带宽联盟与新合作伙伴——阿里巴巴，Zenlayer和Cherry Servers并肩冲锋
2020-03-24
我们在2018年与一群志同道合的云和网络合作伙伴共同发起了带宽联盟。我们的共同目标是帮助我们共同的客户减少或消除云与消费者之间的数据传输费用（有时也称为“带宽”或“出口”费用）。...继续阅读 »
2020-03-24
我们在2018年与一群志同道合的云和网络合作伙伴共同发起了带宽联盟。我们的共同目标是帮助我们共同的客户减少或消除云与消费者之间的数据传输费用（有时也称为“带宽”或“出口”费用）。...继续阅读 »
2016-08-17
CloudFlare利用遍布45个国家86个城市的全球网络保护了400多万个互联网资产。运行这一网络为我们提供了一个独特的优势，即是可以跟踪全球带宽的不断变化的成本。 （注：截止至2019年8月，Cloudflare的全球网络已覆盖90多个国家的193个城市；本文后续数据统计于2016年8月前。）...
2014-08-26
在过去的几个月里，人们越来越关注网络以及相互连接的方式。CloudFlare运营着一个与世界各地的许多其他公司相互连接的巨大的网络。我们的优势在于，我们对全球网络运营有着不可思议的洞察力。考虑到我们独特的情况，我们认为我们有必要解释网络是如何运作的，以及世界不同地区互联网连接的相对成本。...