Cloudflare의 새로운 마이그레이션 허브를 소개하게 되어 기쁩니다. 마이그레이션 허브는 프로세스를 투명하게 하고 간소화하는 새로운 마이그레이션 가이드를 제공하여 모든 마이그레이션 요구 사항을 한 곳에서 충족할 수 있습니다...
England, United Kingdom
Director of Product Management, Cloudflare.
Responsible for CDN and Web Performance
2023-06-21
오늘 Turpentine을 다시 출시하고 Cloudflare의 새로운 마이그레이션 허브를 소개하게 되어 기쁩니다. 마이그레이션 허브는 프로세스를 투명하게 하고 간소화하는 새로운 마이그레이션 가이드를 제공하여 모든 마이그레이션 요구 사항을 한 곳에서 충족할 수 있습니다...
2023-06-20
오늘 새롭게 개선된 속도 탭인 Cloudflare Observatory를 공개하게 되어 기쁩니다. 이제 Cloudflare 고객은 성능 모니터링을 간소화하고 개선된 제품 추천을 제공하는 강력한 도구 모음에 액세스할 수 있습니다...