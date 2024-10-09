フロントエンド、バックエンド、データベースが1つのCloudflare Workerに
2025-04-08
静的サイトやフルスタックアプリケーションをCloudflare Workersでデプロイできるようになりました。React Router v7、Astro、VueなどのフレームワークサポートとCloudflare Viteプラグインは、本日一般公開となります。 ...続きを読む »
2025-04-08
静的サイトやフルスタックアプリケーションをCloudflare Workersでデプロイできるようになりました。React Router v7、Astro、VueなどのフレームワークサポートとCloudflare Viteプラグインは、本日一般公開となります。 ...続きを読む »
2024-04-01
フルスタックアプリケーションの中核部分は、データの保存と保持です。CloudflareのSQLデータベースであるD1と、データベース高速化サービスであるHyperdriveの一般利用開始を含め、開発者によるCloudflare上でのステートフルなアプリケーション開発を支える数々の発表で今週を幕開けします...