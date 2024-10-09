MoQ：インターネットのリアルタイムメディアスタックのリファクタリング
2025-08-22
Media over QUIC（MoQ）は、この抵触を解決する新しいIETF規格で、グローバル規模で1秒未満のインタラクティブストリーミングの単一の基盤を作り出します。 ...続きを読む »
2025-08-22
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2025-04-09
Cloudflare RealtimeとRealtimeKitを発表。Kotlin、React Native、Swift、JavaScript、Flutter用のSDKを使用して、リアルタイムの音声・動画アプリを数日で完成できる完全なツールキットです。...
2022-09-27
開発者がリアルタイムのオーディオ/ビデオアプリケーションを構築できる新製品を発表します...
2021-09-30
Cloudflareでは、WebRTCコンポーネントをはじめとするオープンテクノロジーを中心にしてリアルタイムコミュニケーションアプリケーションを簡単に構築・拡張できるようにします。...
2021-09-30
サーバレスのエンドツーエンドライブストリーミングにCloudflareをご利用いただけるようになりました。Stream Live1つで、動画の取り込み、エンコード、録画、再生ができます。...