BaselimeをAWSからCloudflareへ移行：よりシンプルなアーキテクチャでより優れたパフォーマンスを実現し、クラウドコストを80%以上削減

2024-10-31

CloudflareはBaselimeを買収後、BaselimeをAWSからCloudflare開発者プラットフォームへと移行し、その過程でクエリー時間を改善し、データ取り込みを簡素化し、現在ではコストを削減しながら、はるかに多くのイベントを処理できるようになりました。この記事では、Cloudflareのネットワーク上で最新の高性能可観測性プラットフォームを構築した方法をご紹介します。 ...