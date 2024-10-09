Cloudflare Pagesのあなたのサイトを、一般提供されたPages Functionsでより充実させる
2022-11-17
Pagesは、Pages Functionsが一般に利用可能となり、正式にフルスタックプラットフォームとなりました。Pagesは、Workersのパワーとスケーラビリティを活用し、Pages開発者の経験値に合うように特化させることができます...続きを読む »
2022-11-17
Pagesは、Pages Functionsが一般に利用可能となり、正式にフルスタックプラットフォームとなりました。Pagesは、Workersのパワーとスケーラビリティを活用し、Pages開発者の経験値に合うように特化させることができます...続きを読む »
2021-11-17
ヘッドレスCMSへの関心は、過去数年間で目覚ましい成長を遂げており、多くの企業がツールの採用を検討しています。...
2021-11-17
Pagesの構想の初期段階で、既存のワークフローとシームレスに統合するスムーズな開発者エクスペリエンスを備えたプラットフォームの構築に着手しました。ところが、Pagesの一般提供を発表した後、当社のプラットフォームは、実際にはすべての開発者が使用できるとは限らないことに気づいたのです。...
2020-12-17
この時期は、世界中の様々な文化で最も大切な人々と祝い、贈り物をし合う時期です。この精神に則り、当社ではこの時期に、過去10年間にわたってCloudflareをサポートしてくれている開発者コミュニティに恩返しをしようと考えました。...