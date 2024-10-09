大規模なリアルタイムコミュニケーション

2021-09-30

Cloudflareでは、WebRTCコンポーネントをはじめとするオープンテクノロジーを中心にしてリアルタイムコミュニケーションアプリケーションを簡単に構築・拡張できるようにします。 ...