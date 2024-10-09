Cloudflare网络扩展到超过100个国家
2020-07-15
2020年是历史性的一年，它将永远与COVID-19大流行联系在一起。在过去的六个月中，我们发现社会，企业和整个行业都处于不稳定的状态中。Cloudflare亦是如此。尽管这种流行病已经影响到我们每个人，...继续阅读 »
2020-07-15
2020年是历史性的一年，它将永远与COVID-19大流行联系在一起。在过去的六个月中，我们发现社会，企业和整个行业都处于不稳定的状态中。Cloudflare亦是如此。尽管这种流行病已经影响到我们每个人，...继续阅读 »
2019-08-15
Cloudflare的全球网络目前覆盖90多个国家的193个城市。我们的网络拥有超过2000万个互联网资产，每次添加新的位点，我们都会提高互联网大部分内容的安全性，性能和可靠性。...
2016-08-17
CloudFlare利用遍布45个国家86个城市的全球网络保护了400多万个互联网资产。运行这一网络为我们提供了一个独特的优势，即是可以跟踪全球带宽的不断变化的成本。 （注：截止至2019年8月，Cloudflare的全球网络已覆盖90多个国家的193个城市；本文后续数据统计于2016年8月前。）...