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Sam Marsh

Sam Marsh

England, United Kingdom

Director of Product Management, Cloudflare.

Responsible for CDN and Web Performance

Cloudflare의 새로운 마이그레이션 허브 덕분에 마이그레이션이 그 어느 때보다 쉬워졌습니다

2023-06-21

Speed WeekMigration Hub (KO)Project Turpentine (KO)

오늘 Turpentine을 다시 출시하고 Cloudflare의 새로운 마이그레이션 허브를 소개하게 되어 기쁩니다. 마이그레이션 허브는 프로세스를 투명하게 하고 간소화하는 새로운 마이그레이션 가이드를 제공하여 모든 마이그레이션 요구 사항을 한 곳에서 충족할 수 있습니다...