오프라인 상태: Cloudflare Radar의 인터넷 중단 감지 방법
2023-09-26
Cloudflare Radar는 국가와 자율 시스템(ASes)을 위해 비정상적인 트래픽 이벤트를 게시할 것입니다. 이러한 이벤트는 위에서 언급한 것과 동일하며, 중단을 검증하고 확인하기 위해 저희 내부 워크플로우를 트리거하는 이벤트입니다...계속 읽기 »
2023-09-26
Cloudflare Radar는 국가와 자율 시스템(ASes)을 위해 비정상적인 트래픽 이벤트를 게시할 것입니다. 이러한 이벤트는 위에서 언급한 것과 동일하며, 중단을 검증하고 확인하기 위해 저희 내부 워크플로우를 트리거하는 이벤트입니다...계속 읽기 »
2023-04-18
인터넷 연결의 속도는 활발히 사용되지 않는 대역폭을 추가하는 것보다 실제 세계의 지연을 줄이는 일이 더 중요합니다...
2022-12-16
IP 차단에 대한 논의: IP 차단이 일어나는 이유, 정의, 역할, 영향을 미치는 대상, 온라인에서 콘텐츠를 다루는 데 적절하지 않은 방식인 이유...