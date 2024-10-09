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Cloudflare ブログ

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Community

プロジェクトジェンゴの物語：Cloudflareが特許トロールに挑戦、栄光の勝利

2019-11-04

ポリシーと法務JengoCommunity

2016年を覚えているでしょうか。Pokemon Goが大流行し、Princeを失い、英国と米国の選挙が衝撃で幕を閉じた年です。2016年、特許訴訟の世界では、Blackbird Technologiesが悪名を高めていました。これは、最も活動的な特許トロールトップ10に名を連ねるブティック型法律事務所の1つで、年間50人以上を相手に訴訟を起こしていました。...

8Chanのサービス終了

2019-08-05

Freedom of Speechポリシーと法務Community

テキサス州エルパソとオハイオ州デイトンで起きた銃乱射事件は恐ろしい悲劇です。エルパソの銃乱射事件の場合、テロ銃撃犯の容疑者は8chanとして知られるフォーラムのウェブサイトに触発されていたと報じられています。証拠を見る限りでは、容疑者は20人が犠牲となったウォルマートへの恐ろしい攻撃を開始する直前、そのサイトに長文を投稿したようです。...