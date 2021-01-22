Fair Shot 项目启动：确保 COVID-19 疫苗登记网站能够满足需求

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世界各地的政府部门和医疗机构都在艰难应对史上最困难的后勤挑战之一：公平有效地分发 COVID-19 疫苗。怎样与有资格接种疫苗的人进行沟通，怎样登记符合预约资格的人员，怎样确保他们在约定时间到场，怎样按规定的处理条件运输疫苗，怎样确保由训练有素的人员来注射疫苗，而且由于大多数疫苗需要接种两剂，怎样让整个过程再重复一遍……这样的挑战不胜枚举。

对于上述大部分问题，Cloudflare 无能为力，但我们在一个关键方面可以有所作为：确保疫苗登记网站在首次开始安排疫苗预约时不会因负荷过重而崩溃。Fair Shot 项目为所有负责分发 COVID-19 疫苗的政府机关、市政当局、医院、药房或其他组织免费提供 Cloudflare 全新的等候室服务。该服务将至少在 2021 年 7 月 1 日前免费提供给全球各地符合条件的组织，如果届时疫苗预约仍供不应求，免费时间将进一步延长。

登记网站崩溃

疫苗时间表登记网站在高负载情况下崩溃的问题并不仅存在于理论中：在组织尝试安排疫苗注射的时间表时，这种问题一而再地发生。上周末 Cloudflare 的员工就亲历了这种状况。我们一位高管的妻子正在为她的父母进行疫苗接种登记。他们符合所有的条件，他们所居住的城市定于当天中午开放预约。

可是到了时间，网站一打开就崩溃了。崩溃并不是黑客攻击或恶意行为所致的，仅仅是因为这么多的人试图在同一时间访问该网站。“为什么 Cloudflare 不提供一项服务来有序管理队列，避免这些网站不堪重负呢？”她问她的丈夫。

虚拟等候室

实际上，我们已经在开发此类功能，但并不是针对这一使用案例而开发的。我们的多个客户都遇到了在供不应求时如何保证公平分配的问题。无论出售的是热门音乐会的门票、最新款运动鞋还是高人气国家公园远足活动的参加资格，要确保每个符合条件的人都能获得公平的机会确非易事。

解决方案就是在实际销售之前开放登记以取得该稀缺商品。提前访问该网站的任何人都可以参加排队。销售开始前的那一刻，队列顺序可能会随机（且公正地）打乱。然后，让人们按照在队列中的新的随机位置顺序进入——任何时间可进入的人数都不能超过网站后台可应对的人数。

Cloudflare 正在为客户构建这样的功能，称作“等候室”功能。（您可以在 Brian Batraski 写的文章中详细了解等候室的技术细节，该功能是他帮助构䢖的。）这项技术非常强大，因为它可以在任何现有的 Web 注册网站的前端使用，而无需对代码进行任何更改或安装任何硬件。只需通过简单的 DNS 更改即可部署 Cloudflare，然后配置等候室，以确保任何交易性网站无论资源多么有限，都能满足需求。

我们原本计划在 2 月发布这项服务。然而，当我们看到疫苗网站在高负荷情况下屡屡崩溃，而符合疫苗接种条件的人们变得日益沮丧时，我们意识到需要加快上线速度，并为那些努力公平分配疫苗的组织免费提供这项服务。正是在这一背景下，Fair Shot 项目应运而生。

政府机关、市政当局、医院、药房、诊所以及负责制定疫苗分发预约计划的任何其他组织都可以访问以下网站，申请加入 Fair Shot 项目: projectfairshot.org

为一线组织提供所需的技术资源

该服务将至少在 2021 年 7 月 1 日前免费提供给符合条件的组织，如果届时疫苗预约仍供不应求，免费时间将进一步延长。我们不是医疗冷藏专家，我本人一见到针就会直打哆嗦，因此我们无法帮助克服疫苗分发过程中的许多后勤挑战。然而，当我们意识到可以在技术领域助一臂之力时，我们的团队立志全力以赴，竭尽所能。

在这场危机中涌现的超级英雄，是全心照顾病人的医学专业人士，是在最短时间内研制出神奇疫苗的科研人员。我们也为 Cloudflare 发挥的支持作用感到自豪，正是在我们的帮助下，互联网得以继续正常运行，而这正是全世界此刻最需要的。我们的使命是帮助构建更好的互联网，而 Fair Shot 项目是我们不辱使命的又一力证。