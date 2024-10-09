Web相互運用性JavaScriptランタイムコミュニティグループ
2022-05-09
CloudflareはWeb相互運用性ランタイムコミュニティグループ（WinterCG）立ち上げに携わることができ大変嬉しく思います。WinterCGは、Cloudflare Workers、Deno、Node.jsのコントリビューターが協力して共通のWebプラットフォームAPI標準を策定する新たな取り組みです...続きを読む »
2022-05-09
CloudflareはWeb相互運用性ランタイムコミュニティグループ（WinterCG）立ち上げに携わることができ大変嬉しく思います。WinterCGは、Cloudflare Workers、Deno、Node.jsのコントリビューターが協力して共通のWebプラットフォームAPI標準を策定する新たな取り組みです...続きを読む »
2019-11-04
2016年を覚えているでしょうか。Pokemon Goが大流行し、Princeを失い、英国と米国の選挙が衝撃で幕を閉じた年です。2016年、特許訴訟の世界では、Blackbird Technologiesが悪名を高めていました。これは、最も活動的な特許トロールトップ10に名を連ねるブティック型法律事務所の1つで、年間50人以上を相手に訴訟を起こしていました。...
2019-08-05
テキサス州エルパソとオハイオ州デイトンで起きた銃乱射事件は恐ろしい悲劇です。エルパソの銃乱射事件の場合、テロ銃撃犯の容疑者は8chanとして知られるフォーラムのウェブサイトに触発されていたと報じられています。証拠を見る限りでは、容疑者は20人が犠牲となったウォルマートへの恐ろしい攻撃を開始する直前、そのサイトに長文を投稿したようです。...
2019-02-27
昨日のブログで、当社のサービスを利用するWebサイトのコンテンツに対応するため、数多くのさまざまな要求に直面したときに私たちが依拠する原則について述べました...