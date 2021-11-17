まずは無料プランから|営業担当へのお問い合わせ|

Cloudflare ブログ

新規投稿のお知らせを受信されたい方は、サブスクリプションをご登録ください：

Cloudflare PagesがGitLabのサポートを開始

2021-11-17

2分で読了
この投稿はEnglishおよび简体中文でも表示されます。

Pagesの構想の初期段階で、既存のワークフローとシームレスに統合するスムーズな開発者エクスペリエンスを備えたプラットフォームの構築に着手しました。ところが、Pagesの一般提供を発表した後、当社のプラットフォームは、実際にはすべての開発者が使用できるとは限らないことに気づいたのです。これまでPagesエクスペリエンスを利用できるのは、GitHubをソースコード管理ツールとして使用した人だけでした。

Full Stack Weekの一環として、 GitLabとの統合DevOpsプラットフォームとの統合を発表することで、プラットフォームをさらに多くのユーザーに開放します！これで、GitLabに格納するリポジトリを接続して新しいPagesプロジェクトを作成し、通常のgitコマンドを使用してサイトを変更できます。さらに、GitLabとの公式パートナーシップを開始し、今後数か月でgitプロバイダーとの統合をさらに強化します。

なぜGitLabに対応したか？

Jamstackプラットフォームとしての当社の目標は、開発者であるあなたが、手間をかけずに、自分が最も得意とすること、つまりコードに集中できるようにすることです。これは、full stack siteを構築するために必要なすべてのツールをお届けするだけでなく、開発ニーズに合った統合を提供することも意味します。プラットフォームエコシステムをGitLabに拡張することで、Cloudflareは、サイトでコラボレーションする幅広い開発者コミュニティのニーズに対応できるようになりました。

4月のリリース以来、お客様からの電話で、 Discord/Twitterおよびコミュニティスレッドに寄せられたもっとも一般的なご質問とフィードバックは、GitLabが中心です。コミュニティで見られるツールの多様性を考えると、Git統合は1つのプロバイダーだけにとどまらないことはわかっていました。そのため、PagesをGitLabコミュニティに拡張する必要があることが明らかになりました。

当社のパートナーシップ

現在、当社はGitLab Inc.との 公式テクノロジーパートナー であることを誇りに思っています。Git統合に加えて、パートナーシップの目標は、既存のものを改善し、将来の統合を開発することです。これによって、チームがシームレスにコラボレーションし、サイトの配信と更新を大規模に加速することができます。PagesをGitLabで使うことで、当社のチームが、新しい統合のためのクロスコラボレーションアプローチで緊密に連携します。

開発者は、複数の異なるツール間を行き来するのではなく、単一の開発アプリケーションからソフトウェアを作成、テスト、保護、およびデプロイすることで、生産性を高められます。Cloudflare PagesとGitLabの統合により、共同ユーザーは、使い慣れたものと同じ構文とgitコマンドを使用して、より簡単に新しいコードを開発し、Cloudflareのネットワークにデプロイできます。— GitLabのアライアンスマネージャー、Michael LeBeau

開始する

GitLabで最初のプロジェクトを設定するには、 Pagesダッシュボードで新しいプロジェクトを作成します。「GitLab」を選択すると、PagesによりGitLabサインイン画面が表示され、アカウントにサインインできます。次に、プロジェクトを作成するリポジトリを選択し、ビルド設定を構成して、デプロイします！ここから、GitLabへのコミットを介してサイトに直接変更を加え、毎回新しいビルドをトリガーできます。

質問がある場合は、Pagesのドキュメントを確認し、[フィードバックする]ボタンをクリックしてフィードバックを残してください。 Discordチャンネルでチャットに参加して、是非ビルドしたものを見せてください。

screenshot of how to set up a new project with GitLab in the Pages interface

開発をお楽しみください！

Cloudflareは企業ネットワーク全体を保護し、お客様がインターネット規模のアプリケーションを効率的に構築し、あらゆるWebサイトやインターネットアプリケーションを高速化し、DDoS攻撃を退けハッカーの侵入を防ぎゼロトラスト導入を推進できるようお手伝いしています。

ご使用のデバイスから1.1.1.1 にアクセスし、インターネットを高速化し安全性を高めるCloudflareの無料アプリをご利用ください。

より良いインターネットの構築支援という当社の使命について、詳しくはこちらをご覧ください。新たなキャリアの方向性を模索中の方は、当社の求人情報をご覧ください。
Full Stack WeekCloudflare PagesCloudflare WorkersサーバーレスJAMstack開発者開発者プラットフォーム

Xでフォロー

Nevi Shah|@nevikashah
Sean Brant|@seanbrant
Cloudflare|@cloudflare

関連ブログ投稿

2026年4月22日

Making Rust Workers reliable: panic and abort recovery in wasm‑bindgen

Panics in Rust Workers were historically fatal, poisoning the entire instance. By collaborating upstream on the wasm‑bindgen project, Rust Workers now support resilient critical error recovery, including panic unwinding using WebAssembly Exception Handling....

Cloudflare Workers, Rust, Rust Workers, WebAssembly, WASM, 信頼性, エンジニアリング, オープンソース, 開発者プラットフォーム, 開発者 

2026年4月20日

当社が提供するプラットフォーム上に構築した、社内向けAI技術スタック

当社は、出荷している製品と同じ製品を用いて、社内のAIエンジニアリングスタックを構築しました。これは、AI Gatewayを介してルーティングされた2,410億件のリクエスト、2,410億件のトークンを処理し、Workers AI上で推論を実行し、3,683人以上の社内ユーザーにサービスを提供することを意味します。その方法をご紹介します。 ...

Agents Week, エージェント, AI, Cloudflare Workers, SASE, MCP, 開発者プラットフォーム, 開発者, Cloudflare Gateway, 製品ニュース, Workers AI 

2026年4月20日

エージェンティッククラウドの構築：Agents Week 2026で発表された全内容

Agents Week 2026 は終了しました。コンピューティングやセキュリティから、エージェントツールボックス、プラットフォームツール、そして新しいエージェンティックWebまで、発表した内容をすべてご紹介します。エージェンティッククラウド向けに当社が発表した全内容。 ...

Agents Week, エージェント, AI, Durable Objects, Cloudflare Workers, SDK, Browser Run, Cloudflare Access, Browser Rendering, MCP, 開発者プラットフォーム, 開発者, Sandbox, LLM, Cloudflare Gateway, Workers AI, 製品ニュース, API 