Developer Week 2023へようこそ

3分で読了

今は開発者にとって素晴らしくエキサイティングな時代です。

私たちが頼りにするフレームワークやライブラリ、開発者ツールは、より効率的な構築を可能にすべく常にレベルアップしています。さらに、当社はChatGPTやGitHub CopilotといったAIツールを使って、多くの人の想像を超える速さでコードを出荷しています。これはつまり、当社がボイラープレートコードとセットアップにはあまり時間を費やさず、当社のアプリケーションをユニークにするコードを書くことに時間をかけているということです。

当社は今、新たな方法で成功するためのツールを備えているだけでなく、周囲で起こっていることからインスピレーションを得ています。構築可能なものの範囲を広げるようなAIの進歩が、毎日見られるような気がします。ミートアップやカンファレンス、チャットルーム、その他の場所で開発者同士が集まり、実現可能なものの概念を互いに押し広げているのです。

世界の開発者コミュニティ全体にエキサイティングな空気が満ちている今ほど、CloudflareでDeveloper Weekをキックオフするのにふさわしい時はありません。

開発者エクスペリエンスを重視

CloudflareのInnovation Weekは毎回、皆さんにすべての新製品をお届けし、体験していただくことを眼目としています。それは今年も同じで、これから7日間で新製品を続々ご紹介していきます。実際に体験していただけるのを楽しみにしています。一方、開発者にとっては、新製品の登場よりも、既に使用中のツールで開発者エクスペリエンスが向上することの方が嬉しい場合があります。そこで当社は、今回のDeveloper Weekを企画するにあたり、お客様からのリクエストが多い機能や修正を実現することによって開発者エクスペリエンスをよりシームレスにする方法に特に焦点を当てました。

開発者エクスペリエンスをよりシームレスにする方法の1つが、お客様愛用の既知のテクノロジーをCloudflareに持ち込めるようにすることです。これは、JAMstackアプリケーションをCloudflare上にデプロイする場合に関してよく寄せられるリクエストです。ここで詳細をお話することは控えますが、今週出荷するものは、フロントエンドフレームワークを使ってJAMstackアプリケーションを構築されている方にきっと喜んでいただけると自負しています。

AI時代に誕生したプラットフォーム

当社は、開発者が開発したいものすべてをCloudflareで構築できるようにしたいと考えています。そして、現在私たちの多くの意欲を掻き立てているのがAIアプリケーションです。Cloudflareの創業以来、AIは社の基盤の一部を成してきました。当社はAI時代に生まれた会社であり、機械学習によってお客様のアプリケーションの保護に役立つことが、より良いインターネットの構築に貢献するという使命を果たす上で核になっているのです。

今週一週間を通して、AIと機械学習に関して当社が集めたツールと知恵を披露し、皆さんのお力になりたいと思います。また、皆さんが好まれる新たなAI開発者ツールをいくつか取り上げて、Cloudflareとの併用の仕方をご覧に入れます。サンプルコード、チュートリアル、ヒントとベストプラクティスをお送りします。お伝えするのは当社の知恵だけではありません。Cloudflareで構築されたお客様の体験談もお聞きいただき、この機会に、当社のインスピレーションとなった企業からも学んでいただければと思います。

Cloudflareに入社した理由

今回は、私にとってCloudflare入社後初という意味で特別なDeveloper Weekです。私はDeveloper Relations & Communityチームのリーダーとして１か月あまり前に入社しました。

Cloudflareへの入社が決まった時、親友で恩師でもある人に電話で知らせたところ、間髪を入れず「何をするんだ？開発者は皆、既にCloudflareを使っている。私が構築する時は、プロジェクトの大小を問わず、いつもCloudflareを使っているよ。デプロイメント前に最後にセットアップするのがCloudflareだよ」と言われました。よくぞ尋ねてくれたとばかりに、私は入社にワクワクしている理由と今週のDeveloper Weekのテーマについて語りました。

Cloudflareは、CDNサービスで多くの開発者に知られ、プロジェクト用に最後にセットアップされるインフラ構成要素の1つになっています。2017年にCloudflare Workersを発表して以来、お客様の新プロジェクトの終盤だけでなく序盤からお役に立てていただけるよう、ツールを出荷してきました。私自身も私のチームも、お客様が当社の開発者ツールを知り、その活用によって成功をつかんでいただけるように喜んで支援いたします。構築開始から本番稼働まで、さらには世界中の何百万人というユーザーにアプリケーションを拡張する際にも、私たちがお手伝いいたします。

Cloudflareで構築されている開発者は百万人以上いらっしゃいます。既利用者の方も、今回のDeveloper Weekで初めて使うという方も、お会いできるのを楽しみにしております。

Developer Week 2023へようこそ

今年もまたDeveloper Weekをキックオフでき、嬉しく思います。今週一週間を通して、今後出荷する新ツールをご紹介し、その多くの構築経緯について情報を共有いたします。それらツールの使用方法の解説や、現在当社の開発者プラットフォームをご使用のお客様の体験談もあります。Discord、Cloudflare TV、community.cloudflare.com、あるいはソーシャルメディアでのご参加をお待ちしております。