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Cloudflare ブログ

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JAMstack

Cloudflare PagesがGitLabのサポートを開始

2021-11-17

Full Stack WeekCloudflare PagesCloudflare WorkersサーバーレスJAMstack開発者開発者プラットフォーム

Pagesの構想の初期段階で、既存のワークフローとシームレスに統合するスムーズな開発者エクスペリエンスを備えたプラットフォームの構築に着手しました。ところが、Pagesの一般提供を発表した後、当社のプラットフォームは、実際にはすべての開発者が使用できるとは限らないことに気づいたのです。...

Cloudflare Pagesの紹介：JAMstack Webサイトを構築するための最良の方法

2020-12-17

サーバーレスCloudflare WorkersCloudflare PagesJAMstack製品ニュース開発者開発者プラットフォーム

この時期は、世界中の様々な文化で最も大切な人々と祝い、贈り物をし合う時期です。この精神に則り、当社ではこの時期に、過去10年間にわたってCloudflareをサポートしてくれている開発者コミュニティに恩返しをしようと考えました。...