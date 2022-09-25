Cloudflare 创始人 2022 年度致函

8 分钟阅读时间

Cloudflare 创立于 2010 年 9 月 27 日。本周我们将庆祝第 12 个生日。按照一贯做法，我们将宣布一系列产品，作为对互联网的回馈。前几年发布的产品和计划有 Universal SSL，Cloudflare Workers，Zero Markup Registrar，Bandwidth Alliance，以及 R2 — 零出口费用对象存储 — 其在上周正式普遍可用。

对于今年将宣布的产品和功能，我们感到非常兴奋，希望能在本周给大家带来惊喜，因为这些产品兑现了我们帮助构建更好的互联网这一使命。

创始人的信

这将是我们发布产品的第 12 个生日周，而过去两年来，作为公司创始人，我们也利用这个机会写一封公开信，回顾我们过去一年，并透露我们对未来一年的想法。

自我们的上一次生日以来，我们在一年当中经历了两个截然不同的半年。在 2021 年底和 2022 年头两个月，全球新冠肺炎感染率持续下降，有效的疫苗正在推出，世界似乎正在恢复大流行前的正常状态。

在内部，我们已经开始重新与同事和客户进行面对面交流。大流行给我们的网络带来了前所未见的流量增长，虽然遇到了一些困难，但利用期间面临的挑战，我们重建了网络架构，使其长期而言更加稳定和可靠。我们都对未来感到乐观。

俄乌冲突爆发

然后，在 2 月 24 日，俄乌冲突爆发了。虽然我们很幸运，没有任何团队成员在俄罗斯、乌克兰或白俄罗斯境内工作，但我们的很多员工有家人在上述地区，6 个办事处到前线只有一趟火车的距离。我们实时观察到乌克兰各地的互联网流量模式发生变化，这令人不安地反映出城市被轰炸、居民逃离的现实情况。

与此同时，俄罗斯加大了对本国所有非俄罗斯媒体的互联网审查力度。虽然多年来我们看到俄罗斯对互联网有一些限制，但从历史上看，俄罗斯公民基本上可以自由访问几乎所有的在线资源。大幅增加的审查力度标志着政策的极端变化，也是第一个有相当规模的国家试图从普遍开放的互联网转变为全面审查。

一线希望

不过，即使冲突仍在继续，我们也有理由保持乐观。尽管俄罗斯国内的审查力度大幅加强，乌克兰与世界其他地区的物理连接被切断，乌克兰的基础设施遭到网络攻击，俄罗斯力量正在积极在其控制区域重新路由 BGP，但总体而言，互联网仍在继续流动。正如约翰·吉尔摩（John Gilmore）曾经说过的那句名言：“互联网把审查制度视为损害，并绕过它。”

世界各地的私营部门和政府联合起来帮助支持乌克兰，使俄罗斯的网络攻击基本上毫无意义。我们的团队免费为受到网络攻击的政府、金融服务机构、媒体和民间社会组织提供服务，确保它们保持在线。由于乌克兰的物理互联网连接被切断，我们的网络团队努力通过每一条可能的路径路由流量，以确保不仅来自乌克兰以外的新闻可以进入，同样重要的是，有关冲突的图片和新闻也可以流出。

这些关于乌克兰境内正在发生的事情的图片和新闻继续激发人们的支持。尽管遭受了毁灭性的网络攻击，乌克兰政府仍在继续运转。俄罗斯国内反对现政权的声音越来越多。越来越多的俄罗斯普通公民通过 Cloudflare 的 1.1.1.1 应用等服务来查看未经审查的新闻，数量创下了纪录。

我们在俄罗斯维持互联网运行的努力导致普京政权正式制裁了我们中的一个（Matthew）——这是我们正在产生积极影响的迹象。今天，我们估计全国大约有 5% 的家庭继续使用我们的 1.1.1.1 应用访问未经审查的互联网，这个数字还在继续增加。

互联网当前的战场

2022 年并不是互联网成为战场的第一年，但对我们来说，这确实是一个转折点。过去 12 个月内，我们看到关闭互联网访问的国家比以往任何一年都要多。有时，这只是一种被误导和无效的努力，旨在防止学生在全国考试中作弊。不幸的是，越来越多的压迫性政权正试图实施控制。

撰写本文时，伊朗政府正试图通过广泛的互联网审查来压制国内的抗议活动。有人可能认为一切照旧，但事实上并非如此。互联网及其带来的广泛新闻和意见在伊朗和俄罗斯等地普遍存在，我们不应该接受在这些地方全面审查是事实上的现状。

而且，这些控制互联网的努力并不限于伊朗和俄罗斯。即使在西欧自由、民主的地区，法院下令在基础设施层面进行封锁，导致大规模过度封锁的事件在去年急剧增加。这些案件将开创一个危险的先例，即一个国家的一个法院可以阻止对广泛的互联网的访问。

虽然在奥地利人看来，奥地利法院为奥地利境内的问题执行奥地利的价值观是可以的，但如果任何国家的法院都可以在核心互联网基础设施层面封锁内容，甚至导致不相关的网站被封锁，那么它将产生全球性影响。而且，从本质上讲，它将为阿富汗、阿尔巴尼亚、阿尔及利亚、安道尔、安哥拉、安提瓜、阿根廷、亚美尼亚、澳大利亚和阿塞拜疆效仿打开了大门。而且以上只是以字母 A 开头的国家。如果这些先例得以维持，那么互联网将有可能沦为全球可接受的最小公分母。

对自由创新的古老威胁

早期互联网的魔力在于它是不需许可的。Cloudflare 创立就是为了对抗一种与我们今天所面临的截然不同的古老威胁。Cloudflare 成立之初，我们经常被问到我们的竞争对手是谁。我们从未想过答案是 Akamai 或者 EdgeCast。虽然从商业角度来看，我们始终认为我们的业务是用可扩展的服务取代思科庞大的系列硬件盒子产品，这一转变似乎是不可避免的。相反，我们面临的生存竞争者是对自由的互联网本身的一个威胁：Facebook。

如果看到这里的时候您的眉毛扬起来了，要知道您并不孤单。这是我们在 2010 年说这句话时得到的普遍反应，今天我们说这句话时得到的普遍反应依然如此。但这句话听起来总是对的。2010 年 Cloudflare 成立时，由于垃圾邮件、黑客、DDoS、可靠性和性能问题，在线变得非常困难，许多个人、组织和企业放弃了 Web，转而在 Facebook 的围墙花园中寻找一个安全的空间。

如果不能通过其他方式解决在线的挑战，Facebook 就有可能实际上成为互联网。互联网的神奇之处在于，任何有想法的人都可以把它放到网上，如果它引起了共鸣，就可以茁壮发展，而无需经过守门人。如果那种趋势继续下去，你实际上将必须得到 Facebook 的许可才能继续在线，我们认为这是错误的。保护自由的互联网是激励我们创办 Cloudflare 的一个重要原因。

因此，我们开始帮助解决网络攻击、中断问题和其他性能挑战，确保我们相信的互联网能够继续蓬勃发展。我们建立了一个全球网络，它能够轻松缓解最大规模的 DDoS 攻击，并使任何连接到互联网的东西变得更快、更安全、更可靠。我们创造了一些工具，使开发人员能够轻松地建立和维护新的平台，并能够在全球范围内瞬间部署无服务器代码。我们开发了新的方法，让客户用 Zero Trust 服务保护他们的内部系统免受攻击。我们尽可能广泛地提供这一切，不断努力提供可利用的工具，不仅面向财富 1000 强企业，也面向小公司、非营利组织和有想法的开发者，以便他们构建一些全新、创造性的、有益于世界的东西。

这与另一家比我们早几年创立的颠覆性科技公司的经历并无不同之处。Shopify 是 Cloudflare 的长期客户，使用我们多项服务，包括 Workers 开发人员平台。他们非官方的“武装反叛者”集结号总是与我们产生共鸣。

在很多方面，Shopify 之于亚马逊，就像 Cloudflare 之于Facebook。前者都为您提供创新所需的关键基础设施，然后退而让行，而后者都建立了一个有围墙的花园，从中最终可以获得最大的租金。

新希望

Shopify 把他们的客户形容为对抗亚马逊帝国的反叛者，这当然来源于《星球大战》。所以，不足为奇的是，我们经常在内部谈论时用《星球大战》电影比喻互联网历史：过去，现在，也许还有未来。

第一部电影——星球大战 4 的片名是“新希望”。这部电影的情节给人的感觉很像 2016 年之前 40 年里互联网给世界提供的体验。有一种神奇的东西叫原力，它被一群不可思议的人——绝地武士——控制着。原力就是互联网，绝地武士就是程序员和网络工程师。

我们很容易忘记，用一个装在口袋里的设备就能访问所有人类知识的总和，这在不久以前还是科幻小说的内容。然而，现在地球上活跃使用的智能手机数量比世界人口总数还要多。我们俩都不觉得自己有那么老，但我们都成长在这样一个时代：如果您有一种观点，想让它传播给更多的人，您就必须把它写下来，以信件的形式寄给编辑，并希望它能被发表。

在如今 Twitter 和 TikTok 的世界里，这几乎是难以想象的奇怪。互联网把这一切都消弭于无形，就像卢克炸毁了死星一样，对传统权力和控制来源的破坏程度，怎么说都不过分。

帝国反击战

但在星球大战 4 后就是星球大战 5：帝国反击战毫无疑问，传统的控制中心正在努力寻找控制互联网的方法。我们认为这一转变发生在 2016 年左右，感觉在 2022 年帝国已经发现了叛军在霍斯的基地，AT-AT（全地形装甲步行机） 正在逼近。

星球大战 5 是一部相当黑暗的电影。对于可能还没有看过这部电影的少数人而言，如下涉及剧透：主角意识到他的死敌是自己的父亲，失去了他的手，他的侠盗朋友被碳封住了，他喜欢的女孩宣布爱的不是他，而是即将被碳封住的朋友后不久就被卖为蛞蝓奴隶。但是，由于涉及的风险如此之高，这也是最好的一部电影。

互联网面临的风险也很高，我们认为必须努力钻研艰难的技术和政策问题。未来几年将充满挑战，我们要重建互联网的传统协议，使其在设计上更加私密和安全，从而能够容纳发展至今的互联网，并解决在一个本质上是全球性的网络上尊重地方法律规范的艰难政策问题。Cloudflare 的团队每天工作的时候，都十分明白帮助实现我们的使命的重要性和面临的挑战。

帮助构建更好的互联网

我们的使命是帮助构建更好的互联网，让我们自豪的是，超过 20% 的 Web 和 30% 的财富 1000 强企业依靠 Cloudflare 来使它们的一切在线活动快速、可靠、安全、高效和私密。我们全年举行创新周，专门介绍向客户销售的新产品。但是，在我们的生日周期间，我们用来回馈的产品和计划不是为了产生收入，而是因为它们能够改善互联网的基本运作方式。

因此，今年我们将推出新的服务和合作伙伴关系，旨在使最佳安全实践更经济实惠，更容易引入到这个日益移动化的世界。我们正在帮助开发人员访问更多交付下一代应用程序所需的资源。我们正在为广泛使用的服务推出保护隐私的替代方案，因为我们相信更好的互联网是更私密的互联网。

我们还没有准备好宣布到了伊沃克人开始跳舞的时候，但在这个充满挑战的时代中前行之际，我们的持续创新和团队的深思熟虑让我们引以为豪。尽管踏入新的一年之际，全球经济依然面临不确定的阻力，我们相信，我们的计划和团队将能为我们带来成功。

感谢我们的团队、客户以及投资者。祝 Cloudflare 12 岁生日快乐。一如既往，我们才刚刚开始。