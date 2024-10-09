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Cloudflare ブログ

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Observability

BaselimeをAWSからCloudflareへ移行：よりシンプルなアーキテクチャでより優れたパフォーマンスを実現し、クラウドコストを80%以上削減

2024-10-31

ObservabilityCloudflare Workers開発者プラットフォームパフォーマンス

CloudflareはBaselimeを買収後、BaselimeをAWSからCloudflare開発者プラットフォームへと移行し、その過程でクエリー時間を改善し、データ取り込みを簡素化し、現在ではコストを削減しながら、はるかに多くのイベントを処理できるようになりました。この記事では、Cloudflareのネットワーク上で最新の高性能可観測性プラットフォームを構築した方法をご紹介します。 ...

プロダクションの安全のための新たなツール — Gradual Deployments、ソースマップ、Rate Limiting、そして新たなSDK

2024-04-04

Developer WeekCloudflare WorkersRate LimitingSDKObservability

本日、私たちは利用者がより多くの力を手にするための、段階的デプロイメント、Tail Workersのソースマップスタックトレース、新しいレート制限API、刷新されたAPI SDK、Durable Objectsの5つのアップデートを発表しました。それぞれがミッションクリティカルな本番サービスを念頭に置いて構築されています...