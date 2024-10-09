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Cloudflare ブログ

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Hyperdrive

D1の一般公開、Hyperdrive、Queues、Workers Analytics Engineの更新情報満載

2024-04-01

Developer Week開発者開発者プラットフォームD1HyperdriveキューCloudflare Workers

フルスタックアプリケーションの中核部分は、データの保存と保持です。CloudflareのSQLデータベースであるD1と、データベース高速化サービスであるHyperdriveの一般利用開始を含め、開発者によるCloudflare上でのステートフルなアプリケーション開発を支える数々の発表で今週を幕開けします...