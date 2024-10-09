Cloudflare PagesがGitLabのサポートを開始

2021-11-17

Pagesの構想の初期段階で、既存のワークフローとシームレスに統合するスムーズな開発者エクスペリエンスを備えたプラットフォームの構築に着手しました。ところが、Pagesの一般提供を発表した後、当社のプラットフォームは、実際にはすべての開発者が使用できるとは限らないことに気づいたのです。 ...