Free 计划的 Cloudflare 客户现在也可以获得实时 DDoS 警报

2022-01-17

我们很高兴地宣布，使用我们的 Free 计划的客户现在可以获得有关 HTTP DDoS 攻击的实时警报，这些攻击由 Cloudflare 自动检测并缓解。实时 DDoS 警报最初是在一年多前发布的，但已向 Pro 计划或更高版本的客户提供。 ...