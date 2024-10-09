오프라인 상태: Cloudflare Radar의 인터넷 중단 감지 방법

2023-09-26

Cloudflare Radar는 국가와 자율 시스템(ASes)을 위해 비정상적인 트래픽 이벤트를 게시할 것입니다. 이러한 이벤트는 위에서 언급한 것과 동일하며, 중단을 검증하고 확인하기 위해 저희 내부 워크플로우를 트리거하는 이벤트입니다 ...