5 分钟阅读时间

在 Cloudflare，我们相信开源的力量。推动互联网向前发展的不仅仅是代码，还有协作、创新和分享知识的精神。开源是互联网蓬勃发展的基础，它允许来自世界各地的开发人员和创作者能够为更大的整体做出贡献。

但开源维护人员通常需要努力解决与运行项目和向世界各地用户提供访问相关的成本。我们很荣幸有机会通过我们的 开源计划 支持 Git 和 Linux 基金会 这样出色的开源项目， 并亲身了解到 Cloudflare 可以在哪些方面提供最大帮助。

今天，我们推出了一个简化和扩展的开源项目计划：Project Alexandria。古城亚历山大以其藏书丰富的图书馆和作为古代世界七大奇迹之一的灯塔而闻名。亚历山大灯塔作为文化和社区的灯塔，欢迎远道而来的人们进入这座城市。我们认为亚历山大是一个很好的比喻，象征着开源项目在全球开发者中作为灯塔的作用，以及作为使互联网变得更好至关重要的知识源泉。

本项目将重复性的年度积分提供给更多的开源项目，以免费提供我们的产品。过去，我们提供到 Pro 计划的升级，但现在我们根据每个项目的规模和需求提供量身定制的升级服务，以及对更广泛产品的访问，（例如 Workers 、 Pages 等）。Project Alexandria 的目标是确保每个开源项目不仅能够生存，还能够发展壮大，让客户免费获得 Cloudflare 的增强安全性、性能优化和开发工具。

根据您的需求打造计划

我们意识到开源项目有不同的需求。一些项目，例如包存储库，可能最关心存储和传输成本。其他项目需要帮助保护他们免受 DDoS 攻击。有些项目需要一个强大的开发人员平台，以便快速构建和部署可扩展且安全的应用。

通过我们的新计划，我们将与您的项目合作，帮助根据您的需求解锁以下功能：

计划中的每一个开源项目都将通过我们 Discord 服务器 上的专门 频道 获得额外资源和支持。如果有任何方面您认为我们能提供帮助，而我们目前没有提供，我们将设法实现。

许多开源项目都在 Cloudflare 慷慨的 免费级别 限制范围内运行。我们的使命是帮助构建更好的互联网，因此，无论项目规模如何，成本都不应该成为在全球创建、保护和分发开源软件包的障碍。独立或利基开源项目仍然可以免费运行，无需积分。较大型的开源项目提供年度定期积分，让您的资金可以继续用于创新，而无需为基础设施付费以存储、保护和交付软件包和运行网站。

我们致力于支持那些不仅具有创新性，而且对互联网的持续增长和健康发展至关重要的项目。计划的资格标准保持不变：

以非营利方式运营。

是拥有 认可开源软件许可证 的开源项目。

如果您是满足这些要求的开源项目，可 在此申请加入计划 。

赋能开源社区

我们非常幸运，我们的计划中有我们钦佩的开源项目及那些 项目 背后那些了不起的人，包括 OpenJS Foundation 、 OpenTofu 和 JuliaLang 。

OpenJS Foundation

Node.js 自 2019 年以来一直是我们的开源软件计划的一部分，我们最近还与 OpenJS Foundation 合作，为该基金会上托管的其他关键 JavaScript 项目提供技术支持和基础设施改进，包括 Fastify 、 jquery 、 Electron 和 NativeScript 。

OpenJS Foundation 使用 Cloudflare 的一个突出例子 CloudflareNode.js CDN Worker。目前，Node.js Web 基础设施和构建团队正在积极开发该工具，旨在服务其网站上提供的所有 Node.js 发行版资产（二进制文件、文档等）。

Aaron Snell 解释说，这些发行版资产目前由位于 Cloudflare 背后的单个静态源文件服务器提供。过去这种方式一直工作良好，直到几年前，新发行版开始出现问题。每个新发行版引发一次缓存清除，这意味着对该发行版资产的所有请求缓存未命中，因此 Cloudflare 直接访问了静态文件服务器，导致其过载。由于 Node.js 发布每晚构建版，这个问题每天都会发生。

该 CDN Worker 计划通过使用 Cloudflare Workers 和 R2 来处理对发布资产的请求，从而减轻静态文件服务器的负担，提高 Node.js 下载和文档的可用性，并最终使整个过程在长期内更加可持续。

OpenTofu

OpenTofu 一直专注于构建专有的基础设施即代码平台的免费和开放替代方案。他们的主要挑战之一是确保其注册表的可靠性和可扩展性，同时保持低成本。 Cloudflare 的 R2 存储和缓存服务完美契合这一需求，使 OpenTofu 可以大规模提供静态文件，而无需担心带宽或性能瓶颈。

OpenTofu 团队强调，对 OpenTofu 来说，将运行注册表的成本降到最低至关重要，这不仅包括带宽成本，还包括人力成本。但是，他们也需要确保注册中心的正常运行时间接近 100%，因为如果它发生故障，成千上万的开发人员将无法更新其基础设施。

注册表代码库（用 Go 编写）预生成 OpenTofu 注册表 API 的所有可能答案，并将静态文件上传到 R2 存储桶。借助 R2，OpenTofu 几乎可以免费运行注册表，无需担心服务器和扩展问题。

JuliaLang

JuliaLang 最近加入了我们的开源软件赞助计划，我们很高兴能够支持其关键基础设施，以确保其生态系统的顺利运行。此类支持的一个关键方面是能够使用 Cloudflare 的服务来帮助 JuliaLang 向其用户群交付软件包。

根据 Elliot Saba 介绍，JuliaLang 一直使用 Amazon Lightsail 作为一个具有经济效益的全球 CDN，为他们的用户群提供软件包。然而，随着用户群的增长，他们偶尔会超出带宽限制，并带来高昂的云成本，更不用说由于负载平衡器虚拟机因流量峰值而过载而导致性能下降。现在 JuliaLang 正在使用Cloudflare R2 ，R2 对象存储的速度和可靠性到目前为止超过了他们自己的数据中心内解决方案；由于没有带宽费用，JuliaLang 现在以相当于过去不到十分之一的成本获得更快、更可靠的服务。

如果您的项目符合我们的标准，并且您希望降低成本并杜绝意外费用，欢迎您申请加入。我们渴望帮助下一代开源项目在互联网上留下自己的印记。