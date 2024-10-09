Cloudflare全球网络现已扩展到193个城市
2019-08-15
Cloudflare的全球网络目前覆盖90多个国家的193个城市。我们的网络拥有超过2000万个互联网资产，每次添加新的位点，我们都会提高互联网大部分内容的安全性，性能和可靠性。...继续阅读 »
2019-08-15
Cloudflare的全球网络目前覆盖90多个国家的193个城市。我们的网络拥有超过2000万个互联网资产，每次添加新的位点，我们都会提高互联网大部分内容的安全性，性能和可靠性。...继续阅读 »
2019-06-11
Cloudflare在欧洲、中东和非洲（EMEA，Europe, the Middle East and Africa）的业务在过去几年取得了巨大的进展，未来看起来更加光明。一年多前，我加入了EMEA，担任销售主管，负责整个地区面向客户的活动。我为我们正在建设的东西感到鼓舞，同时也为我们的客户、合作伙伴和员工的未来感到更有动力。...
2016-08-17
CloudFlare利用遍布45个国家86个城市的全球网络保护了400多万个互联网资产。运行这一网络为我们提供了一个独特的优势，即是可以跟踪全球带宽的不断变化的成本。 （注：截止至2019年8月，Cloudflare的全球网络已覆盖90多个国家的193个城市；本文后续数据统计于2016年8月前。）...