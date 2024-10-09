8Chanのサービス終了

2019-08-05

テキサス州エルパソとオハイオ州デイトンで起きた銃乱射事件は恐ろしい悲劇です。エルパソの銃乱射事件の場合、テロ銃撃犯の容疑者は8chanとして知られるフォーラムのウェブサイトに触発されていたと報じられています。証拠を見る限りでは、容疑者は20人が犠牲となったウォルマートへの恐ろしい攻撃を開始する直前、そのサイトに長文を投稿したようです。 ...