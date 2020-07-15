Cloudflare网络扩展到超过100个国家

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2020年是历史性的一年，它将永远与COVID-19大流行联系在一起。在过去的六个月中，我们发现社会，企业和整个行业都处于不稳定的状态中。Cloudflare亦是如此。尽管这种流行病已经影响到我们每个人，但在Cloudflare的我们并没有忘记自身的使命：帮助建立一个更好的互联网。

我们的网络已经扩展到全球100多个国家的206个城市。今年到目前为止，我们已经完成了40多个数据中心扩建项目，连接我们主要数据中心的专用“骨干”（传输）增加了超过1Tbps的容量。

疫情流行时期也意味着新的进程

在2020年，基础设施部门一切照旧的可能性为零。当疫情开始影响我们的供应链和运营时，我们陷入了深深的困境。到4月，世界上绝大多数的客运航班都已停飞。多数航班下层甲板（腹舱）内的散装空运货船都有着供需不平衡的问题，与去年同期相比，乘客腹舱载货量突然下降了74%。

我们很幸运能拥有现在的物流合作伙伴，他们参与了医疗设备的配送，随后向我们提供了帮助，以维持我们重要的全球基础设施货流。例如，我们的物流合作伙伴——Expeditors，为了减少疫情之下的接触风险而限制了工作人员数，但它为我们在从台北起飞的“仅限货运”改装客机中预留了充足的空间。

六个新城市

对于Cloudflare来说，新城市的意义远不止在地图上标记新的点那么简单。这些城市代表着我们与全球ISP的独特的合作伙伴关系，这使得Cloudflare能够令互联网和ISP的终端用户更加接近，并提高了我们在该地区的边缘计算能力。

当我们与一家ISP建立合作伙伴关系时，这也是对该ISP和我们的客户的一种承诺，以提高我们网络上超过2700万互联网属性的安全性、性能和可靠性。如果没有我们的合作伙伴和组成Cloudflare基础设施和网络运营团队的个人，这些成就是不可能实现的。

在今年我们新进入的六个新城市中，有五个来自于Cloudflare新进入的国家，其中的一个就来自于我的祖国。

* =Cloudflare全球网络进入的新的国家

Cloudflare网络的扩展切中了我们的团队所需

与其他边缘网络相比，当Cloudflare开始服务于苏里南的流量时，其性能提升了50%

当我与苏里南的家人分享有关Cloudflare在苏里南建立了数据中心的消息时，他们感到非常自豪。更重要的是，他们为有机会看到互联网上更高的性能和可靠性而感到兴奋。30多年前，当我的家人移民到美国时，开始这种新生活的一个艰辛之处就是与家乡所爱的人沟通。

即使在通过社交媒体就可以与全球进行交流的时代，这一挑战仍然存在。在世界上的许多地方，能够使用可靠、安全的互联网仍然是一件奢侈之事。苏里南也不例外。多年来，我的家庭依靠无线运营商来实现可靠的互联网连接。过去十年，随着苏里南互联网基础设施的改善，这种情况发生了重大变化。一个巨大的挑战是苏里南互联网用户与内容（服务器）所在位置之间的物理距离。

当我们与国内的本地ISP合作时，我们可以缩短距离并拉近互联网。我为在Cloudflare工作感到自豪，Cloudflare正在帮助互联网用户获得更好的访问体验，包括我在苏里南的家人以及全球数百万其他用户。

在这个时代，通过互联网进行通信对于每个人来说都变得至关重要。随着越来越多的企业和人们转向基于互联网的运营，我们的工作比以往任何时候都更加重要。今年只过了半年，我们还有很多工作要做。这意味着我们的公司将通过招聘和提供完全远程的入职培训来继续发展。请查看我们的岗位页面，了解我们全球全职职位和实习职位的更多信息。