推出 HTTP 流量异常通知
2023-10-31
今天，我们非常高兴地宣布推出流量异常通知，当互联网资产的流量模式出现意外变化时，将会主动向您发出提醒...继续阅读 »
2023-10-31
今天，我们非常高兴地宣布推出流量异常通知，当互联网资产的流量模式出现意外变化时，将会主动向您发出提醒...继续阅读 »
2023-09-26
现在，检测到国家/地区和 ASN 流量异常时，Cloudflare Radar 会在 Outage Center 显示出来，并通过 API 发布异常信息。我们还推出了 Radar 通知，使用户能够订阅有关流量异常的通知...
2022-01-17
我们很高兴地宣布，使用我们的 Free 计划的客户现在可以获得有关 HTTP DDoS 攻击的实时警报，这些攻击由 Cloudflare 自动检测并缓解。实时 DDoS 警报最初是在一年多前发布的，但已向 Pro 计划或更高版本的客户提供。...
2021-12-11
早在 2019 年，我们就在博文中介绍了我们全新的通知中心。该通知中心可作为配置账户通知的集中中心。从那时起，我们已经讨论了很多关于可设置的新型通知，但并没有过多地讨论通知平台本身的更新。那么，通知有什么新功能呢？...
2021-12-03
我们的核心应用程序安全性功能（例如 WAF、防火墙规则和速率限制）有助于确保数百万互联网资产的安全。当攻击流量被阻止时，它们都会安静地执行此操作，而不会产生任何通知，因为我们的重点始终是首先停止恶意请求。...