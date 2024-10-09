Workers自動トレース、オープンベータ版を発表
2025-10-28
Cloudflare Workersの自動トレースサポートがオープンベータ版で登場しました！OpenTelemetry互換プロバイダーにトレースをエクスポートして、アプリケーションの可観測性を高めます。コード変更は不要です。...続きを読む »
2025-10-28
Cloudflare Workersの自動トレースサポートがオープンベータ版で登場しました！OpenTelemetry互換プロバイダーにトレースをエクスポートして、アプリケーションの可観測性を高めます。コード変更は不要です。...続きを読む »
2024-10-31
CloudflareはBaselimeを買収後、BaselimeをAWSからCloudflare開発者プラットフォームへと移行し、その過程でクエリー時間を改善し、データ取り込みを簡素化し、現在ではコストを削減しながら、はるかに多くのイベントを処理できるようになりました。この記事では、Cloudflareのネットワーク上で最新の高性能可観測性プラットフォームを構築した方法をご紹介します。 ...
2024-04-04
本日、私たちは利用者がより多くの力を手にするための、段階的デプロイメント、Tail Workersのソースマップスタックトレース、新しいレート制限API、刷新されたAPI SDK、Durable Objectsの5つのアップデートを発表しました。それぞれがミッションクリティカルな本番サービスを念頭に置いて構築されています...