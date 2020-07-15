Cloudflare网络扩展到超过100个国家

2020年是历史性的一年，它将永远与COVID-19大流行联系在一起。在过去的六个月中，我们发现社会，企业和整个行业都处于不稳定的状态中。Cloudflare亦是如此。尽管这种流行病已经影响到我们每个人，但在Cloudflare的我们并没有忘记自身的使命：帮助建立一个更好的互联网。
我们的网络已经扩展到全球100多个国家的206个城市。今年到目前为止，我们已经完成了40多个数据中心扩建项目，连接我们主要数据中心的专用“骨干”（传输）增加了超过1Tbps的容量。
在2020年，基础设施部门一切照旧的可能性为零。当疫情开始影响我们的供应链和运营时，我们陷入了深深的困境。到4月，世界上绝大多数的客运航班都已停飞。多数航班下层甲板（腹舱）内的散装空运货船都有着供需不平衡的问题，与去年同期相比，乘客腹舱载货量突然下降了74%。
我们很幸运能拥有现在的物流合作伙伴，他们参与了医疗设备的配送，随后向我们提供了帮助，以维持我们重要的全球基础设施货流。例如，我们的物流合作伙伴——Expeditors，为了减少疫情之下的接触风险而限制了工作人员数，但它为我们在从台北起飞的“仅限货运”改装客机中预留了充足的空间。
对于Cloudflare来说，新城市的意义远不止在地图上标记新的点那么简单。这些城市代表着我们与全球ISP的独特的合作伙伴关系，这使得Cloudflare能够令互联网和ISP的终端用户更加接近，并提高了我们在该地区的边缘计算能力。
当我们与一家ISP建立合作伙伴关系时，这也是对该ISP和我们的客户的一种承诺，以提高我们网络上超过2700万互联网属性的安全性、性能和可靠性。如果没有我们的合作伙伴和组成Cloudflare基础设施和网络运营团队的个人，这些成就是不可能实现的。
在今年我们新进入的六个新城市中，有五个来自于Cloudflare新进入的国家，其中的一个就来自于我的祖国。
老挝*，万象。这是我们在老挝建立的第一个数据中心，老挝的高速互联网只有几十年的历史。在过去的20年里，老挝的互联网用户呈指数级增长，从2000年的不到6000人增长到2015年4G LTE服务推出时的超过100万人。
洪都拉斯*，特古西加尔巴。特古西加尔巴是洪都拉斯的首都，同时也是这一国家中人口最多的城市。我们在洪都拉斯建立的第一个数据中心就位于此地。如今，洪都拉斯有41%的人口是活跃的互联网用户，拥有中美洲所有国家/地区中最低的互联网人口占比，我们很高兴能为洪都拉斯人民带来更快，更可靠的互联网。
马来西亚，柔佛州新山。我们在马来西亚的第二个数据中心位于该国的第二大城市。柔佛州新山是新加坡和马来西亚之间的门户，我们很自豪能成为柔佛州新山互联网交换中心（JBIX）的参与者，这是在马来西亚成立的第二个互联网交换中心。对于我们的部署合作伙伴而言，这一站点的启动过程是一个不小的挑战，他们在全国范围内COVID-19疫情封锁的初期阶段就进行了安装和配置工作。
利比里亚*，蒙罗维亚。我们在非洲大陆的第15个数据中心与美国共享了一段历史。我们今天所知道的利比里亚始于大约200年前，其最初是从美国解放出来的奴隶的定居点。该国首都蒙罗维亚曾是最大的定居点，如今其人口数约占利比里亚总人口的三分之一。
文莱*，斯里巴加湾市。尽管文莱是东南亚陆地面积第二小的国家（仅次于新加坡），也是东南亚人口最少的国家，但文莱的社交媒体用户占总人口的94%，目前在世界排名第四。
苏里南*，帕拉马里博。苏里南是南美最小的国家之一，但却是整个美洲最多样化的国家之一。该国80％的土地被热带雨林覆盖，70％的人口集中居住在两个城市地区，仅占该国总土地面积的0.5％。这也是我的祖国，我全家都来自那里，我也出生在那里。
* =Cloudflare全球网络进入的新的国家
Cloudflare网络的扩展切中了我们的团队所需
与其他边缘网络相比，当Cloudflare开始服务于苏里南的流量时，其性能提升了50%
当我与苏里南的家人分享有关Cloudflare在苏里南建立了数据中心的消息时，他们感到非常自豪。更重要的是，他们为有机会看到互联网上更高的性能和可靠性而感到兴奋。30多年前，当我的家人移民到美国时，开始这种新生活的一个艰辛之处就是与家乡所爱的人沟通。
即使在通过社交媒体就可以与全球进行交流的时代，这一挑战仍然存在。在世界上的许多地方，能够使用可靠、安全的互联网仍然是一件奢侈之事。苏里南也不例外。多年来，我的家庭依靠无线运营商来实现可靠的互联网连接。过去十年，随着苏里南互联网基础设施的改善，这种情况发生了重大变化。一个巨大的挑战是苏里南互联网用户与内容（服务器）所在位置之间的物理距离。
当我们与国内的本地ISP合作时，我们可以缩短距离并拉近互联网。我为在Cloudflare工作感到自豪，Cloudflare正在帮助互联网用户获得更好的访问体验，包括我在苏里南的家人以及全球数百万其他用户。
Cloudflare仍在不断发展，即使每个人都在家工作
在这个时代，通过互联网进行通信对于每个人来说都变得至关重要。随着越来越多的企业和人们转向基于互联网的运营，我们的工作比以往任何时候都更加重要。今年只过了半年，我们还有很多工作要做。这意味着我们的公司将通过招聘和提供完全远程的入职培训来继续发展。请查看我们的岗位页面，了解我们全球全职职位和实习职位的更多信息。