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Cloudflare ブログ

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フルスタックフレームワークとCloudflareによる超高速開発

2024-04-05

Developer Week開発者開発者プラットフォームフルスタックWranglerMiniflare

D1データベース、R2オブジェクトストア、AIモデルなどにアクセスしながら、フレームワークの開発サーバーを使用できるようになりました。ローカルでミリ秒単位で反復処理を行い、Cloudflareで実行される高度なWebアプリを構築...