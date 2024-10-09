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通知功能有何更新？

2021-12-11

CIO WeekNotificationsEmail

早在 2019 年，我们就在博文中介绍了我们全新的通知中心。该通知中心可作为配置账户通知的集中中心。从那时起，我们已经讨论了很多关于可设置的新型通知，但并没有过多地讨论通知平台本身的更新。那么，通知有什么新功能呢？...