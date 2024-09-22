Cloudflare 2024 年度创始人致函

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本周 Cloudflare 将庆祝我们成立的十四个周年纪念日。我们把它当作我们的生日。作为﻿始于第一个周年纪念日的传统，我们每年利用生日周发布新产品，视其为回馈互联网的礼物。在过去的五年里，我们还利用这个时机撰写﻿年度创始人致函，反思我们的业务和互联网的现状。今年也不例外。

话虽如此，您可能已经注意到一个不同之处是，过去一年中， 我们实际举办的公共创新周比往常要少。这是因为近一年前发生了几起事件，导致我们专注于改进内部系统，而非发布新功能。在过去的一年里，我们的团队专注于将安全性、韧性和可靠性作为首要任务，对此我们感到无比自豪。如今，Cloudflare 的底层平台以及在其上运行的产品比以往任何时候都更加健壮。

随着这项工作基本完成，而且我们的平台达到前所未有最强大的状态，我们计划恢复以往的新产品发布节奏。这个生日周，您会看到我们推出只有我们的全球连通云才能实现的多项性能改进，将我们所有客户的网站速度提高了惊人的 45%（自动且免费），推出新功能让我们的开发人员平台更快、更易用，填补 Web 最后的加密漏洞，加速全球 AI 推理速度，为初创企业和开源社区提供新的支持水平，等等。

这无疑是我们一年中最喜欢的一周，因为它让我们的团队能够回馈互联网，践行我们的使命。

互联网未来面临的挑战

如今 Cloudflare 平台的健壮与过去一年互联网变得更加脆弱得多的感觉形成了鲜明对比。当我们首次阐明我们的使命是帮助建设一个更好的互联网时，我们认为“更好”意味着一个更快、更可靠、更安全、更私密和更高效的互联网。但在今天，它似乎是一种更基本的东西。

过去一年的特点是，世界各地关闭互联网和限制互联网访问成为常态。这些曾经是独裁政权的专用手段，如今甚至已经蔓延到西方民主国家，其法院和立法机关已经敢于限制基本的网络协议，以控制他们所认为的危害。

我们看到如下情况急剧增加：有限管辖权的法院命令全球范围内在 DNS 层面封锁他们认为有问题的网站；一些国家以防止标准化考试中的作弊为名，关闭大部分公民的互联网访问（然而富裕和政治关系密切的社区仍然可以上网）；互联网服务提供商（ISP）提议立法对内容创作者征收新税；还有一些服务在之前曾宣称“更多互联网总比更少好”的国家被全面禁用。

不幸的是，这是互联网历史上的一段黑暗时期。

AI 对原创内容创作的威胁

与此同时，Web 的商业模式正在削弱。Web 的上一个时代——搜索时代——的交换条件是，人们让 Google 这样的公司从他们的网站上抓取数据，以换取他们发送您的流量。在这种模式中，内容创作者可以通过广告、销售产品从流量中创造价值，或者只是因为知道有人足够在乎您创建的内容并花时间浏览而获得自我提升。

在我们正在进入的 AI 时代，同样的交换条件已经站不住脚，因为在这个时代，完全无需访问权威来源就能获得问题的答案。而且，如果内容创作者无法再从他们的创作中产生价值，他们将不可避免地产生内容减少，我们所有人，包括需要原始内容来训练模型的 AI 公司，都将成为输家。

承担起责任

互联网依然是一个奇迹，但它也不再让人觉得是必然的了。它正遭受来自不法分子的攻击，并开始因善意的忽视而腐烂。而且，由于最大的科技公司被自己的监管挑战分散了注意力，它发现自己没有一个明确的拥护者。我们的团队为承担起这个责任而自豪。Cloudflare 相信互联网，并将为它而奋斗。

那就是为什么我们正在投资于我们的公共政策团队，以教育立法者和法官如何在不破坏互联网基础协议的情况下，最好地控制一些有限领域所造成的危害。为什么我们认为提供这么多免费的服务很重要。这也是为什么，这个生日周我们将宣布一些新方法，让渴望原创内容的 AI 系统能以公平的方式补偿内容创作者。如果没有新的范式，我们担心让互联网蓬勃发展的激励机制会萎缩，它的奇迹也将随之消失。

使命很重要。我们的使命是帮助构建一个更好的互联网。在发出聘用通知之前，我们或者我们的高管之一仍然会与每位候选人交谈，以确保传达我们使命的重要性。我们最常被问到的问题之一是，我们打算如何保护 Cloudflare 的文化？我们的答案总是一样的：目标不是如何保护我们的文化，而是如何改善它。对互联网而言也是如此。我们不能只想着保护过去，而是要想出新的方法来改善它。

这需要倡导者站起来，想象一个更好的互联网。您已经很久没有阅读到关于互联网的积极故事了，尽管互联网依然是一个奇迹。让我们自豪的是，我们拥有团队、平台和责任，不仅保护，还将改善这个奇迹。这是我们的使命，也是我们在 Cloudflare 所做一切工作的动力。在即将到来的一周里，这一点将得到淋漓尽致的体现。如果您也被我们的使命所激励，欢迎申请加入我们的团队。

我们将在本生日周推出一系列新产品，以推动我们的使命向前发展，敬请期待。感谢我们遍布全球的团队所做的一切。Cloudflare 因我们所完成的工作而变得更强大，互联网也将因 Cloudflare 而更加强大。